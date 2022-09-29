За неделю "частичной мобилизации" РФ покинуло больше россиян, чем Путин отправил на войну в феврале, - Британская разведка

По данным разведки Великобритании из РФ за последнюю неделю сбежало больше людей, чем было отправлено Путиным на войну в Украину в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном обзоре за 29 сентября.

"За семь дней с тех пор, как президент Путин объявил "частичную мобилизацию", наблюдается достаточно массовый выезд из страны россиян, которые хотят ее избежать. Точные цифры неизвестны, но это, вероятно, уже больше, чем общая численность группировки, которую РФ развернула для вторжения в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

По информации разведки, среди беглецов преобладают наиболее состоятельные и образованные люди.

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"Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют - внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозгов, скорее всего, будет становиться все более значительным", - добавляют в обзоре.