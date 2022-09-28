ВСУ нанесли удар по значительному скоплению оккупантов в общежитии в Херсоне, - Хлань

Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому скоплению сил противника в общежитии колледжа в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"По местным данным, в Херсоне в общежитии политехнического колледжа, куда прилетело, было очень много живой силы оккупантов. Даже не несколько десятков", - написал он.

По его словам, среди них преимущественно были "кадыровцы".

"Кто выжил, те злые и очень напуганы. Близко подходить боятся, потому что детонирует, ведь насовали под завязку боеприпасов. Вот такой хлопок в общежитии от ВСУ", - отметил Хлань.

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