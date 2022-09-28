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Новости ОбществоВойна в Украине
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Метрополитен (964) Харьков (6510) Терехов (200)

В Харькове запускают метро на Салтовку – один из самых пострадавших от войны районов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

харків,салтівка

В Харькове в полном объеме заработает Салтовская линия метро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр города Игорь Терехов.

"Салтовская линия метрополитена возобновляет работу в полном объеме. С 6:30 утра с интервалом в 10 минут составы пойдут по всем станциям линии - от "Исторического музея" до "Героев труда"", - написал он.

Напомним, когда Харьковский метрополитен возобновил работу после начала полномасштабной войны, поезда на Салтовской линии ходили только до станции "Академика Барабашова".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Через три месяца после начала войны в Харькове возобновил работу метрополитен. ВИДЕО
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кернессам виднее...
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28.09.2022 20:09 Ответить
Не расстраивайтесь, даст БОГ, проведём линию метро аж до белгорода..
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28.09.2022 20:10 Ответить
Да, если бы не Зе а кто то патриотический Президент - 300-500 км РФ - забрали бы себе)
Но все 30 лет мы под олигархами такими же как и в рф... Т.е. война ради "них" а не за "нас"...
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28.09.2022 21:14 Ответить
Decommunizator

@Decommunizator

·

4 ч

За перейменування театру Пушкіна обласна рада в Харкові не проголосувала, а ось за надбавку колишній дружині Мураєва - дала голоси.

Якийсь сюр.

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28.09.2022 20:20 Ответить
Все просто! Чим довше там буде стояти театр Пушкіна, тим довше русня буде хрєначить Харків
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28.09.2022 21:29 Ответить
Тримайся, любий Харків! Тримайся, місто-Герой! Москалота ще буде випробовувати тебе на міць, але, як завжди, москальська орда, разом з їхнім ботоксним гномом, ху@лом, буде знищена нашими ЗСУ, а кремлівське ху@ло відсмокче у всього українського Народу, бо це його карма, а від карми не втечеш...
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28.09.2022 20:21 Ответить
схоже воно смоктануло українського ще жовтенятком..
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28.09.2022 20:28 Ответить
Гарна новина. Дуже гарна.
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28.09.2022 20:37 Ответить
Харків завжди відповідає життям на смерть.
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28.09.2022 20:46 Ответить
 
 