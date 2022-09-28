РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13681 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России Санкции ЕС
3 816 28
санкции (10610) Евросоюз (15860) Боррель (578)

ЕС применит "крымские санкции" ко всем оккупированным Россией территориям Украины, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Евросоюз применит санкции, действующие в отношении оккупированного Крыма, против всех временно неподконтрольных Украине территорий.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы расширяем географический охват ограничений, касающихся Крыма, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", - заявил Боррель.

Отметим, что "крымские санкции", которые были введены Евросоюзом после оккупации полуострова, запрещают ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Также они предусматривают запрет инфраструктурных и финансовых инвестиций.

При этом из ЕС на полуостров запрещен ввоз определенных товаров или технологий для местных компаний или для использования в телекоммуникационном, транспортном и энергетическом секторах и для разведки, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Читайте также: Путин продолжает провальную стратегию, Евросоюз ужесточает санкции, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Бачачи як ці санкції спрацювали на прикладі Криму, прям **** піздець як потужно
показать весь комментарий
28.09.2022 19:44
+16
Ого оце потужно, прям, дякуємо за хоч щось
показать весь комментарий
28.09.2022 19:42
+12
показать весь комментарий
28.09.2022 19:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого оце потужно, прям, дякуємо за хоч щось
показать весь комментарий
28.09.2022 19:42 Ответить
Поблизу Мелітополя пролунали 8 гучних вибухів.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:43 Ответить
Бачачи як ці санкції спрацювали на прикладі Криму, прям **** піздець як потужно
показать весь комментарий
28.09.2022 19:44 Ответить
А як сильно це допомогло! Яка величезна потуга! Як це обмежило карлика. Як це зупинило його. Молодці. Дякуємо. Щиро дякуємо.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:57 Ответить
Пушилiну та Сосальдо анулюють шенгенськi вiзи. А ще заблокують рахунки, яких нема.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:50 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2022 19:45 Ответить
Не треба до окупованих українців зостосовувати санкції.
Краще до росії застосуйте.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:45 Ответить
Дякуємо, це все одно що застосовувати санкції до стінки, але це вже вееееликий крок після "Виразили занепокоєння" !
показать весь комментарий
28.09.2022 19:45 Ответить
А Украина им всем выдаст укр.загранпаспорта с шенгеном как в Крыму,это ведь наши люди.
И будет постоянно пенсии платить как в Даунбассе,гуманитарку завозить,но не свой Счёт конечно.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:50 Ответить
А можна дати зброю швиденько, щоб українці ті області звільнили і не треба буде тужитися з санкціями?
показать весь комментарий
28.09.2022 20:10 Ответить
И про кубань не забудьте..
показать весь комментарий
28.09.2022 20:11 Ответить
Известный блогер из Литвы Саша Кушнарь каже шо путлер взорвав Северные потоки сам себя кастрировал... дальнейшее использование их невозможно,настолько серьезные повреждения...
Карочи путлер Капут
Подпишитесь на блог Кушнаря в Ютьюбе и булете знать больше чем я...страница...

Newsader
показать весь комментарий
28.09.2022 20:12 Ответить
Нарешті, потужний крок, просто вбивчий хід, несподівано
показать весь комментарий
28.09.2022 20:13 Ответить
Дайте лучше танки, самолёты, боеприпасы в нормальном кол-ве и не будет никаких оккупированных территорий.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:21 Ответить
Боррель в Европе..это что наш Кулеба..типа Министр иностранных дел...по факту ничего не решает ни с оружием и прочими дизель генераторами...
показать весь комментарий
28.09.2022 20:23 Ответить
Отак сходу голою дупою на їжака? Походу об ЄС ***** скоро ноги почне витирати від алтайської багнюки. Це не стосується Польщі, Чехії, Словенії і Прибалтів.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:26 Ответить
Ні"уя за стільки років не навчилися. Барани.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:27 Ответить
Практичні питання знищення суверенної України ЄС з ********** почали втілюватти в життя з 2014 року
показать весь комментарий
28.09.2022 20:43 Ответить
По факту рабZee ,zвиzдец...если бы сегодня был жив Николай Васильевич Яновский...,он же Гоголь..то написал бы не Мертвые души,а Мертвые Туши...путлера ..💀🤣
показать весь комментарий
28.09.2022 20:43 Ответить
Пушилiну та Сосальдо анулюють шенгенськi вiзи.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:47 Ответить
і рейтерс статті перестане писати (може)
показать весь комментарий
28.09.2022 20:57 Ответить
Сегодня Бавовна была в Алуште и Ялте...генерал Залужный разбушевался...♥️🖤👍🔱✊ Слава ЗСУ...
показать весь комментарий
28.09.2022 20:48 Ответить
Це сильно, треба ще заборонити їм танцювати гопака і варити борщ. Ось і шах і мат!
показать весь комментарий
28.09.2022 21:03 Ответить
На рабZee кроме щей из топора ничего не умеют...🤣да блины на лопате...
показать весь комментарий
28.09.2022 21:06 Ответить
Є слова попа, жопа, задниця, анус. Але кращого за українське "срака" немає. Так ось - запхайте, панове євроПЕЙСИ-борделі свої санкції собі у сраку і так з ними ходіть, приспустивши штани. Території анексовані і зможуть бути повернені лише шляхом ядерної війни з розпадом росії.
показать весь комментарий
28.09.2022 21:08 Ответить
шо він меле?..
на окупованих землях люди гинуть щоденно, а вони "папери з місця на місце перекладають" з суворостурбованими фейсами.. і фсЬо..
показать весь комментарий
28.09.2022 21:31 Ответить
Найкращі санкції застосуть ЗСУ, інфа 100%
показать весь комментарий
28.09.2022 21:38 Ответить
У відповідь на санкції якась **** підірвала підводні газопроводи до Європи.
показать весь комментарий
28.09.2022 23:33 Ответить
 
 