РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13708 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России Санкции ЕС
9 168 31
Еврокомиссия (1315) санкции (10610) Урсула фон дер Ляйен (370)

Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций для России: ограничение на цену нефти, расширение списка подсанкционных лиц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ляєн

Европейская комиссия обнародовала предложения восьмого пакета санкций для России по причине эскалации войны в Украине – будет расширен список лиц, в отношении которых будут введены санкции, введены ограничения в сфере торговли, потолок цены на российскую нефть и другое.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия вывела эскалацию вторжение в Украину на новый уровень. Псевдореферендум, организованный на территориях, оккупированных Россией, является незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой. Мобилизация и угрозы Путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендум и любого вида аннексию в Украине, и мы привержены тому, чтобы Кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против России. Первая часть касается списка лиц и компаний", - объявила она основания для нового пакета санкций.

По словам президента Еврокомиссии, вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли. "Мы изолируем и ударим по российскую экономику еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных 7 млрд евро доходов", - детализировала она.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, которые более не смогут экспортировать в Россию. "Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям", - продолжила фон дер Ляйен.

Также читайте: Страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть, - Bloomberg

Кроме того, Еврокомиссия предлагает дополнительный запрет на предоставление европейских услуг России и запрет граждан ЕС занимать должности в государственных российских компаниях. "Россия не должна выигрывать от европейских знаний и опыта", – убеждена она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК предлагает "законодательную основу для введения ценового потолка на российскую нефть".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Головне - таки увести в дію ці санкції, а не відмовитись від них у останню мить, як було з ціною на нафту.

Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:51
+4
Слабенький пакетик. Не по деяниям рашистов.
Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
показать весь комментарий
28.09.2022 18:10
+2
Зараз вилізуть холуї путлера і розкажуть що не можна вводити обмеження ціни на нафту
показать весь комментарий
28.09.2022 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
блин,где первый пакет для местных асасинов?
показать весь комментарий
28.09.2022 17:50 Ответить
Головне - таки увести в дію ці санкції, а не відмовитись від них у останню мить, як було з ціною на нафту.

Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:51 Ответить
Не здивуюся, якщо такі мікросхеми, будуть попадати в рашку з України, через друзів Ерьмака
показать весь комментарий
28.09.2022 18:18 Ответить
головне чтобы такие как ты мозг включали некоторые бедные страны типа греции кипра не говоря уже о венгрии не хотят полный пакет так как им никто не компенсирует потери
показать весь комментарий
28.09.2022 20:12 Ответить
Кацапа видно здалека, і не лише з дати регістрації!

Slava Bortok

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.09.2022
показать весь комментарий
28.09.2022 21:07 Ответить
Які "потєрі" !??? , довбойоб! Потєрі сьогодні тіки в Україні!!!
показать весь комментарий
29.09.2022 05:39 Ответить
ну это только предложения, вопрос, на что из всего этого согласится орбан
показать весь комментарий
28.09.2022 17:52 Ответить
саме так
показать весь комментарий
28.09.2022 17:53 Ответить
Санкции против русского газа мордор успешно сам накладывает.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:52 Ответить
а ось мені цікаво в якім пакети там вже буде хлорка і бетон...
показать весь комментарий
29.09.2022 01:44 Ответить
ЄС, а ембарго на експорт московитської нафти -- слабо? Тільки ліміт по ціні? Цікаво, а які санкції накладе на пуйла Єврокомісія, якшо воно (не доведи, Господь!!!) ЗАЕС підірве? "Стурбованість"? "Велику стурбованість"?
показать весь комментарий
28.09.2022 18:02 Ответить
Найкращі санкції та ембарго це крилаті ракети. Догадуєтесь на що я натякнув?
показать весь комментарий
28.09.2022 18:06 Ответить
вы кацапы и сами вводите ембарго подрывая свои газопроводы
показать весь комментарий
28.09.2022 20:13 Ответить
Це Ви яким кацапам кажете?
показать весь комментарий
30.09.2022 19:11 Ответить
А орбана турнуть для початку?
показать весь комментарий
28.09.2022 18:03 Ответить
орбан скаже: під шконку, сучки! і все скінчіться не почавшись.
показать весь комментарий
28.09.2022 18:05 Ответить
Слабенький пакетик. Не по деяниям рашистов.
Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
показать весь комментарий
28.09.2022 18:10 Ответить
В 29 пакете? Надіюсь, Ви мали на увазі в "чьорном пакєтє"?
показать весь комментарий
28.09.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 20:41 Ответить
Зараз вилізуть холуї путлера і розкажуть що не можна вводити обмеження ціни на нафту
показать весь комментарий
28.09.2022 18:12 Ответить
Проти такого сценарію виступають Кіпр, Мальта та Греція. Ці країни зазвичай заробляють на транспортуванні російської нафти. У разі введення нових обмежень їм буде запропоновано компенсацію,попереднє рішення вже погоджено, так принаймі повідомляють урядовці.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:05 Ответить
Кабаев нервничает а вдруг Золото арестованное Конгрессом США заберут и отдадут Украине...300 Ядров доляров это много...плюс ещё 300 Ядров арестовала финансовая полиция США...🦍🦍а это по факту рухнет не только фондовый рынок мавзолея...🤣💀💀с газом и нефтией...
показать весь комментарий
28.09.2022 18:43 Ответить
эти бабки уже 100% не отдадут никокаму ***** и никаокй рашке
показать весь комментарий
28.09.2022 20:15 Ответить
ЄС готується зняти частину санкцій з Росії, але обмежити ціни на нафту: в Politico дізналися про деталі 8-го пакету

Європейська комісія (ЄК) 28 вересня запропонує послам ЄС запровадити у новому восьмому санкційному пакеті обмеження цін на російську нафту, а також обговорить стелю цін на газ. До того ж ЄС має намір пом'якшити деякі санкції проти Росії.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на високопоставлених єврочиновників та дипломатів. Так, за даними видання, згідно з угодою, ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та "іншої продукції" (якої саме - не уточнюється).

"Це do ut des (з лат. "Я даю для того, щоб і ти дав". - Ред.)", - пояснив таку пропозицію один із чиновників. Вірогідно, йдеться про те, щоб Росія не відмовилася від продовження "зернової угоди" про експорт у Чорному морі.https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/es-gotuetsya-znyati-chastinu-sanktsij-iz-rosii-ale-obmezhiti-tsini-na-naftu-v-politico-diznalisya-pro-detali-8-go-paketu.htm?_gl=1*ccv5jr*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NDM4MDM2Ni43MjMuMS4xNjY0MzgwOTE0LjU3LjAuMA..
Оттакі справи малята.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:02 Ответить
гешефтмани уйові
показать весь комментарий
28.09.2022 19:49 Ответить
а ты будешь грекам и киприотам компенсировать потери зарплат и рабочих мест? нет - так что заткнись с дивана
показать весь комментарий
28.09.2022 20:16 Ответить
А чому б грекам-кіпріотам не відчути трохи запаху війни в Україні, де люди втрачають все? Я, наприклад, ризикую кожен день втратити найдорожче в моєму житті. Мої двоє синів на [0] в Авдіївці, а в них вже є внуки. Вибачись, курво, за "заткнись с дивана"
показать весь комментарий
28.09.2022 22:27 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 19:17 Ответить
до чого безпорадні європейські толерасти ,якщо на попередні 7 санкцій накладених ними на рашиста, йому на них н,,,ти ,?
показать весь комментарий
28.09.2022 20:54 Ответить
Санкції Заходу більше схожі на пісний пряник ніж на батіг
показать весь комментарий
28.09.2022 21:20 Ответить
 
 