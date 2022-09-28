Сбиты четыре из пяти ракет Х-59, которые оккупанты выпустили по Днепропетровской и Запорожской областям, - Воздушные силы ВСУ
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Российские оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения ПВО сбили четыре ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"В ходе ракетного удара российских истребителей Су-35 применены пять управляемых авиационных ракет класса "воздух-поверхность" типа Х-59 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка сбили четыре из них", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одна ракета сбита в Запорожской области, еще одна – в Криворожском районе и две ракеты уничтожена в районе н.п. Синельниково в Днепропетровской области.
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слава ППО України !!!
Про путлєра не пишу.. бо туди тільки балістичною..