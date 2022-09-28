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Новости Политика Украины
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гражданство (1280) Седлецкая (89) Львов Богдан (28)

В расследовании "Схем" по гражданству РФ заместителя главы ВС Львова не были допущены ошибки, - Седлецкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Журналисты "Схем" убеждены в неопровержимых выводах расследования о вероятном наличии гражданства РФ у заместителя председателя Верховного Суда Львова.

Об этом в Facebook сообщила журналистка "Схем" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, мы видим, что судья Верховного суда Богдан Львов утверждает, что наше расследование о его российском гражданстве – это "фейк". Мы финализуем детальный анализ его обвинений. Если коротко: мы полностью убеждены в своей правоте. В расследовании "Схем" не были допущены ошибки, и мы это подробно аргументируем. Нестыковки, как их называет судья – все легко объясняются, и не в пользу судьи. Другие его утверждения о формах анкет и тд - просто не соответствуют действительности", - подчеркнула она.

По словам Седлецкой, журналисты убеждены в неопровержимых выводах расследования, которые заключаются в том, что "судья Верховного суда Львов Богдан Юрьевич - гражданин Российской Федерации и использовал свое гражданство сознательно".

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.

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Топ комментарии
+22
Тобто? Кожен нехай своєю справою займається - а виявляти коллаборантів зараз якраз начасі.
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28.09.2022 16:21
+19
Киньте цього ****** у вулик, потім на поліграф.
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28.09.2022 16:10
+18
Якщо у судді є кацапський паспорт - це ворог, який діє разом з окупантами. Саме час.
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28.09.2022 16:31
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Киньте цього ****** у вулик, потім на поліграф.
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28.09.2022 16:10 Ответить
Навіщо у вулик . Є більш простіший метод: ЗАКРИЙ ДВЕРІ
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28.09.2022 18:05 Ответить
Зараз в Україні немає хлопоту окрім як з корупціонером і покидьком львовом?😦
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28.09.2022 16:11 Ответить
Тобто? Кожен нехай своєю справою займається - а виявляти коллаборантів зараз якраз начасі.
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28.09.2022 16:21 Ответить
Якщо у судді є кацапський паспорт - це ворог, який діє разом з окупантами. Саме час.
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28.09.2022 16:31 Ответить
і якщо нема - це теж ворог
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28.09.2022 16:37 Ответить
В Україні немає порядку, тому що НІЧОГО не доводиться до кінця.
Он діамантовим прокурорам вже скільки років нічого. Мабуть, вже й забулось.
От якщо б цього дєятєля посадили, може, щось і зрушилось.
В Німеччині тому й порядок (відносний), що майже нічого чинушам не сходить з рук.
За подорож з коханкою може теплого місця позбутись раз і назавжди.
Не те, щоб агентом московії опинився
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28.09.2022 16:44 Ответить
Цікаво а чи правдивою була акція 1936 р в Німеччині під назвою ЗАЙЦІ НА ЗАЛІЗНИЦІ чи це фейк?
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28.09.2022 18:08 Ответить
Не знаю, що Ви маєте на увазі, я мав нагоду спілкуватись лише з поколінням трохи молодшим. Але в Німеччині до "шварцфарер" тобто проїзд без квитка , сер"йозне ставлення. Раніш було, що ті, хто попався на цьому, на довгий строк попадали в так званий чорний список, а це потім впливало на отримання навчання, роботи, посади...
Так що відношення до закону в Німеччині на порядки більше... Тому й малозабезпечені, інваліди, багатодітні сім"ї ... не почуваються ніким ..
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28.09.2022 21:23 Ответить
До суду.
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28.09.2022 16:14 Ответить
ТАК ВІН ТУДИ Й ХОЧЕ.....затягти лямку до наступного фази гравітації планети Земля
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28.09.2022 16:51 Ответить
Зустріч Юпітера з Нептуном.
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28.09.2022 16:55 Ответить
Труба провести ревізію особового складу всіх
держслужбовців на наявність паспортів РФ та
інших країн.
Згідно положень, вони не мають права займати
місця держслужбовців.
Це для ОП, ВР, СБУ , ГРУ та службовців обласного рівня.
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28.09.2022 16:15 Ответить
Яким чином, у кого є база даних москальських паспортів?
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28.09.2022 16:18 Ответить
У Даркнеті є усі російсі бази даних
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28.09.2022 16:25 Ответить
Але вони не є офіційними, щоб по них можна було когось судити. Таким чином москалі самі можуть зливати різні бази і вносити туди наприклад наших партитов, різних українських діячів і т.д. Спробуй потім доказати що ти не москаль ...
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28.09.2022 16:31 Ответить
У хакерів
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28.09.2022 18:09 Ответить
Трубу прорвало - прочитав, і подумав, що труба знову очолив дбр
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28.09.2022 17:03 Ответить
скотину на гіляку !!!!!!!!!
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28.09.2022 16:18 Ответить
Вспоріть брюхо цій свині. Гівно русняве!
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28.09.2022 16:28 Ответить
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачок "13 стульев", в якій сценарій був налаштований на псевдопольську атмосферу.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку о том, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
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28.09.2022 16:30 Ответить
А що залишилось робити знедоленому? Треба протриматись на посаді хоча б один день, за який він має маржу, більшу ніж зарплатня звичайного українця за усе життя.
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28.09.2022 17:03 Ответить
Виктор Хвидарович раздавал паспорта мавзолейные всем чувакам с 2010 года...,а ксивы типа агент ФСБ или СВР или ГРУ носили все чиновники Индюковича .. Фишка такая была в те годы...
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28.09.2022 17:04 Ответить
Не зрозуміло, як саме журналісти довели свою правоту у цьому розслідуванні. Щось не можна оприлюднити?
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28.09.2022 17:05 Ответить
Чи це часом не ті "Схеми" які роздмухати скандал з Свинарчуками, наслідком якого було обрання Зеленського на посаду президента, а також злив спецслужбам РФ каналів яким Україна викрадала з РФ компоненти військової техніки,? Тоді їм безумовно вірю.
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28.09.2022 17:17 Ответить
Відповіді Богдана Львова Георгію Шабаєву за принципом кіношного героя Доцента «тут пам'ятаю, а тут не пам'ятаю», наочно підтверджували, що факти, наведені журналістом під час зйомки, підтверджуються. За словами інтерв'юера, голова Львов пообіцяв йому пізніше, вивчивши залишені йому копії цих документів, зв'язатися з ним. Але не зв'язався. https://gpu.com.ua/korupcziya/otochennya-lvova/
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17.03.2023 08:38 Ответить
 
 