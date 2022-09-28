Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским: Псевдореферендумы усложняют усилия по активизации дипломатического процесса
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган выразил удовлетворение успешной реализацией договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией.
Также турецкий лидер заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях Украины усложняют усилия по активизации дипломатического процесса.
Он подчеркнул, что Турция готова к усилению вклада в прекращение войны путем мирных переговоров.
Эрдоган напомнил о договоренностях по поставкам украинского зерна по Черному морю, не исключив, что подобная договоренность может быть достигнута и по Запорожской АЭС.
"Предложение Анкары по посредничеству в вопросе создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС остается в силе", - сказал лидер Турции.
В то же время президент Зеленский в Telegram поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях.
"Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам", - добавил глава государства.
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Але то все мрії... А реальність така, що може репнути турецька дупа при намаганні всидіти на двох стільцях, які постійно віддаляються один від одного.
1. Слабая рука пытается сохранить текущую ситуацию, то есть не получить более худший результат.
2. Цугцванг , когда никто не хочет делать следующий ход, дабы не ухудшить имеющийся результат.
На данный момент предпосылок нет совсем, так как независимо от мнения кого-либо, лидеры России и Украины не видят предпосылок - один не верит в успех наступающей украинской армии, а второй не верит в пусть возможно и маленький, но конкретный бабабум.
Для оправдания актов А. в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий.
Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления т.к. они совершаются в условиях военной оккупации гос-вом, производящим А.
Источник: Советская военная инциклопедия
Том1. М.:Огиз, 1932
РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, НЕПРИЗНАННЫЕ , частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
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