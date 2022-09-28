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Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж, - Зеленский провел переговоры с Трюдо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках постоянного диалога Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры осуществили конструктивный обмен мнениями по противодействию российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства поблагодарил Джастина Трюдо за поддержку нашей страны, высказанную в выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент также выразил благодарность за принципиальную позицию канадской стороны по непризнанию псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины.

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"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", – отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции от международных партнеров на признание результатов псевдореферендумов Россией.

Глава государства отдельно поблагодарил Джастина Трюдо за оказанную Канадой оборонную поддержку и за последовательную санкционную политику в отношении государства-агрессора и поприветствовал намерения "Группы семи" установить предельную цену на российскую нефть.

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Стороны обсудили необходимость предоставления дальнейшей экономической поддержки Украине и специализированных автомобилей для разминирования деоккупированных территорий.

Президент заявил о необходимости жесткой реакции на российский ядерный шантаж.

"Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж. Этому должен быть положен конец. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – подчеркнул Глава государства.

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Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж, - Зеленский провел переговоры с Трюдо 01
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Топ комментарии
+14
Як би клоун не здав все що зміг, то не було б ні референдумів, ні ядерного шантажу.
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28.09.2022 19:15
+8
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28.09.2022 19:42
+7
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28.09.2022 19:12
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28.09.2022 19:12 Ответить
Як би клоун не здав все що зміг, то не було б ні референдумів, ні ядерного шантажу.
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28.09.2022 19:15 Ответить
Спасиба поржали
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28.09.2022 19:17 Ответить
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28.09.2022 19:42 Ответить
****. вы уже все в одну корзину валить!!! Во всем Зе виноват?? Утомили уже, с больной головы на здоровую!!
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28.09.2022 19:59 Ответить
ты нам расскажи кто виноват...\здесь все ясельная группа...\
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28.09.2022 20:04 Ответить
Та вы ту все умные шо ******, Зе виноват и все, ой все!!! Вот вся ваша правда.
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28.09.2022 20:17 Ответить
ты мудило с нижнеготагила не можешь даже аргументировать свой высер...!
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28.09.2022 20:21 Ответить
Вот и поговорили, я тебе ничего не должен, если ты не понял ничего то это твои проблемы. Вас таких "диванных экспертов" даже нахер послать лень, развелось вас как тараканов за баней!!!
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28.09.2022 20:34 Ответить
да я вас ЗЕбуинов понимаю - иди на путина мудило...!
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28.09.2022 20:36 Ответить
иди нафуй ЗЕбуин - жуй это со своим зелёным дерьмом...
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28.09.2022 20:41 Ответить
читай выше - там тебе дерьму написано...\если не понял - читай пока поймёшь...\
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28.09.2022 20:54 Ответить
А причем Крым и Минские договора до сдачи Херсона?
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28.09.2022 20:53 Ответить
зачем ты паРашенку клоуном обзываешь??? ему это может понравиться..
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28.09.2022 20:13 Ответить
Хто випустив кацапів з Криму? Чому Херсон був зданий без бою? Чому в перший же день кацапи захопили Мелітополь, а на другий Бердянськ? А потім з півдня блокували Маріуполь. Де були наші війська під мудрим керівництвом клоуна? Ти навіть аргументувати не вмієш, салага.
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28.09.2022 21:03 Ответить
Копеечный, не хами и не провоцируй, пожалуйста.. спасибо.. у меня вопросов тоже очень много, но к пАпередныку их куда больше..
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28.09.2022 21:10 Ответить
И я тебе скажу больше, в первый день войны, 24.02, в 11.30 касапы уже были у меня под домом... а это чтобы ты понимал минский массив.. а как они от Киева свалили за 20минут - это вопрос номер один... разводят нас все... а мы глотки рвём друг-другу.
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28.09.2022 21:18 Ответить
Ты дебил? Если бы не Зеленский, ты бы уже был в рабстве парашенском, хотя ты и так в порошенковском рабстве, так что тебе всё равно
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28.09.2022 21:52 Ответить
тебе по ходу мало того, что благодаря твоей зЕлупе ракеты полетели в Украину, надо что бы и в бошку твою влетела
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29.09.2022 14:12 Ответить
Варавство вагонами гуманитарки тоже терьпеть нельзя
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28.09.2022 19:16 Ответить
незнання української теж
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28.09.2022 19:47 Ответить
Та разве только гуманитарки!?воруеться всё и везде!в любой отрасли и сфере.украина-украсть.к сожалению родственные слова.и ничего не меняется уже очень много лет! слава Украине.
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28.09.2022 19:48 Ответить
думаєте буба центрифуги замовив у трюдо?
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28.09.2022 19:16 Ответить
Почему преступника нельзя скрутить на приемах и в Гаагу, пусть суд принимает решение?
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28.09.2022 19:19 Ответить
А він приїде чи трійника пришле. Прийде час і із під землі дістануть
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28.09.2022 19:39 Ответить
не приїде..путлєр у бункері на чумуйдан сере
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28.09.2022 19:48 Ответить
***** понял один прикол.... оно может залезть куда угодно и отжать сколько сможет... и при попытках его оттуда кышнуть оно сразу завижжит - ударю ЯО... и все шоб не провоцировать затихли....
и все затихли??? до следующего раза...
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28.09.2022 19:23 Ответить
Не должен терпеть!!!а по факту?терпит!!!!! реально смотрите на расклад,терпилы!!!
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28.09.2022 19:50 Ответить
мож пояс шахида на личной стрєлкє?
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28.09.2022 19:26 Ответить
бо на самой мокшании джигиты вывелись...
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28.09.2022 19:29 Ответить
Зараз для Великобританії та США було б доцільним повернути-надати Україні ядерну зброю посилаючись на неможливість виконання ними умов будапештського меморандуму...
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28.09.2022 19:40 Ответить
до речі нормальна ідея...
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28.09.2022 19:48 Ответить
Над нефтяными объектами Норвегии заметили неопознанные беспилотники
17:15

