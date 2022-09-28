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Сбиты четыре из пяти ракет Х-59, которые оккупанты выпустили по Днепропетровской и Запорожской областям, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,х59

Российские оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения ПВО сбили четыре ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"В ходе ракетного удара российских истребителей Су-35 применены пять управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка сбили четыре из них", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна ракета сбита в Запорожской области, еще одна – в Криворожском районе и две ракеты уничтожена в районе н.п. Синельниково в Днепропетровской области.

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дякуємо... за кожну збиту бледіну!!!
слава ППО України !!!
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28.09.2022 22:38 Ответить
СПАСИБО ЗСУ!!!
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28.09.2022 22:45 Ответить
Хороший результат.. ще б одну зворотню пустити.. найкраще якусь вцілілу нерозірвану з написом "на Берлин".. та в резиденцію суркова..
Про путлєра не пишу.. бо туди тільки балістичною..
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28.09.2022 23:52 Ответить
Дякуємо, ЗСУ!
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28.09.2022 23:54 Ответить
X-55 це ті ракети які куЧмо передав русні в 1999
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29.09.2022 00:21 Ответить
 
 