Украина провела с РФ 20 официальных обменов и вернула из плена более 800 военных и гражданских

Примеров обменов, подобных тому, который был проведен 21 сентября, в мире немного, а современная Украина их еще не делала. Всего, с самого начала полномасштабного вторжения РФ, было около 20 официальных обменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Его (обмена – ред.) детали мы, к сожалению, полностью раскрывать не можем, чтобы это не повредило следующим обменам. Но отмечу, что это была сверхсложная операция. Это такая командная, на мой взгляд, большая работа, потому что подобных обменов современная Украина, наверное, не делала. И в мире, наверное, таких примеров немного", - сказал он.

Со своей стороны представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что этот обмен был большой серьезной операцией, и в настоящее время, и после завершения этого обмена сразу параллельно готовятся следующие.

"Они обязательно будут. Продолжается подготовка к большому процессу - и это серьезный долгий путь - относительно формата обмена "всех на всех", так и отдельные обмены будут продолжаться", - заверил Юсов.

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Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину произошли около 20 официальных обменов, в рамках которых были возвращены более 800 украинских мирных граждан и защитников.

"Но, конечно, очень много граждан еще остается в плену. Родственники украинских пленных защитников ждут возвращения своих родных домой - и они обязательно будут возвращены. Координационный штаб, Президент, омбудсман - все государство Украина над этим работает", - отметил представитель ГУР Минобороны.

Отвечая на вопрос, Юсов сказал, что на сегодняшний день можно констатировать то, что условия содержания украинских военнопленных неудовлетворительны, и во многих случаях они не соответствуют Женевским конвенциям.

"Если бы был свободный доступ МККК и представителей ООН, как это должно быть, к условиям содержания украинских военнопленных, то это было бы должным образом зафиксировано. Но мы всю информацию собираем и фиксируем - я имею в виду, что это делает и Координационный штаб, и все правоохранительные органы, задействованные в этом процессе", - сказал Юсов, отметив, что этому, безусловно, будет дана оценка.

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Отдельно он проинформировал, что весь мир мог увидеть состояние возвращенных российских и украинских пленных.

"Украина обеспечивает доступ к местам содержания (российских военнопленных — ред.) международных структур, Красного Креста. Наше государство обращается с российскими военнопленными в соответствии с международными нормами и Женевскими конвенциями — это касается и питания, и медобеспечения, и условий содержания и прочего", - заявил представитель ГУР Минобороны.

По его словам, это одна из причин, когда украинские защитники, обращаясь к российским солдатам, которые попадают на украинский фронт, призывают их сдаваться и не бояться этого, потому что Украина будет обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями. "Мы – цивилизованная демократическая страна. И это видит весь мир", – сказал представитель ГУР МОУ.

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