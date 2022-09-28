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Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским: Псевдореферендумы усложняют усилия по активизации дипломатического процесса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський,ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган выразил удовлетворение успешной реализацией договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией.

Также турецкий лидер заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины усложняют усилия по активизации дипломатического процесса.

Он подчеркнул, что Турция готова к усилению вклада в прекращение войны путем мирных переговоров.

Эрдоган напомнил о договоренностях по поставкам украинского зерна по Черному морю, не исключив, что подобная договоренность может быть достигнута и по Запорожской АЭС.

"Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе", - сказал лидер Турции.

В то же время президент Зеленский в Telegram поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях.

"Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+13
Іди, Ердоган, борони зерновий коридор - пуйло намагається угоду зірвати, ти без грошей залишишся.
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28.09.2022 16:30
+11
Дипломатичним процесом займаються ЗСУ. І досить успішно. Слава Україні!!!
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28.09.2022 16:52
+8
які перемовини з ядерним терористом
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28.09.2022 16:35
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занепокоєння висловив ? глибоке ?
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28.09.2022 16:29 Ответить
зебеня, намагалось бути найвпливовішим надкушеним .ідером, а тому надулось та попросилось на руці до дЄрьмака...
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28.09.2022 18:31 Ответить
Іди, Ердоган, борони зерновий коридор - пуйло намагається угоду зірвати, ти без грошей залишишся.
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28.09.2022 16:30 Ответить
які перемовини з ядерним терористом
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28.09.2022 16:35 Ответить
Для Зелі він ще не ядерний !
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28.09.2022 16:49 Ответить
Зв'язковий Ердоган знову на зв'язку!
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28.09.2022 16:37 Ответить
аха!!даже не могу определиться??макрон-2 ?или таки уже опередил??(макрона)
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28.09.2022 16:41 Ответить
Nehevo lihnova, tolko biznes... Prjam kak merkelsha svoimi trubami.
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28.09.2022 17:06 Ответить
Для ***** перемовини це балачки про капітуляцію України.. для України це відшкодування збитків при виходу нахер з наших земель
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28.09.2022 16:40 Ответить
Це Ердоган думає що ускладнює. А Зеля його заспокоює.
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28.09.2022 16:48 Ответить
Дипломатичним процесом займаються ЗСУ. І досить успішно. Слава Україні!!!
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28.09.2022 16:52 Ответить
Эрдоган введи войска!(на территорию ЗАЭС)
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28.09.2022 16:53 Ответить
А най Туреччина здивується аваріям на південному та турецькому потоках. А потім ще більше здивується активізації бажання московитів до переговорів на будь-яких умовах. Ну ще може здивуватися забороні приймати літаки з московії, висильці дипломатів московії, забороні експорту на московію будь-чого... І най Туреччина офігіє від здивування, коли повністю "чомусь" закриється Босфор для ******** різного призначення, які слідують в (або "з") московії...

Але то все мрії... А реальність така, що може репнути турецька дупа при намаганні всидіти на двох стільцях, які постійно віддаляються один від одного.
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28.09.2022 17:00 Ответить
самий головний і надійний переговорник від України це ЗСУ
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28.09.2022 17:04 Ответить
Киевскую Княгиню Ольгу принимали в Константинополе в 973 году с большими Почестями... кстати...
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28.09.2022 17:11 Ответить
Ердоген еще один Шольц, а то и хуже. Мирный путь. Пускай скажет о мирном путе после возвращения териториальной целосности Украины. Или он тоже считает , что нет так страны как Украина. Я бы сразу спрашивал таких помощников один вопрос: Вы поддерживаете териториальную целосность Украины ? и стало было ясно кто виляет, кто нервничает, а кто скажет поддерживаю. А это разговор о двух стульях мы уже слышали
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28.09.2022 17:23 Ответить
Війна не ускладнює, а референдум ускладнює , тим паче під дулами чи не під дулами, якщо не під дулами, то можно розвязувати війну, тем більш в порушення Будапештського меморандуму і захоплювати чужі землі, все вирішують люди?,щось не хто не питав у Бучі чи іншіх місцях?, чи там були неонацісти,-це зовсім звісно все міняє ?
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28.09.2022 17:37 Ответить
Переговоры, как правило, обычно имеют следующие предпосылки:
1. Слабая рука пытается сохранить текущую ситуацию, то есть не получить более худший результат.
2. Цугцванг , когда никто не хочет делать следующий ход, дабы не ухудшить имеющийся результат.

На данный момент предпосылок нет совсем, так как независимо от мнения кого-либо, лидеры России и Украины не видят предпосылок - один не верит в успех наступающей украинской армии, а второй не верит в пусть возможно и маленький, но конкретный бабабум.
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28.09.2022 17:43 Ответить
Аннексия, внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права ЗАХВАТ каким-либо государством не принадлежащей ему территории.

Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.

Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.

Источник: Советская военная инциклопедия

Том1. М.:Огиз, 1932
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28.09.2022 17:51 Ответить
Ердоган висловив задоволення успішною реалізацією...
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28.09.2022 17:53 Ответить
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ)

РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, НЕПРИЗНАННЫЕ , частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:53 Ответить
А Залужний в курсі?
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28.09.2022 18:08 Ответить
Якщо б назвали,так як є х..ня-муйня,а не псевдо-не псевдо реф.не треба було б взагалі щось реагувати і казати.
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28.09.2022 18:21 Ответить
Пердоган із Зеленським і з рашистами домовились в Стамбулі про окупацію України і її поділ до війни.
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28.09.2022 20:46 Ответить
Так зеля ж казав що якщо буде проведено референдум, то більше ніяких перемовин, чи знов збрехав?
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29.09.2022 00:20 Ответить
Ердоган дбає за свою країну і це добре. Нам треба одібрати все! що захопили асвабабздітєлі, і від цього ні на крок. Асвабабздітєлям термінова потреба "вздохнуть" "сіл поднабраца" а всьому світу треба аби вони вибрались чимшвидше або виздихали на нашій землі. А позаяк самі не виздихають ? вважаємо відбулася бесіда Господь! пробач гріхи наші! Захисти і укрепи ЗСУ, йди поперед наших діток Щитом невидимим. Аби повернулися живими.
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29.09.2022 04:39 Ответить
 
 