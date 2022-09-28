Сообщено о подозрении владельцу сети АЗС, сотрудничавшему с оккупантами в Запорожье, - Офис Генпокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении гражданину Украины в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"По данным следствия, владелец сети АЗС, который является конечным бенефициаром группы компаний на территории Украины, на временно оккупированной территории Запорожской области сотрудничал с оккупационными властями и обеспечивал функционирование там автозаправочных станций. Бизнесмен обратился к оккупационным властям Запорожья и предложил услуги по поставках горюче-смазочных материалов для нужд врага. Он наладил закупку бензина и дизельного топлива из аннексированного РФ Крыма. Закупленное горючее подозреваемый перевозил в Мелитополь и продавал", - говорится в сообщении.

Для документирования противоправной деятельности правоохранителями одновременно проведено 15 обысков на территории Винницкой, Черкасской областей, а также в городах Винница, Запорожье, Черкассы и Львов. Выявлены и изъяты системные блоки персональных компьютеров, ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства в сумме более 89 тыс. грн, 37 тыс. долларов США и 4 тысячи евро, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности, а также резервуары с топливом на нефтебазе.

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