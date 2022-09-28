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Украина и РФ ведут переговоры по обмену "всех на всех", - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

Украина продолжает работать над обменом пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех".

"Также продолжается работа по отдельным обменам. Это длительный и изнурительный процесс. К примеру, обмен 21 сентября, во время которого были освобождены 215 защитников, готовился более двух месяцев", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
А хіба буданов є стороною переговорів? Справа його відомства розкривати факти, які приховує ворожа сторона, а не базікати!
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28.09.2022 18:17
+10
ГУР є стороною перемовин? АПУПЄТЬ! Верещучка вже наперемовлялася так, що всі з "Азовсталі" потрапили у полон та до фільтраційних таборів. До чого "наперемовляється" цей ЗЕпризначенець?

По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
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28.09.2022 18:28
+9
у нас "всех" через пару недель сильно добавится после Лимана и Ямполя.
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28.09.2022 18:08
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тримаємо кулаки
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28.09.2022 18:06 Ответить
у нас "всех" через пару недель сильно добавится после Лимана и Ямполя.
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28.09.2022 18:08 Ответить
Ну то нехай. Щоб у них не додалось.
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28.09.2022 18:11 Ответить
всих таксыстив на лётчиков и серийных убийц.
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28.09.2022 18:10 Ответить
Всех на всех? Конец войны близок?
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28.09.2022 18:15 Ответить
так як з нашими полоненими русскіє обходяться, вони до кінця війни можуть і не дожити. Це русскім полоненим спішитися немає куди, вони тут як на курорті, їм чим пізніше їх обміняють тим краще, ну якщо тільки вони не хочуть знову гарматним м"ясом для путіна стати.
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28.09.2022 18:58 Ответить
Далі в програмі "кінець світу" а після прогноз погоди на завтра.
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28.09.2022 18:16 Ответить
А хіба буданов є стороною переговорів? Справа його відомства розкривати факти, які приховує ворожа сторона, а не базікати!
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28.09.2022 18:17 Ответить
Слушне зауваження. Та приходиться констатувати що осоьи призначені зекомандою займаються казна чим а не виконанням своїх посадових обов"язків.
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28.09.2022 18:29 Ответить
ГУР є стороною перемовин? АПУПЄТЬ! Верещучка вже наперемовлялася так, що всі з "Азовсталі" потрапили у полон та до фільтраційних таборів. До чого "наперемовляється" цей ЗЕпризначенець?

По суті: пропоную поміняти дєрьмака на всіх. З Цемахом та мертвечуком майже "проканало". Можна додати дєрьмаковських радників, на кшталт абдристовича, подляка, катлєти і ніших з того ж посліду...
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28.09.2022 18:28 Ответить
Ці переговори велися і півроку тому. Таку новину можна ставити щодня, і вона буде актуальною.
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28.09.2022 18:55 Ответить
Ну блін . при владі одні базіки і брехуни (звичайно і зрадникі і хабарники) Хіба це справа оголошувати розвідника. А "всіх на всіх" ми вже майже півроку чуємо,але результатів немає.
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28.09.2022 19:00 Ответить
Робота українського снайпера

https://twitter.com/i/status/1575103229045592064
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28.09.2022 19:05 Ответить
Аякже.З 2019-го
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2019/12/10/7234354/index.amp
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28.09.2022 20:11 Ответить
Я так розумію, що кацапів полонених у нас більше ніж наших там. Віддавати всіх якось неекономно, бо орків полонити то нелегка справа, а кацапюри мають можливість нахапати наших людей на окупованих територіях.
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28.09.2022 20:32 Ответить
роблять з нас дурнів.

кацапи за 8 років міняли тільки потрібних а всі инші для них сміття.

тому не буде ніякого ВСІХ НА ВСІХ.

бо якщо хто забув наших в полоні більше.
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28.09.2022 21:23 Ответить
Вже навпаки..
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29.09.2022 00:21 Ответить
На кого буданов будет менять своего сожителя Гогилашвили ?
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28.09.2022 22:01 Ответить
 
 