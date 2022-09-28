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Новости Война в Украине
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Российские оккупанты блокируют эвакуационные автобусы в Васильевке, люди идут пешком в Запорожье, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Российские военные требуют от перевозчиков, эвакуирующих людей с временно оккупированных территорий, российскую лицензию. Эвакуационные автобусы блокируют в Васильевке, а дальше люди идут пешком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время эфира национального телемарафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Два дня тому назад рашисты придумали новые правила: перевозчики должны получить российскую лицензию. И сегодня автобусы с людьми не выпускают из Васильевки. Автобусы доезжают до Васильевки, а дальше люди пешком идут в сторону Запорожья и кто-то их подбирает попутно, если есть такая возможность", - рассказал он.

Также Федоров добавил, что вчера более чем на 12 часов оккупанты открыли выезд для мужчин из Васильевки. Некоторые уехали бесплатно, но есть те, с кого требовали взятку – 1 200 долларов.

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Топ комментарии
+18
ВСУ расширяют плацдарм в Луганской области.
Слава ВСУ ! Слава Украине ! Смерть кацапам !
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28.09.2022 20:14
+4
главное подальше от руцЪкого дупомира..
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28.09.2022 20:15
+4
Дай Боже дійти всім. Колись з бравадою пішов 73 км... майже 2 доби...краще б я цього не робив
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28.09.2022 20:18
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ВСУ расширяют плацдарм в Луганской области.
Слава ВСУ ! Слава Украине ! Смерть кацапам !
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28.09.2022 20:14 Ответить
главное подальше от руцЪкого дупомира..
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28.09.2022 20:15 Ответить
ну ніччо..кацапи будуть зйобуватись на верблюдах...
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28.09.2022 20:16 Ответить
половина кацапів вже горби відрощує..
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28.09.2022 20:19 Ответить
Дай Боже дійти всім. Колись з бравадою пішов 73 км... майже 2 доби...краще б я цього не робив
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28.09.2022 20:18 Ответить
что сделал мер мелитополя для своих горожан для того чтобы они не попали в ту ситуацию в которой они сейчас? построил укрепления, заминировал мосты и дороги, бил во все колокола о том что ничего не делается кроме закатывания в асфальт миллиардов? нет, он съ..****** (был странным образом обменен) в Киев и потом уехал еще дальше строчить свои фейсбучные посты....и почему мы должны читать его высеры каждый день?я уже молчу о его внешнем виде, наводящем на мысли о пристрастиях
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28.09.2022 20:36 Ответить
насамперед треба питання Боневтіку Зелєбобійовичу задавати..мери міст то вже друга черга
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28.09.2022 22:56 Ответить
Там далеко йти.
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28.09.2022 20:40 Ответить
далеко
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28.09.2022 20:46 Ответить
По которой прекрасно прошли танки, которіе нечем біло расстреливать, поскольку величайший лидер современности средства на ракетную программу закатал в асфальт.
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28.09.2022 21:49 Ответить
ну то танки вже зіпсували покриття..треба знову ремонтувати
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28.09.2022 22:57 Ответить
Свинособаки знущаються звичайно....після 7 км починає конкретно збиватися дихання, після 10 дошкуляє все, одежа, ключі в кишені, з гори вниз йти ще важче (ніби гальмуєш) - забиваєш ноги, гіпертоніки іт.д, а зупинися - не рушиш, це дуже важко...суки
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28.09.2022 20:52 Ответить
население идет уже после того как проголосовали или нет
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28.09.2022 21:18 Ответить
 
 