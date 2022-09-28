Украина и РФ ведут переговоры по обмену "всех на всех", - Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина продолжает работать над обменом пленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех".
"Также продолжается работа по отдельным обменам. Это длительный и изнурительный процесс. К примеру, обмен 21 сентября, во время которого были освобождены 215 защитников, готовился более двух месяцев", - говорится в сообщении.
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По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
https://twitter.com/i/status/1575103229045592064
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2019/12/10/7234354/index.amp
кацапи за 8 років міняли тільки потрібних а всі инші для них сміття.
тому не буде ніякого ВСІХ НА ВСІХ.
бо якщо хто забув наших в полоні більше.