Заместитель главы Верховного суда Львов привел дополнительные доказательства того, что история о его "российском паспорте" является фейком.. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы Верховного суда Богдан Львов, у которого журналисты обнаружили паспорт РФ, указал на дополнительные неточности в расследовании журналистов "Схем".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаю серию доказательств того, что история о моем российском паспорте – чистый фейк, причем на основе поддельных документов. Обратите внимание на заявление о выдаче мне российского паспорта. В нем написано, что я якобы получил паспорт серии 4598 с номером 589684. Внизу стоит дата выдачи 24.08.1999 г. А теперь, обратите внимание на второй документ, в котором указано, что паспорт с этой серией и номером недействителен от 09.12.1998 г. Говоря простым языком, я каким-то странным образом, по мнению журналистов программы "Схемы", я в 99-м году получил на руки паспорт, который стал недействительным еще в 98-м".- объяснил судьи.
Также Львов заявил, что журналисты "Схем" в своем расследовании почему-то "обрезали строку документа, которая показывала эту нестыковку".
Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).
Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.
В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.
В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.
Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
Пожалуйста, подождите...
НЕ ВЕРЮ!
Якщо свідома підробка - журналюг люструвати по самі гланди...
штепу посадили? так отож
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею і з його громадянством рашистської пітьми ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
це напевно новий...
інакше, який був мотив винекнення папірця, в якому було б вказано НЕ дійсний паспорт?
а те, що журналісти не розібралися, то я і не здивований...
-- На щуку хтось бомагу в суд подав.
Що буцім би вона такеє витворяла.
Що у ставку ніхто життя НЕ мав...
--- Тут обізвалася лисиця--Розбійницю таку НЕ так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать.
І щоб усяк боявся так робить.---
У річці вражу щуку утопить...
Повірте : наші суди-- це найкорумпованіша структура. яка стоїть над законом .цілковито захищає провладне корумповане кишло.. Безсоромно отримує баснословні зарплати і водночас :.зневажає державу Україна і самих українців /за добропорядність не варто навіть і говорити / Пересічному українцю отримати судовий захист---це марна ілюзія... Суди " працюють на знищення державності України. рясно засівають душі українців --зневірою у справедливість і закони--- своїми ганебними. НЕ правомірними рішеннями/ знаю...роками НЕ вилазю із судів. щоб вибороти оту мерзенну субсидію.../