Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж, - Зеленский провел переговоры с Трюдо
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках постоянного диалога Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры осуществили конструктивный обмен мнениями по противодействию российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Глава государства поблагодарил Джастина Трюдо за поддержку нашей страны, высказанную в выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Президент также выразил благодарность за принципиальную позицию канадской стороны по непризнанию псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины.
"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", – отметил он.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции от международных партнеров на признание результатов псевдореферендумов Россией.
Глава государства отдельно поблагодарил Джастина Трюдо за оказанную Канадой оборонную поддержку и за последовательную санкционную политику в отношении государства-агрессора и поприветствовал намерения "Группы семи" установить предельную цену на российскую нефть.
Стороны обсудили необходимость предоставления дальнейшей экономической поддержки Украине и специализированных автомобилей для разминирования деоккупированных территорий.
Президент заявил о необходимости жесткой реакции на российский ядерный шантаж.
"Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж. Этому должен быть положен конец. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – подчеркнул Глава государства.
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и все затихли??? до следующего раза...
17:15
Норвегия усиливает безопасность и наблюдение за объектами своей энергетической инфраструктуры.
Норвежцы пошли на данные меры после того, как Управление по безопасности нефти страны (PSA) получило информацию о неопознанных беспилотниках вблизи морских нефтегазовых платформ страны.
«PSA получило ряд уведомлений от компаний-операторов на норвежском континентальном шельфе относительно наблюдения неопознанных беспилотников вблизи морских нефтегазовых объектов», - говорится в сообщении ведомства.
неопознанные
В пакет вошли 18 РСЗО HIMARS, 150 внедорожников, радары, системы противодействия БПЛА. Об этом сообщают СМИ.