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Зеленский видеообращениями на русском языке пытался сорвать мобилизацию в России, - постпред РФ в ООН Небензя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

небензя

Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил президента Зеленского в попытке сорвать мобилизацию в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений на русском языке, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом. Вот и сегодня президент Зеленский с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нероссийских национальностей, больше всего мужчин, представляющих коренное население регионов России. Но в России такое не пройдет", - заявил постпред РФ в ООН.

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Топ комментарии
+35
"Ну не могут же они насрать просто для того, чтобы насрать! Должен же быть какой-то рациональный мотив!"
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28.09.2022 16:22
+33
*******, що поробиш
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28.09.2022 16:20
+33
Пусть побатрачят теперь за копейки в Таджикистане
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28.09.2022 16:29
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А це на яку дату?
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28.09.2022 22:37 Ответить
Одним словом - **********.
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28.09.2022 19:25 Ответить
Таке враження що цей член має трибуну ООН за сцену в комік-шоу.
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28.09.2022 20:27 Ответить
Не розумію,чого досі не звинуватили пуйла у закликах до збройного заколоту,та зміненя конституційного ладу в Украіїні збройним шляхом?!
А він же не тільки закликав,а й допомагав заколотникам зброєю та військами не тільки в Україні!
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28.09.2022 20:47 Ответить
лысый Небензя это головка члена с ушами.
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28.09.2022 21:00 Ответить
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