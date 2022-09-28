Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж, - Зеленский провел переговоры с Трюдо

В рамках постоянного диалога Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры осуществили конструктивный обмен мнениями по противодействию российской агрессии на фоне беспрецедентного давления и шантажа со стороны Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства поблагодарил Джастина Трюдо за поддержку нашей страны, высказанную в выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент также выразил благодарность за принципиальную позицию канадской стороны по непризнанию псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины.

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"Цель этих фейковых референдумов – аннексия новых украинских земель", – отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает максимально жесткой реакции от международных партнеров на признание результатов псевдореферендумов Россией.

Глава государства отдельно поблагодарил Джастина Трюдо за оказанную Канадой оборонную поддержку и за последовательную санкционную политику в отношении государства-агрессора и поприветствовал намерения "Группы семи" установить предельную цену на российскую нефть.

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Стороны обсудили необходимость предоставления дальнейшей экономической поддержки Украине и специализированных автомобилей для разминирования деоккупированных территорий.

Президент заявил о необходимости жесткой реакции на российский ядерный шантаж.

"Мир не должен терпеть российский ядерный шантаж. Этому должен быть положен конец. Агрессор должен четко осознать все последствия своей безответственности", – подчеркнул Глава государства.

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