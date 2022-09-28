Потеря веса у вернувшихся из российского плена военных составляет от 25 до 70 кг, - омбудсмен

Российские оккупанты избивали и издевались над украинцами в плену, а голод использовали как один из методов пыток.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Все пленные отмечают, что были ужасные условия содержания. Места не были приспособлены к такому большому количеству. Все начиналось с захвата в плен, каких-то юридических моментов – как признание военнопленным, статуса комбатанта – не происходило. Распространенная практика "встреч" – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками. Эти дубинки даже ломались, и после этого использовали деревянные палки", – сказал омбудсмен.

Также, по словам Лубинца, привезенных украинских пленных заставляли держать головы опущенными – оккупанты называли это "удочки вниз". "Нарушителей" россияне "дополнительно" избивали.

Омбудсмен рассказал, что еды и воды пленным украинцам давали "крайне мало", а средства личной гигиены не выдавали вообще – не было туалетной бумаги, мыла, зубных щеток. Пленные, по его словам, зачастую спали просто на бетоне – им не давали ни одеял, ни матрасов.

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"Все потеряли вес. Причем кардинально. Я общался с парнем, который потерял 63 кг. Парень из "Азова" сказал, что он потерял более 70 кг. Наименьшее, что я услышал, – парень лишился 25 кг. Притом что он маленького роста и, как сам сказал, всегда считал себя худым", – сказал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что россияне "вообще практически не давали еду" пленным и использовали голод как элемент пыток.

Он также отметил, что за все время пребывания в плену украинцы ни разу не видели ни одного представителя Красного Креста, хотя на выходе с территории "Азовстали" Красный Крест раздал им анкеты для идентификации военнопленных. После этого представители МККК должны были приехать в места удержания и забрать эти анкеты, но российская сторона так и не допустила их к пленным.

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