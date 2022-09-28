Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций для России: ограничение на цену нефти, расширение списка подсанкционных лиц
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Европейская комиссия обнародовала предложения восьмого пакета санкций для России по причине эскалации войны в Украине – будет расширен список лиц, в отношении которых будут введены санкции, введены ограничения в сфере торговли, потолок цены на российскую нефть и другое.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия вывела эскалацию вторжение в Украину на новый уровень. Псевдореферендум, организованный на территориях, оккупированных Россией, является незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой. Мобилизация и угрозы Путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендум и любого вида аннексию в Украине, и мы привержены тому, чтобы Кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против России. Первая часть касается списка лиц и компаний", - объявила она основания для нового пакета санкций.
По словам президента Еврокомиссии, вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли. "Мы изолируем и ударим по российскую экономику еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных 7 млрд евро доходов", - детализировала она.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить список товаров, которые более не смогут экспортировать в Россию. "Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям", - продолжила фон дер Ляйен.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает дополнительный запрет на предоставление европейских услуг России и запрет граждан ЕС занимать должности в государственных российских компаниях. "Россия не должна выигрывать от европейских знаний и опыта", – убеждена она.
Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕК предлагает "законодательную основу для введения ценового потолка на российскую нефть".
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Ну і обов'язково дуже ретельно перевіряти їх виконання, щоби ми потім не знаходили західні мікросхеми в ракетах і БПЛА.
Slava Bortok
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Реєстрація:03.09.2022
Когда родню верхушки в наРФию уже отправите? В 29 пакете?
Європейська комісія (ЄК) 28 вересня запропонує послам ЄС запровадити у новому восьмому санкційному пакеті обмеження цін на російську нафту, а також обговорить стелю цін на газ. До того ж ЄС має намір пом'якшити деякі санкції проти Росії.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на високопоставлених єврочиновників та дипломатів. Так, за даними видання, згідно з угодою, ЄС фактично скасує заборону транспортування російських добрив, цементу та "іншої продукції" (якої саме - не уточнюється).
"Це do ut des (з лат. "Я даю для того, щоб і ти дав". - Ред.)", - пояснив таку пропозицію один із чиновників. Вірогідно, йдеться про те, щоб Росія не відмовилася від продовження "зернової угоди" про експорт у Чорному морі.https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/es-gotuetsya-znyati-chastinu-sanktsij-iz-rosii-ale-obmezhiti-tsini-na-naftu-v-politico-diznalisya-pro-detali-8-go-paketu.htm?_gl=1*ccv5jr*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NDM4MDM2Ni43MjMuMS4xNjY0MzgwOTE0LjU3LjAuMA..
Оттакі справи малята.