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Новый пакет санкций ЕС против России будет касаться более 1300 человек и организаций, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Новый пакет санкций против РФ, предложенный 28 сентября Европейской комиссией, будет нацелен более чем на 1300 человек и организаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Этот список нацелен на ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины", — сообщил Боррель во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам европредставителя, новые санкции будут касаться тех, кто причастен к оккупации и незаконной аннексии Россией территорий Украины, в том числе и назначенных РФ представителей власти в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, а также лиц, организовавших и способствовавших проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины.

В частности, по словам Борреля, санкции будут касаться чиновников российского Министерства обороны, включая министра обороны России Сергея Шойгу, и "тех, кто поддерживает российские вооруженные силы, предоставляя военную технику и вооружение".

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Верховный представитель также пообещал, что ЕС будет преследовать пропагандистов и других лиц, распространяющих дезинформацию о войне.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС добавил, что под прицелом санкций могут оказаться и нероссийские субъекты, помогающие России обходить санкции.

Кроме того, Евросоюз намерен расширить географический диапазон ранее утвержденных ограничений, применяемых к Крыму, Донецку и Луганску. Теперь в перечень регионов будут внесены все неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе Запорожская и Херсонская области.
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и стерилизовать бы каждого...
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28.09.2022 22:58 Ответить
хорошая идея - я ЗА! ))

Terror Alarm @Terror_Alarm
Instead of spending $15 billion on useless weapons, the US must provide #Ukraine with a few B61 nuclear bombs, which costs only $28 million each.

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28.09.2022 23:01 Ответить
Хорош троллить. Как этих бомб будешь в Воронеж тащить? Пологаю что в Украине взорвать их не собираешся.

И уверен что ВСУ не будет с этим согласны. Им бы ATACMS пригнать побольше и побыстрей.
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28.09.2022 23:11 Ответить
шо-то все сегодня злые какие-то.......
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28.09.2022 23:16 Ответить
Очень большая рогатка. Или катапульта. Асфальт тоже подойдёт, как мечтательный снаряд.
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28.09.2022 23:37 Ответить
Только если глыба будет гигантического размера. Или разогнанная до 30000 км/ч. Ещё прицелится придётся хорошо. Примерно то же что идея коллег по работе, которые сегодня выдвинули идею свалить на Москву астероид которого NASA вчера двинули в эксперименте проекта DART. Последствия тогда почувствует и Финляндия, страны Балтии, Беларусь и Украина. Мало не покажется. Ещё вопрос, куда удастся попасть ибо легко промазать на 500 км с понятными последствиями. Тогда уж лучше везите ATACMS и GMLRS и побольше.
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28.09.2022 23:54 Ответить
Треба санкції на Арахамию та Зелю, бо вони допомогаюь Московіі обходити санкції.
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29.09.2022 07:39 Ответить
 
 