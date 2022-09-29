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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Погибшие и раненые дети, десятки изуродованных домов…

Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам.

Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.

Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", – говорится в сообщении.

В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованы рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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Позже Резниченко сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка:

"О таком тяжело сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двух взрослых и двоих детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку".

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 01

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 02

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 03

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых 04
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Топ комментарии
+31
Кацапи свідомо вдарили по мирних, які спали і ніякої їх загрози не представляли. В черговий раз впевнений, що Ціпія нелюди, слизькі потвори, які отримали в спадок від "червоної" імперії ракети і ядерну зброю. Це імперія зла. Якщо цивілізований світ робить щось для людини,придумували нові смартфони, айфони, автомобілі, одяг, взуття, то ці потвори виробляли руйнівні ракети,біологічну і хімічну зброю. І саме головне, цю потвору виростила Європа. Бумеранг в дії, скоро прийде "отвєточка" Цапія.
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29.09.2022 07:59
+17
А у який район влучило? Два рази гепнуло дуже сильно. Царство Небесне загиблим. Всім кацапам - горіти у Пеклі...
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29.09.2022 07:50
+16
такі жарти вже у 16 році перестали бути смішними
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29.09.2022 07:43
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Нєдопєрєпіл? Чи просто дурень?
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29.09.2022 07:42 Ответить
такі жарти вже у 16 році перестали бути смішними
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29.09.2022 07:43 Ответить
При однаковій назві міста і річки це не дивно.
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29.09.2022 07:45 Ответить
як ти відрізняєш Москву місто від Москви річки ?
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29.09.2022 07:56 Ответить
Особливо в новині, про загиблих людей. І дітей, тим паче
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29.09.2022 07:46 Ответить
зелений теж думав, що пукін не нападе на Україну. ти теж так думав.
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29.09.2022 07:47 Ответить
А у який район влучило? Два рази гепнуло дуже сильно. Царство Небесне загиблим. Всім кацапам - горіти у Пеклі...
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29.09.2022 07:50 Ответить
район барахолки (понятно?)
и пр. Металу**** (жилой сектор)
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29.09.2022 10:50 Ответить
Дякую, я вже приблизно зрозумів.
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29.09.2022 11:45 Ответить
Кацапи свідомо вдарили по мирних, які спали і ніякої їх загрози не представляли. В черговий раз впевнений, що Ціпія нелюди, слизькі потвори, які отримали в спадок від "червоної" імперії ракети і ядерну зброю. Це імперія зла. Якщо цивілізований світ робить щось для людини,придумували нові смартфони, айфони, автомобілі, одяг, взуття, то ці потвори виробляли руйнівні ракети,біологічну і хімічну зброю. І саме головне, цю потвору виростила Європа. Бумеранг в дії, скоро прийде "отвєточка" Цапія.
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29.09.2022 07:59 Ответить
О-о-о, айфони - це точно вище досягнення людства. Без них тепер - нікуди.
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29.09.2022 08:45 Ответить
сокира теж небезпечна, але без неї в господарстві - ніяк
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29.09.2022 09:20 Ответить
а у Вас який телефон, расєйський?
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29.09.2022 12:03 Ответить
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29.09.2022 17:02 Ответить
Мені свої пекельні борошна пошуку і вставлення картинок на форумі можеш не демонструвати. До, речі був тут один такий старожил з ніком Lvbnhj, і десь пропав. Довставлявся картинок, напевне, і заслужив вічний бан.
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29.09.2022 19:21 Ответить
Ху€йскій.
Подивись статистику кількості користувачів смартфонів у світі по типах операційних систем, і тоді зрозумієш, який.
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29.09.2022 19:16 Ответить
4 вибуха нарахував
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29.09.2022 08:18 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.09.2022 10:20 Ответить
Кремлівський фюрер лютує перед смертю 100%!!
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29.09.2022 14:54 Ответить
А не пора вже гахнуть по Білгороду?
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29.09.2022 15:49 Ответить
Борис Филатов :

Я не знаю с чего начать.
Пишу, а мысли путаются.

Сегодня я увидел Ад изнутри.
Иногда нам кажется, что война рядом, но нас не касается.
Или касается, но пройдёт мимо.

Я расскажу вам сегодняшнюю историю.
То, что случилось на соседней с нами улице.

Историю несправедливости и богооставленности.
Историю фатума, который довлеет над нашей жизнью.
Историю, перед которой меркнут трагедии Эсхила.


Жила-была семья.
Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место.
В частный сектор. К бабушке.

Сегодня в их дом прилетала русская ракета.
Воронка, которую вы все видели на фотографиях примерно 8 на 10 метров.
Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса 12 лет и мальчик Иван, 8 лет от роду.
И маленькая собачка Джек.

Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились.
Их нашли у соседей на крышах.
На соседних улицах.

А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пёс Крым.
И выл.

А потом приехали коммунальщики.
И увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, в КП «Зооконтроль» и там городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать.

А по итогу приехал отец.
Он служит в ЗСУ. Под Лиманом.

Можно я дальше не буду продолжать?
Я видел все собственными глазами.

Я хочу только одного.
Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна.

Не нужно писать про Божью кару.
Пусть Боженька отдохнёт.

Только сила нашей мести имеет значение.

А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
Как этот колпак от соседской «Мазды», которой силой взрыва закинуло на обгорелое дерево…
Лють.

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29.09.2022 16:35 Ответить
Краще і не скажеш.
Це має прочитати кожен українець, і зокрема кожен боєць ЗСУ.
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29.09.2022 17:06 Ответить
Загинула вся сім'я воїна ЗСУ, вижив тільки пес Крим, який сидів на уламках та вив.

https://mydndz.com.ua/news/26229
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29.09.2022 23:11 Ответить
Через полгода та же история будет. Будут обстрелы и будут гибнуть люди. Эта ахинея а не война на очень долго.
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30.09.2022 03:46 Ответить
 
 