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18 систем HIMARS, - Пентагон выделяет Украине новый пакет помощи на $1,1 млрд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем Himars.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет AFP.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят также 12 систем "Титан", которые используются для борьбы с беспилотниками.

Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования, радаров, средств связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат. Он также будет включать в себя финансирование оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, а также для технического обслуживания и обучения.

Читайте также: В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут снаряды для HIMARS, 1000 высокоточных 155-мм артснарядов и противоартиллерийские радары, - Пентагон
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Топ комментарии
+75
СПАСИБО США!
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28.09.2022 20:34
+61
Ванька, встанька, що таке?
Приготуй собі пакет!
Ванька-встанька, не біжи!
Вже немає куди йти!
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28.09.2022 20:33
+61
18 штук? 0_0,нихуя себе
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28.09.2022 20:34
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Страница 4 из 4
Як буде «нужно» - то будемо мати! Не хвилюйся **********.
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29.09.2022 07:06 Ответить
Около того - пары недель.
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29.09.2022 07:32 Ответить
В оперативном отношении ВМС США подразделяются на семь флотов: Второй, Третий, Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой, Десятый. В разное время в состав ВМС США входили также: Первый, Восьмой, Девятый, Одиннадцатый и Двенадцатый флоты, а также Азиатский флот ВМС США.
Guest Tox какой флот на 60% можеш уточнить
систем HIMARS. Украина переходит на оружие нато Аhttps://youtu.be/wEm5H3cAjF4
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29.09.2022 11:08 Ответить
Guest, поguestил на цензоре? а теперь - давай в бан!
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29.09.2022 13:32 Ответить
Не відомо, що там російські мобі-зомбі побачать в пеклі, але на землі їх 100% спалять...
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29.09.2022 07:52 Ответить
У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/29/7147714/
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29.09.2022 08:45 Ответить
Их ещё даже не сделали и передадут только в течении нескольких лет🤫
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29.09.2022 10:58 Ответить
смотри, кацап зарегался тока чтобы пукнуть. молодец, в спам!
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29.09.2022 13:34 Ответить
Сколько времени будет идти? Годы? Мне кажется пора заканчивать это издевательство!
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29.09.2022 12:21 Ответить
Але, иксьпьерды, не тужьтесь, а то дырки в диване не будет чем латать🤔🧐😁 Клоуны, США передадут Украине всё что нужно в необходимом количестве и вашего пердяче-диванного мнения точно не спросят😅😂🤣 Помните, кухонные политеги в засаленных маечках и дырявых семейных трусах, - ваш удел сидеть тихо, сопеть в две дырки и тихонько попердывать в диван,- это всё на что вы способны прогнозеры сраные... ***, тьфу на вас слов не и буквы кончаются,- ну вас нахер пойду лучше водки усугублю 😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩
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29.09.2022 13:30 Ответить
ну што ты так на них злобно - они ж стараются, прокси настраивают... да и в пробке на Верхнем Ларсе холодно)))
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29.09.2022 13:35 Ответить
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29.09.2022 15:03 Ответить
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