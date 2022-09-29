Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, среди них ребенок, пятеро раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)
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Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Погибшие и раненые дети, десятки изуродованных домов…
Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам.
Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.
Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", – говорится в сообщении.
В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованы рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.
Позже Резниченко сообщил, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка:
"О таком тяжело сообщать… На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двух взрослых и двоих детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку".
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и пр. Металу**** (жилой сектор)
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Я не знаю с чего начать.
Пишу, а мысли путаются.
…
Сегодня я увидел Ад изнутри.
Иногда нам кажется, что война рядом, но нас не касается.
Или касается, но пройдёт мимо.
Я расскажу вам сегодняшнюю историю.
То, что случилось на соседней с нами улице.
…
Историю несправедливости и богооставленности.
Историю фатума, который довлеет над нашей жизнью.
Историю, перед которой меркнут трагедии Эсхила.
…
Жила-была семья.
Когда началась война, то мама решила перевезти малышей с проспекта Поля в более безопасное место.
В частный сектор. К бабушке.
…
Сегодня в их дом прилетала русская ракета.
Воронка, которую вы все видели на фотографиях примерно 8 на 10 метров.
Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочка Василиса 12 лет и мальчик Иван, 8 лет от роду.
И маленькая собачка Джек.
Нет. Я буду откровенен до конца. Некоторые не просто испарились.
Их нашли у соседей на крышах.
На соседних улицах.
А когда приехали спасатели, то на развалинах сидел старый пёс Крым.
И выл.
А потом приехали коммунальщики.
И увезли собаку, оглохшую, ослепшую и контуженную, в КП «Зооконтроль» и там городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать.
А по итогу приехал отец.
Он служит в ЗСУ. Под Лиманом.
Можно я дальше не буду продолжать?
Я видел все собственными глазами.
…
Я хочу только одного.
Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна.
Не нужно писать про Божью кару.
Пусть Боженька отдохнёт.
Только сила нашей мести имеет значение.
…
А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
Как этот колпак от соседской «Мазды», которой силой взрыва закинуло на обгорелое дерево…
Лють.
Це має прочитати кожен українець, і зокрема кожен боєць ЗСУ.
https://mydndz.com.ua/news/26229