Российские оккупанты блокируют эвакуационные автобусы в Васильевке, люди идут пешком в Запорожье, - мэр Мелитополя Федоров

Российские военные требуют от перевозчиков, эвакуирующих людей с временно оккупированных территорий, российскую лицензию. Эвакуационные автобусы блокируют в Васильевке, а дальше люди идут пешком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время эфира национального телемарафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Два дня тому назад рашисты придумали новые правила: перевозчики должны получить российскую лицензию. И сегодня автобусы с людьми не выпускают из Васильевки. Автобусы доезжают до Васильевки, а дальше люди пешком идут в сторону Запорожья и кто-то их подбирает попутно, если есть такая возможность", - рассказал он.

Также Федоров добавил, что вчера более чем на 12 часов оккупанты открыли выезд для мужчин из Васильевки. Некоторые уехали бесплатно, но есть те, с кого требовали взятку – 1 200 долларов.

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