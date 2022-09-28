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Новости Война в Украине
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ВСУ нанесли удар по значительному скоплению оккупантов в общежитии в Херсоне, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому скоплению сил противника в общежитии колледжа в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"По местным данным, в Херсоне в общежитии политехнического колледжа, куда прилетело, было очень много живой силы оккупантов. Даже не несколько десятков", - написал он.

По его словам, среди них преимущественно были "кадыровцы".

"Кто выжил, те злые и очень напуганы. Близко подходить боятся, потому что детонирует, ведь насовали под завязку боеприпасов. Вот такой хлопок в общежитии от ВСУ", - отметил Хлань.

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Топ комментарии
+22
Яка чудова новина . Слава ЗСУ !
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28.09.2022 22:55
+18
Бавовнятку-респект...
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28.09.2022 22:48
+15
Щасливого польоту паскуди !!!!
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28.09.2022 22:59
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Бавовнятку-респект...
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28.09.2022 22:48 Ответить
Піду в телеграм на "****** херсон", подивлюся...
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28.09.2022 22:48 Ответить
и шо там пишут? все из общаги пошли в библиотеку колледжа, и поэтому остались живы?
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28.09.2022 23:33 Ответить
Ну не знаю...хто там злий...і навіщо сердитись ото проти ночі, потім зрадників назбираєте, розберете завали, запчастини від своїх, так би мовити...(ні не буду) і зажадаєте від путлєра ше мяса, та й по тому А Залужний завтра вас пожаліє, в сенсі засуне вам жало щеееее, глибше ваших глубін
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28.09.2022 22:51 Ответить
Яка чудова новина . Слава ЗСУ !
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28.09.2022 22:55 Ответить
Щасливого польоту паскуди !!!!
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28.09.2022 22:59 Ответить
― Ну, Василий, мягкого тебе полёта. ©
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29.09.2022 09:36 Ответить
Теперь не в общежитии а в аду могут покрепчать Ахмад-сила... погружаясь в чан...
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28.09.2022 23:05 Ответить
жареное кацапское мясо 🔥🔥🔥👍👍👍
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28.09.2022 23:19 Ответить
Горіть, підари!
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28.09.2022 23:21 Ответить
А пусть докажут, шо это мы ...ПХI...
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28.09.2022 23:22 Ответить
Забув нагадать, шоб унітази позабирали, нам вони вже не потрібні після вас
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28.09.2022 23:25 Ответить
а касапські пабліки стонуть, що "по гражданскім"...
Але я вірю власне херсонцям. Якщо місцева журналістка на 5-му Ларисі Губіній каже, що орків засмажили - значить, орків.
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28.09.2022 23:33 Ответить
Є інформація, що одна ракета була пошкоджена пво, за рахунок чого змінила траєкторію, і таки пошкодила житловий будинок поруч.
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29.09.2022 00:11 Ответить
ну так тому вже стільки часу попереджають що біля місць скупчення москальні і їх складів не можна людям знаходитися, бо буде прилітати. Де, з..ча аменсті-інтернешнл, нічого не скаже, що русскіє війська і ********** в містах тримають, на натиснуть , щоб в поле везли.
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29.09.2022 00:15 Ответить
Начебто всі в курсі що війна. Та вони можуть заселилися наприклад в обід, а хтось може не знати. В Херсоні о 18:00 на вулицях тільки перекоти-поле не вистачає((. Крім того пошкоджена ракета може впасти де завгодно, це «випадковість»… звісно ніхто в житловий будинок не цілив
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29.09.2022 00:33 Ответить
Если атаковали Хаймерсами, то эти реактивные снаряды, ввиду многих причин, сбить практически невозможно. Так что, это фейк.
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29.09.2022 02:02 Ответить
Скільки вже війна йде, а ви досі не в курсі що збивають. Так, їм це складно зробити, у більшості випадків безрезультатно, але.
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29.09.2022 11:12 Ответить
Не "одна ракета була пошкоджена пво", а "у пво була пошкоджена одна ракета". Вони Панцирєм в будинок влупили.
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29.09.2022 10:24 Ответить
Поки що переважає версія, що не ракета пво, а саме пошкоджена ракета
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29.09.2022 11:14 Ответить
В любому випадку - це непередбачува випадковість.
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29.09.2022 11:15 Ответить
Немножко ахмату хвост поджарили. Теперь ахмат уже не сила а пидорок
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28.09.2022 23:36 Ответить
Гарячий вересневий вечір у Херсоні. 28.09.2022

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28.09.2022 23:50 Ответить
Как упоительны в Херсоне вечера!
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29.09.2022 12:35 Ответить
Наші неперевершені! Тільки вперед
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29.09.2022 01:02 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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29.09.2022 01:06 Ответить
Ой, яке ...щастя
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29.09.2022 07:08 Ответить
Кто же это кадыровское дерьмо ещё и считать будет?
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29.09.2022 07:34 Ответить
Те, кто выжил в катаклизьме, пребывают в пессимизьме...
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29.09.2022 08:40 Ответить
Побанкетували ?
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29.09.2022 10:13 Ответить
 
 