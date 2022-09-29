Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал агрессию со стороны Беларуси, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина даст жесткий ответ в том случае, если с территории Беларуси будет начато новое наступление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", – сказал Данилов.
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В общем, не во всех жывотных у нас ветеринары разбираются.
До речі, "галубая луна" Борюсік Моісєєв одкобзонився.
Він за народженням теж був "ісконним білорусом", - з'явився на світ у Могільовской виправній жіночій колонії.
Табачок врозь.