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Новости За рубежомВойна в Украине Мобилизация в РФ
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За неделю "частичной мобилизации" РФ покинуло больше россиян, чем Путин отправил на войну в феврале, - Британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кордон,росія,грузія,мобілізація

По данным разведки Великобритании из РФ за последнюю неделю сбежало больше людей, чем было отправлено Путиным на войну в Украину в феврале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованном обзоре за 29 сентября.

"За семь дней с тех пор, как президент Путин объявил "частичную мобилизацию", наблюдается достаточно массовый выезд из страны россиян, которые хотят ее избежать. Точные цифры неизвестны, но это, вероятно, уже больше, чем общая численность группировки, которую РФ развернула для вторжения в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

По информации разведки, среди беглецов преобладают наиболее состоятельные и образованные люди.

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"Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют - внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение оттока мозгов, скорее всего, будет становиться все более значительным", - добавляют в обзоре.
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29.09.2022 09:00 Ответить
Не правильно, що їх впускають до себе Грізія, Казазстан та решту країн... не подобається мобілізація яку вам нав'язала владу, міняєте владу, або вмирайте в Україні...
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29.09.2022 09:11 Ответить
так нет разницы им умирать при смене власти или на войне
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29.09.2022 10:25 Ответить
На справді нічого хорошого у цьому немає. Якби ху:%;йло захотіло - воно у один момент перекрило б кордони. Воно просто дає можливість втікти з краіни тим, хто не бажає здихати за його "хотєлки". Значить у нарасєє залишиться менше тих, хто буди ним (ху:%;йлом) невдоволений. А дурників з промитим телевізором мозком там вистачить не на одну могилізацію, це точно.
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29.09.2022 09:34 Ответить
Хто зна, хто зна, судячи по масштабам, відкриється ще одна таємниця, яку приховують ординці, ніяких 140 млн там і близько нема.
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29.09.2022 09:39 Ответить
Що можу точно сказати, так те, що пересидіти в отих тайгах, 100 відс.можливо, там є нас.пункти такі, що влади не було ніякої ніколи, до біса
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29.09.2022 09:57 Ответить
 
 