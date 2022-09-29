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Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал агрессию со стороны Беларуси, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко,путін

Украина даст жесткий ответ в том случае, если с территории Беларуси будет начато новое наступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", – сказал Данилов.

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Топ комментарии
+15
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29.09.2022 01:39
+14
Я придерживаюсь мысли, что это не последняя наша война с ордой. Пока ********* полностью не развалится - нам покоя не будет.
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29.09.2022 00:46
+13
бульборусы обязательно будут воевать. либо за нас, либо за орков - не отсидятся на заборе. и ******** получат двойных, либо от нас, либо от орков.
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29.09.2022 00:26
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пожаліти мо ще бульбаша??
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29.09.2022 00:21 Ответить
...виходить так
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29.09.2022 00:23 Ответить
Нам надо понимать, что скорее всего ***** додавит Таракана и нам со стороны Беларуси придется иметь дело с расейскими и беларускими войсками. У ***** вариантов практически нет, он пойдет на все...
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29.09.2022 00:24 Ответить
все можливо, неможливо буде тільки тоді, коли вони всі передохнуть
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29.09.2022 00:26 Ответить
Не питайте иллюзий. Уход Пуйла и Луки кардинально ничего не изменит. Нам надо привыкать жить как Израиль с арабским миром.
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29.09.2022 00:34 Ответить
Изменит не уход, которого не будет, а трибунал над ними.
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29.09.2022 00:42 Ответить
У израиля есть спецвещи....я не парирую...так, первое, что пришло. А потом, возможные бунты там может и дадут результат...так было в 1991 (тогда, в тот день лично я был курсантом и в машинах стояли за 180 км от москвы)
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29.09.2022 00:43 Ответить
спецвещи израилю не с неба на голову свалились, а разработаны совместно с передовыми американскими военными корпорациями.
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29.09.2022 00:45 Ответить
Я придерживаюсь мысли, что это не последняя наша война с ордой. Пока ********* полностью не развалится - нам покоя не будет.
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29.09.2022 00:46 Ответить
Рациональность вашей мысли в том, что перековать, переделать, изменить сознание орды, увы, невозможно, там хромосомы, там....вобщим клим, клим чугункин...а вот сила всего остального мира, может и решит этот гемор в тичение какого то времени, тоже увы
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29.09.2022 01:00 Ответить
Дело в том что ни Западу ни Китаю развал рашки не нужен и не выгоден. По крайней мере пока. Запад вполне устраивал воровкой общак во главе с Путиным, лишь бы он не особо мешал им. Сейчас мешает. Изменить ментальность воровского, варварского мира России не возможно, это уже пытались делать, ничего не получается.
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29.09.2022 01:35 Ответить
Солидарен в части не выгодно китаю и штатам.Но почему, может потому, что всю ту орду и територии надо контролировать, да и хлам ядерный должен быть чей-то, а не разделен между мнимыми правоприемниками ну и т.д. А то еще так - 50 стран на територии рашки, и? давай мир переделывать, каша...не...да и с меня иксперд так что....просто касаеться меня лично, семьи, страны, нации.Выходит думать обязан...так что, как могу, извини
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29.09.2022 01:48 Ответить
Абсолютно согласен - Западу никак не хочется быть опекуном варваров - заниматься их проблемами, кормить их, лечить, одевать, пытаться цивилизировать. Зачем им эта обуза? Они уже не раз пробовали - ничего не выходит - русский мир опять возвращается - с хамством, воровством, дикостью, пьянством. Все усилия тщетны...
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29.09.2022 02:03 Ответить
Ох, боюсь що ви маєте рацію...
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29.09.2022 02:24 Ответить
Ні. Ми не будемо жити як Ізраїль. Ніколи. Ми різні. Неможливо порівнювати Ізраїль та Україну. У нас абсолютно різна ментальність народів і різне оточення, тобто сусіди.
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29.09.2022 07:44 Ответить
Прівикать, тєрпєть... Рабська натура! Потрібно розвалити/знищити рашку і бульборашку, забрати в них частини територій в знак репарацій. Тільки так, щоб другим неповадно було!
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29.09.2022 07:53 Ответить
так тисне, так тисне....шо ажжжж мммм
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29.09.2022 00:24 Ответить
бульборусы обязательно будут воевать. либо за нас, либо за орков - не отсидятся на заборе. и ******** получат двойных, либо от нас, либо от орков.
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29.09.2022 00:26 Ответить
Думаєте вони не воювали? В Гостомелі були точно. Якісь перелякані. Цивільних не чіпали.
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29.09.2022 00:59 Ответить
Если бы тиснул,то 1 минуту максимум.
Разыгрывают цирк,давайте сдавайтесь,а то может быть хуже.
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29.09.2022 00:26 Ответить
И шо, уже надо начинать дражать-баяцццца
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29.09.2022 00:27 Ответить
А белорусский скальп дороже касапского будет???
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29.09.2022 00:29 Ответить
Как ты планируешь найти среди фарша скальп 🤔🧐😁
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29.09.2022 00:31 Ответить
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29.09.2022 00:51 Ответить
Ничего у их с того направления уже не получится,там построена эшелонированная оборона и наши хлопцы ждут их,будет мясо...
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29.09.2022 00:42 Ответить
знаю, ну и тсссс
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29.09.2022 04:01 Ответить
Скала-таракан, кремень. 🤣
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29.09.2022 00:44 Ответить
не тисне. Просто требует еще техники, б\к и нелегальных добровольцев. Бункерному достаточно предоставленного воздушного пространства, авиа- и военных баз, возможностей ремонта техники и прочих ништяков, которые пюрер ему предоставил. Он прекрасно понимает, что открытое участие Белоруссии в войне приведет к дестабилизации режима пюрера, и вместо большой военной базы он получит большую проблему рядом со Смоленской областью, и даже семь-восемь-десять тысяч туловищ, которые могут согласиться участвовать в боевых действиях в Украине со стороны режима пюрера, никаких проблем на фронтах не решат. А вот второй фронт под командованием какого-нибудь Сахащика может внезапно открыться, и потом хер выловишь по лесам мелкие отряды "Пагони".
В общем, не во всех жывотных у нас ветеринары разбираются.
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29.09.2022 00:45 Ответить
Полагаю что больше безучастно Украина не будет смотреть как на бульбастане будет формироваться ударный кулак под видом очередных учений. Борьба с курением у нас уже поставлена на поток, да и беларусы видя мощь нашей армии, вооружение и поддержку всего запада - зассут. А то бойцы калиновского только и ждут повода посчитаться с усатым.
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29.09.2022 00:46 Ответить
ne budet nastuplenie , a puski bespilotnikiv s porazheniem
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29.09.2022 00:48 Ответить
Треба щоб Ердоган взяв Біларусь під свій контроль
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29.09.2022 00:48 Ответить
***** тисне на Луку, а той такий, - "уйді, праці-і-івний..."

