Заместитель главы Верховного суда Львов привел дополнительные доказательства того, что история о его "российском паспорте" является фейком.. ДОКУМЕНТ

Заместитель главы Верховного суда Богдан Львов, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ, указал на дополнительные неточности в расследовании журналистов "Схем".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю серию доказательств того, что история о моем российском паспорте – чистый фейк, причем на основе поддельных документов. Обратите внимание на заявление о выдаче мне российского паспорта. В нем написано, что я якобы получил паспорт серии 4598 с номером 589684. Внизу стоит дата выдачи 24.08.1999 г. А теперь, обратите внимание на второй документ, в котором указано, что паспорт с этой серией и номером недействителен от 09.12.1998 г. Говоря простым языком, я каким-то странным образом, по мнению журналистов программы "Схемы", я в 99-м году получил на руки паспорт, который стал недействительным еще в 98-м".- объяснил судьи.

Также Львов заявил, что журналисты "Схем" в своем расследовании почему-то "обрезали строку документа, которая показывала эту нестыковку".







Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.

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