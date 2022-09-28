РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13681 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
5 648 27
война (46566) пытки (758) пленные (1830) Лубинец Дмитрий (216)

Потеря веса у вернувшихся из российского плена военных составляет от 25 до 70 кг, - омбудсмен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,полонені,обмін

Российские оккупанты избивали и издевались над украинцами в плену, а голод использовали как один из методов пыток.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Все пленные отмечают, что были ужасные условия содержания. Места не были приспособлены к такому большому количеству. Все начиналось с захвата в плен, каких-то юридических моментов – как признание военнопленным, статуса комбатанта – не происходило. Распространенная практика "встреч" – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками. Эти дубинки даже ломались, и после этого использовали деревянные палки", – сказал омбудсмен.

Также, по словам Лубинца, привезенных украинских пленных заставляли держать головы опущенными – оккупанты называли это "удочки вниз". "Нарушителей" россияне "дополнительно" избивали.

Омбудсмен рассказал, что еды и воды пленным украинцам давали "крайне мало", а средства личной гигиены не выдавали вообще – не было туалетной бумаги, мыла, зубных щеток. Пленные, по его словам, зачастую спали просто на бетоне – им не давали ни одеял, ни матрасов.

Читайте также: Оккупанты удерживали, пытали и эксплуатировали в Харьковской области семерых граждан Шри-Ланки, - Нацполиция

"Все потеряли вес. Причем кардинально. Я общался с парнем, который потерял 63 кг. Парень из "Азова" сказал, что он потерял более 70 кг. Наименьшее, что я услышал, – парень лишился 25 кг. Притом что он маленького роста и, как сам сказал, всегда считал себя худым", – сказал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что россияне "вообще практически не давали еду" пленным и использовали голод как элемент пыток.

Он также отметил, что за все время пребывания в плену украинцы ни разу не видели ни одного представителя Красного Креста, хотя на выходе с территории "Азовстали" Красный Крест раздал им анкеты для идентификации военнопленных. После этого представители МККК должны были приехать в места удержания и забрать эти анкеты, но российская сторона так и не допустила их к пленным.

Читайте также: Обмен военнопленных с РФ проводился одновременно на трех локациях, - Лубинец
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Цей жах неможливо читати, а коли азовців здали в полон, то що не знали, що таке буде з ними чи думали, що там будуть так само як наші доглядали рашинських покидьків.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:17
+15
и этого совсем нельзя было предвидеть, отдавая... сдавая в лапы дикой русни бесстрашных АЗОВцев, которых те считали нациками и бендеровцами ????
или ожидалось что их поселят в гостиницу и будут кормить из ресторанов???
показать весь комментарий
28.09.2022 19:13
+15
Думали як позбавитись зайвих свідків гівнокомандування.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайтесь, Герої! Вам ще Україну відновлювати
показать весь комментарий
28.09.2022 19:13 Ответить
и этого совсем нельзя было предвидеть, отдавая... сдавая в лапы дикой русни бесстрашных АЗОВцев, которых те считали нациками и бендеровцами ????
или ожидалось что их поселят в гостиницу и будут кормить из ресторанов???
показать весь комментарий
28.09.2022 19:13 Ответить
говорят сейчас в Эмиратах ведут переговоры об обмене всех на всех Залужный по телефону с Герасимовым
показать весь комментарий
28.09.2022 19:35 Ответить
А де той доказ, що русня з (уйлом віддасть нам усіх?
показать весь комментарий
28.09.2022 19:36 Ответить
разведка почти все знает
показать весь комментарий
28.09.2022 19:45 Ответить
В Эмиратах или Залужный с герасимовым по телефону?
показать весь комментарий
28.09.2022 19:45 Ответить
переговоры в Эмиратах а перед этим телефонный разговор - Залужный в интервью Тimes очень хвалил герасимова как своего учителя
показать весь комментарий
28.09.2022 19:48 Ответить
Понял, спасибо
показать весь комментарий
28.09.2022 19:56 Ответить
Если удастся , это было просто супер
показать весь комментарий
28.09.2022 19:58 Ответить
Зато у рашензольдат пленных аж хари трескаются, хотя говорят только воду им давали.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:15 Ответить
капітанАзова Мудрак після 100 днів "екстрадикції" ЗЄ-лі

показать весь комментарий
28.09.2022 19:16 Ответить
а це під час "екстрадикції", навіть після кількох місяців "неситих" боротьби та життя в Азовсталі

показать весь комментарий
28.09.2022 19:20 Ответить
Цей жах неможливо читати, а коли азовців здали в полон, то що не знали, що таке буде з ними чи думали, що там будуть так само як наші доглядали рашинських покидьків.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:17 Ответить
Думали як позбавитись зайвих свідків гівнокомандування.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:24 Ответить
Які були ще варіанти?
показать весь комментарий
28.09.2022 19:25 Ответить
інколи, кпаще піти за обрій, я не зміг би зробити вибір!
показать весь комментарий
28.09.2022 19:34 Ответить
можливо і були, це ми можемо і не знати
показать весь комментарий
28.09.2022 20:27 Ответить
Ублюдки целенаправленно морили голодом.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:23 Ответить
а ті іроди жеруть у нас в полоні наш хліб
показать весь комментарий
28.09.2022 19:39 Ответить
а по скільки важать віддаті орки та персонально мертвечук?
показать весь комментарий
28.09.2022 19:42 Ответить
Як там верещучка з рештою плісняви? Нормально ночами їм спиться?

Зате як всю цю зелену плісняву виставляють героями не єдиному аналі! Там вже забули і про "вагнерівців", і про "травневі шашлики", і про "нагнітання істерики", і про "відлякування інвесторів", і про "велике крадівництво", і про "пряме сполучення з Чонгаром на 10 днів раніше строку", і про... Цей перелік безкінечний... І за кожним з цих "висерів" є конкретне прізвище. Але "не на часі"!
показать весь комментарий
28.09.2022 19:47 Ответить
Які каральні санкції за це було застосовано?
Скількома тисячами крилатих ракет за це розбомбили на рф складів, казарм, заводів?

Росіяни за все мають платити максимально високу ціну страждання їх м'яса.

Якщо їх тіла поводяться не достойно та роблять злочини, то їх треба усмиряти стражданнями і максимальними муками в плоть до смерті. Інакше вони продовжуватимуть робити злочини, бо не покаране зло завжди повертається.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:54 Ответить
А чому б і нам не перевести полонених рашистів на таку ж «дієту» чи Ху ла не можна провокувати.
Наших переселенців годують міжнародні організації, а полонених годують від пуза ще і в Лавру на екскурсію возять. Цікаво в колонії «шедеври» шапіто-95 їм теж для розваги показують?
показать весь комментарий
28.09.2022 19:58 Ответить
Є декілька запитань до Героя України- Савченко...
показать весь комментарий
28.09.2022 19:58 Ответить
ах бедненькие, исхудали!да чтоб вы сдохли суки поганые!
показать весь комментарий
29.09.2022 14:11 Ответить
 
 