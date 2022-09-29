Для поставки Украине новых 18 HIMARs понадобится несколько лет, - Пентагон
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В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Последний пакет помощи включает 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем вместе с соответствующими боеприпасами. В рамках программы USAI Соединенные Штаты будут закупать эти системы у производителя с целью предоставления их Украине, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было сделано ранее с 16-ю реактивными системами HIMARS, отправленными в Украину.
По словам высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США, прибытие последних обещанных Украине HIMARS может занять некоторое время.
"Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это лишь начало процесса закупки", - сказал чиновник.
Хотя долгосрочная закупка вновь созданных HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели - иметь эти системы по контракту и в резерве для поставки позже, сказал чиновник.
"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем", - сказал чиновник. "Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем Украина имела то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы будем продолжать инвестировать в их нынешние силы, используя возможности, которые доступны сегодня, и которые мы можем получить сегодня из американских запасов", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Як цей пакет відміняє те, що робиться зараз?
Слава ЗСУ ♥️🖤💪🔱♥️🖤
ні, він звичайна російська паскудь. Будь-яка людина, яка мріє про "свабодную расію" замість повного визволення поневолених народів від росії, і яка називає себе "рускім", завжди є банальним імперцем, шовіністом, ксенофобом і потенційним ворогом України.
Проблема полягає лише в тому, що в Україні щє лишається безліч дурачків, які те не тямлять.
Август 1939 года... Степан Бандера звонит Йоахиму фон Риббентропу в Берлин и говорит
Герр Риббентроп полетели в Москву заключим братский союз со сралинским отребьем..., Риббеннтроп Каже...я полечу,а ты Степан Андреевич лети в Вашингтон к Рузвельту насчёт тушонки Сралину...бо в Сссре жрать нечего...🤣
Тушонки Рузвельта не будет...,буде дещо друге...💪🔱♥️🖤💯
Що за представник Пентагону? Де в Європейській правді посилання на оригінал?
.чувак...
Что же придётся рассчитывать на 16 Хаймарсов поставленных ранее...
А еще есть М270 и Марсы...
Украина - 9 единиц M270B1 MLRS из Великобритании, 3 единицы MARS2 из Германии и ещё 2 в процессе поставки, а также ожидается поставка 2 единиц M270 MLRS из Норвегии...
Т.е. 32 штуки в наличии должны быть. Ну и эти будут поставлять по паре штук раз в месяц дай бог.