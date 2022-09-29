Украинские защитники отразили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести восемнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Юрьевка, Марьинка, Кривой Рог, Вышетарасовка, Николаев и Терновые Поды.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Читайте также: В течение 28 сентября Силы обороны отразили вражеские штурмы вблизи 11 населенных пунктов. Наша авиация поразила 2 опорных пункта россиян, - Генштаб ВСУ

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброво, Озерное и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Красного, Новополя и Успеновки.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг на этом направлении совершил более 45 вылетов БпЛА.

Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

Также противник продолжает направлять в районы ведения боевых действий только что отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч мобилизованных из Крыма. К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. В течение 26 сентября этого года только в Сакском районе мобилизован 21 человек указанной национальности.

Враг продолжает нести потери. 27 сентября текущего года, в Запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневое поражение по объектам противника. В частности, за сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.