До речі, "галубая луна" Борюсік Моісєєв одкобзонився.
Він за народженням теж був "ісконним білорусом", - з'явився на світ у Могільовской виправній жіночій колонії.
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29.09.2022 00:49 Ответить
Якщо сунуться то буде так
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29.09.2022 01:34 Ответить
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29.09.2022 01:39 Ответить
І білоруси теж побіжуть , бо раді чого їм лізти гибнуть в Україну ? У них унітази точно е - вони ж европейці
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29.09.2022 01:41 Ответить
Лукашенко и Беларусь это козырь в рукаве куйла и цель этого путинского козыря еще никто не разгадал но, очевидно одно - шакалы нападают только на раненую жертву, нападают подло - сзади. Шакал чувствует что Украина в сегодняшнем состоянии может вырвать ему клыки, вот он и не решается напасть.
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29.09.2022 01:49 Ответить
Згоден з вами. Бульбофюрер не наважився у найбільш критичний для нас момент. Тепер ситуація змінилась. Не вірю що наважиться зараз.
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29.09.2022 02:27 Ответить
Если Лукашенко влезет, то его уничтожит Украинский Моссад!
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29.09.2022 03:16 Ответить
Пока москве выгодно она будет иметь Белоруссию как запасной аэродром/военную базу/перевалочную базу и дополнительную карту в игре с западными странами. Как только выгода от «независимости» Белоруссии прекратится , так и начнёт принуждение к прямым военными действиям
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29.09.2022 06:23 Ответить
звідки ж так ветеринар знає, що роблять два "правителі". Невже Хомчак доповідає, в нього ж там шикарний блат з секретарем Совбеза Білорусі.
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29.09.2022 06:32 Ответить
Путин не жилец и Лука это видит не хуже других.
Табачок врозь.
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29.09.2022 07:10 Ответить
Ми не можемо окупувати *********, але запросто можемо допомогти повністю звільнити Білорусь від кацапів. Ну от яка нам різниця по кордону? З білоруссю 1024 км, а після звільнення білорусі залишиться майже ті ж 1283 км, але вже кордону з *********ом. Білорусів десь 9 млн.. і вони вже чудово розуміють що з кацапськими дикунами їх очікує дике і убоге життя. Союз з Україною в якості незалежної демократичної держави та перспектива вступу до ЄС їм значно вигідніше за "грьобаний совок" в стадії загнивання і розвалу. Потрібно прибрати диктатора Лукашенко і його прокацаплених силовиків.
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29.09.2022 08:05 Ответить
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29.09.2022 08:46 Ответить
 
 