Норвегия усиливает безопасность и наблюдение за объектами своей энергетической инфраструктуры.

Норвежцы пошли на данные меры после того, как Управление по безопасности нефти страны (PSA) получило информацию о неопознанных беспилотниках вблизи морских нефтегазовых платформ страны.

«PSA получило ряд уведомлений от компаний-операторов на норвежском континентальном шельфе относительно наблюдения неопознанных беспилотников вблизи морских нефтегазовых объектов», - говорится в сообщении ведомства.

неопознанные
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28.09.2022 19:41 Ответить
іншопланетяни??
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28.09.2022 19:50 Ответить
Почему у этого поца, одевшего футболку ЗСУ на левой руке нет прилипки с гербом Украины, как у всех защитников Украины, носящих этот элемент военной формы одежды?
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28.09.2022 19:47 Ответить
відповідь у Вашому ж питанні)) тому що поц..
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28.09.2022 19:51 Ответить
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28.09.2022 19:51 Ответить
Пентагон объявил о выделении Украине нового транша «военной помощи» на $1,1 млрд, - пишут СМИ

В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.
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28.09.2022 20:16 Ответить
Что-то не постарел и не посидел. Фу, ну и торец со шнобелем, на блевануть третий год тянет, как такое гундосенькое можно было выбирать и даже выбрать, ни вкуса ни мозга у голосовавших
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28.09.2022 20:20 Ответить
Красится.
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29.09.2022 06:31 Ответить
таки да... но... не надо морщить лобище... кто дал приказ разминировать перешеек в сторону Херсона? а вот после этого можно будет поговорить... вова, был фильм, в котором парня призывали в армиюи он, нелох, пришел со справкой и говорит - я не пойду служить - я ссусь... на сто ему ответили - пойдешь... в воздушно-десантные... там еще и сраться будешь... вот так вот, отказник-членограй ты наш...
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28.09.2022 20:43 Ответить
У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери здійснили конструктивний обмін думками щодо того, як провести зварочні роботи .для усунення витоку газу на рашистських газогонах
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28.09.2022 21:10 Ответить
 
 