В расследовании "Схем" по гражданству РФ заместителя главы ВС Львова не были допущены ошибки, - Седлецкая

Журналисты "Схем" убеждены в неопровержимых выводах расследования о вероятном наличии гражданства РФ у заместителя председателя Верховного Суда Львова.

Об этом в Facebook сообщила журналистка "Схем" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, мы видим, что судья Верховного суда Богдан Львов утверждает, что наше расследование о его российском гражданстве – это "фейк". Мы финализуем детальный анализ его обвинений. Если коротко: мы полностью убеждены в своей правоте. В расследовании "Схем" не были допущены ошибки, и мы это подробно аргументируем. Нестыковки, как их называет судья – все легко объясняются, и не в пользу судьи. Другие его утверждения о формах анкет и тд - просто не соответствуют действительности", - подчеркнула она.

По словам Седлецкой, журналисты убеждены в неопровержимых выводах расследования, которые заключаются в том, что "судья Верховного суда Львов Богдан Юрьевич - гражданин Российской Федерации и использовал свое гражданство сознательно".

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.

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