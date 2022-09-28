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Зеленский и Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на российские псевдореферендумы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,розмова

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на "референдумы" России на оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в твиттере.

"Провел беседу с Шарлем Мишелем. Выразил благодарность за единодушное осуждение со стороны ЕС незаконных "референдумов" и неизменную поддержку Украины. Обсудили практические шаги ЕС в ответ, включая усиление санкций. Во время разговора с Мишелем обменялись мнениями о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС", - написал он.

Читайте также: Россия сфальсифицировала результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, - Белый дом
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Топ комментарии
+2
та шо там обговаривать, взять и....віразить глубокую или глубинную єту как ее? А, о з а б о ч е н н о ст ь
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28.09.2022 23:41
+2
Зеленський на засіданні РБ ООН щодо фіктивних референдумів: "Статут ООН Росія вже зневажає.Будь-які правила цього світу росія вже порушує.Тож це лише питання часу…» і далі по тексту.
Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
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29.09.2022 00:12
+2
асфальтом..
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29.09.2022 00:20
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Правила форума Совет форумчан
та шо там обговаривать, взять и....віразить глубокую или глубинную єту как ее? А, о з а б о ч е н н о ст ь
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28.09.2022 23:41 Ответить
Мишел, ма бел,
Диз ар вордс дат гоу тугеза вэлл...
)))
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28.09.2022 23:50 Ответить
I need to, I need to, I need to
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29.09.2022 00:19 Ответить
Зеленський на засіданні РБ ООН щодо фіктивних референдумів: "Статут ООН Росія вже зневажає.Будь-які правила цього світу росія вже порушує.Тож це лише питання часу…» і далі по тексту.
Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
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29.09.2022 00:12 Ответить
асфальтом..
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29.09.2022 00:20 Ответить
...і не тільки
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29.09.2022 07:04 Ответить
Шо значит обговорили?
Кто такой Зе что бы с ним кто то свои санкции обговаривал
Его проинформировали, не более.
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29.09.2022 00:29 Ответить
Не проще ли взять и забить хер с винтом как на рехверендума, так и на их результаты... делов то 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝🤪😜
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29.09.2022 00:35 Ответить
Звільнення Артема Рибченка з посади посла в Швейцарській Конфедерації (указ №670/2022), пов'язано з витоком інформації про активи Зеленського в Ліхтенштейні. 😡
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29.09.2022 01:09 Ответить
Не верю,у зеленского даже пиджака нет,он всё время в зелёной футболке бегает и побриться нечем.Бомжует.
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29.09.2022 01:17 Ответить
 
 