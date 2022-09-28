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ВСУ нанесли удар по значительному скоплению оккупантов в общежитии в Херсоне, - Хлань
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины нанесли удар по большому скоплению сил противника в общежитии колледжа в Херсоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"По местным данным, в Херсоне в общежитии политехнического колледжа, куда прилетело, было очень много живой силы оккупантов. Даже не несколько десятков", - написал он.
По его словам, среди них преимущественно были "кадыровцы".
"Кто выжил, те злые и очень напуганы. Близко подходить боятся, потому что детонирует, ведь насовали под завязку боеприпасов. Вот такой хлопок в общежитии от ВСУ", - отметил Хлань.
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+22 Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий28.09.2022 22:55
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показать весь комментарий28.09.2022 22:59
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Але я вірю власне херсонцям. Якщо місцева журналістка на 5-му Ларисі Губіній каже, що орків засмажили - значить, орків.