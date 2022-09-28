РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13769 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 240 21
гражданство (1280) Россия (91205) судья (2576) Львов Богдан (28)

Заместитель главы Верховного суда Львов привел дополнительные доказательства того, что история о его "российском паспорте" является фейком.. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов

Заместитель главы Верховного суда Богдан Львов, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ, указал на дополнительные неточности в расследовании журналистов "Схем".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаю серию доказательств того, что история о моем российском паспорте – чистый фейк, причем на основе поддельных документов. Обратите внимание на заявление о выдаче мне российского паспорта. В нем написано, что я якобы получил паспорт серии 4598 с номером 589684. Внизу стоит дата выдачи 24.08.1999 г. А теперь, обратите внимание на второй документ, в котором указано, что паспорт с этой серией и номером недействителен от 09.12.1998 г. Говоря простым языком, я каким-то странным образом, по мнению журналистов программы "Схемы", я в 99-м году получил на руки паспорт, который стал недействительным еще в 98-м".- объяснил судьи.

Также Львов заявил, что журналисты "Схем" в своем расследовании почему-то "обрезали строку документа, которая показывала эту нестыковку".

Заместитель главы Верховного суда Львов привел дополнительные доказательства того, что история о его российском паспорте является фейком. 01
Заместитель главы Верховного суда Львов привел дополнительные доказательства того, что история о его российском паспорте является фейком. 02
Заместитель главы Верховного суда Львов привел дополнительные доказательства того, что история о его российском паспорте является фейком. 03

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.

Также читайте: Проблемы на сервере и "клоны": СМИ сообщают о препятствовании сбору подписей под петицией о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ну якщо так - заява в суд, поліцію, хай розбираються.
Якщо свідома підробка - журналюг люструвати по самі гланди...
показать весь комментарий
28.09.2022 16:07
+5
Так з самої анкети виходить,що в 1999-му він поновлював савй паспорт, який в рік назад припинив дію. І припинення дії паспорта ще не означає втрати громадянства. Юрист таку елементарщину має знати.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:56
+4
Щось він тільки продаж квартири у московії не коментує, хоча на камеру саму наявність квартири не заперечував.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як там НЕ ВЕРЮ !!! з такою рожою що в два дні не обсерешь і в мантії..
НЕ ВЕРЮ!
показать весь комментарий
28.09.2022 16:05 Ответить
Все що меле цей львов-фейк та брехня. Чому? Тому що це аксіома. Чому аксіома? Тому що в Україні в контексті судової системи інакше бути не може. Львов-здохни.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:07 Ответить
Щось він тільки продаж квартири у московії не коментує, хоча на камеру саму наявність квартири не заперечував.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:07 Ответить
Ну якщо так - заява в суд, поліцію, хай розбираються.
Якщо свідома підробка - журналюг люструвати по самі гланди...
показать весь комментарий
28.09.2022 16:07 Ответить
наівний---так роками жують..
штепу посадили? так отож
показать весь комментарий
28.09.2022 16:09 Ответить
20 журналістів " Схем" облажались-- з новою силою взятись за цього Львова.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:11 Ответить
Тут йому можуть допомогти тільки генетичні дослідження на глибину 3-х поколінь. Без ЗЄльного маркера хана.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:11 Ответить
Цього гн ду спочатку випустять а потім в розшук подадуть от побачите
показать весь комментарий
28.09.2022 16:15 Ответить
Хтось когось "шиє в дурні".
показать весь комментарий
28.09.2022 16:16 Ответить
признатись в кацапському громадянстві - втратити посаду... львов буде з трусів виплигувати й брехати. що то фейк... ми йому не віримо. Довіра втрачена - геть з посади!!
показать весь комментарий
28.09.2022 16:20 Ответить
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований на псевдопольську атмосферу.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:43 Ответить
Так з самої анкети виходить,що в 1999-му він поновлював савй паспорт, який в рік назад припинив дію. І припинення дії паспорта ще не означає втрати громадянства. Юрист таку елементарщину має знати.
показать весь комментарий
28.09.2022 16:56 Ответить
і там же наче фігурує паспорт серії 4512 №799636.
це напевно новий...
показать весь комментарий
28.09.2022 17:48 Ответить
тож бреше, падло.
показать весь комментарий
28.09.2022 18:44 Ответить
Ещё справку с лубянки показать может.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:15 Ответить
а що там сбу? журналісти дійсно можуть іноді помилятися, а в нас є ще різні слідчі органи, а вони що?
показать весь комментарий
28.09.2022 17:26 Ответить
Коли б В СБУ корінь ріс від Державної Варти 1918-20 р або СБ ОУН то ми б мали спецслужбу справді українську. А так СБУ це дитинка від Київської філії КГБ СССР,котре керувалося із Маскви. В КГБ не було безпартійних .Виключно члени ВЛКСМ та КПСС. А сама КПСС це громадська організація котра умудрилась встати над державою і була не підсудна. Щоб засудити камуніста його спочатку мусіли виключити з партії
показать весь комментарий
28.09.2022 18:02 Ответить
Хтось розібрався з цими "фейковими" скрінами? Там стільки дат, що чорт ногу зломить. Можливо, кацап чи кацапка, що їх нашрябала, очепятнулись. Але! Довідка заповнена військовослужбовцем для заміни тимчасової довідки на паспорт, а потім заміна паспорта після 45 років. І дата припинення дії виданого паспорта співпадає з датою його видачі. Чи є у тому логіка, хз...
показать весь комментарий
28.09.2022 17:28 Ответить
думаю, там йде мова про заміну паспорту.
інакше, який був мотив винекнення папірця, в якому було б вказано НЕ дійсний паспорт?
а те, що журналісти не розібралися, то я і не здивований...
показать весь комментарий
28.09.2022 17:52 Ответить
--- Коли заходе мова. в Україні . про відповідальність касти НЕ доторканних / суддів / миттєво постає . як взірець. байка Л. Глібова -- " Щука "
-- На щуку хтось бомагу в суд подав.
Що буцім би вона такеє витворяла.
Що у ставку ніхто життя НЕ мав...
--- Тут обізвалася лисиця--Розбійницю таку НЕ так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать.
І щоб усяк боявся так робить.---
У річці вражу щуку утопить...

Повірте : наші суди-- це найкорумпованіша структура. яка стоїть над законом .цілковито захищає провладне корумповане кишло.. Безсоромно отримує баснословні зарплати і водночас :.зневажає державу Україна і самих українців /за добропорядність не варто навіть і говорити / Пересічному українцю отримати судовий захист---це марна ілюзія... Суди " працюють на знищення державності України. рясно засівають душі українців --зневірою у справедливість і закони--- своїми ганебними. НЕ правомірними рішеннями/ знаю...роками НЕ вилазю із судів. щоб вибороти оту мерзенну субсидію.../
показать весь комментарий
28.09.2022 17:59 Ответить
Якби він ще "не пішов тихенько в ліс" поки ця бодяга продовжуватиметься, так би мовити по стопам Чауса.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:34 Ответить
 
 