Зеленский и Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на российские псевдореферендумы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудили практические шаги ЕС в ответ на "референдумы" России на оккупированных территориях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в твиттере.
"Провел беседу с Шарлем Мишелем. Выразил благодарность за единодушное осуждение со стороны ЕС незаконных "референдумов" и неизменную поддержку Украины. Обсудили практические шаги ЕС в ответ, включая усиление санкций. Во время разговора с Мишелем обменялись мнениями о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС", - написал он.
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+2 vsbu vsbu
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Диз ар вордс дат гоу тугеза вэлл...
)))
Тепер воно констатує написаним для нього, а я згадую всі три роки до 24.02..хочеться пере€&@ти
Кто такой Зе что бы с ним кто то свои санкции обговаривал
Его проинформировали, не более.