Зеленский видеообращениями на русском языке пытался сорвать мобилизацию в России, - постпред РФ в ООН Небензя
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Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинил президента Зеленского в попытке сорвать мобилизацию в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений на русском языке, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом. Вот и сегодня президент Зеленский с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нероссийских национальностей, больше всего мужчин, представляющих коренное население регионов России. Но в России такое не пройдет", - заявил постпред РФ в ООН.
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А він же не тільки закликав,а й допомагав заколотникам зброєю та військами не тільки в Україні!