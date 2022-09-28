18 систем HIMARS, - Пентагон выделяет Украине новый пакет помощи на $1,1 млрд

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем Himars.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет AFP.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят также 12 систем "Титан", которые используются для борьбы с беспилотниками.

Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат. Он также будет включать в себя финансирование оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, а также для технического обслуживания и обучения.

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