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Ядерный удар по Украине будем рассматривать как широкомасштабное нападение на НАТО, - американский сенатор Грэм

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,ядерна

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае если российский диктатор Владимир Путин прикажет применить ядерное оружие против Украины, США будут рассматривать это как широкомасштабное нападение на НАТО.

Об этом политик сказал, выступая на заседании под названием "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dikGAZETE.

Грэм отметил, что радиация в случае такого удара будет влиять не только на Украину, но и на всю Европу.

"Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что, если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что мир должен донести президенту РФ, что на его ядерные угрозы и их возможную реализацию обязательно будет ответ. Сенатор призвал и Конгресс, и НАТО усилить сообщения о том, что "весь ад обрушится на Путина", если российский президент направит ядерный удар на Украину.

Читайте также: Если РФ применит ядерное оружие, то ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным, - глава МИД Польши Рау
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Топ комментарии
+86
оце вже діло
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29.09.2022 09:07
+82
Вот теперь понятно почему иностранные граждане должны покинуть роиссю.
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29.09.2022 09:08
+42
Правильно, це попередження куйлу, яке думало, що лише він один може розмахувати ядерною зброєю, а всі будуть коритись.
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29.09.2022 09:19
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Правила форума Совет форумчан
оце вже діло
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29.09.2022 09:07 Ответить
Вот теперь понятно почему иностранные граждане должны покинуть роиссю.
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29.09.2022 09:08 Ответить
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29.09.2022 09:10 Ответить
Правильно, це попередження куйлу, яке думало, що лише він один може розмахувати ядерною зброєю, а всі будуть коритись.
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29.09.2022 09:19 Ответить
"Подождите, у нас ведь тоже ракеты есть, и немало»
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27.10.2022 23:53 Ответить
Заспокоює що з України поки не евакуюють посольства...
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29.09.2022 09:30 Ответить
до 3 жовтня
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29.09.2022 10:52 Ответить
Если расеяне ударят ядерным оружием, а Нато и Евпропа сглотнет, то знаете что будет? росеяне ударят по Нато и по Европе ядерными бомбами, и не будет ответки. а то ***** нападет. Мой прогноз
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29.09.2022 09:11 Ответить
Я згоден з вами щодо деякої сцикливості ********* Заходу, але ви тут дещо перебільшуєте. Якщо ядерка буде по странам НАТО, то відповідь вже буде миттєвою і стовідсотково ядеркою по усім стратегічним військовим обї'єктам русні. Навіть, не виключено, що якщо русня лише коли заведе у повну бойову готовність свої ядерні шахти, може трапитися "щось", чого ми чекати не будемо.
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29.09.2022 09:40 Ответить
не переживай, ганси може б і зглотнули, а Бріти х..там
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29.09.2022 11:14 Ответить
Была инфа что НАТО отслеживает все перемещения яо.
Представим что НАТО засекло маневр по подготовке пуска ядерных ракет.
Они ведь заранее не знают куда долетит ракета в Украину или в Польшу?
Поэтому они заранее обязаны погасить на территории россии.
или есть варианты?
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29.09.2022 11:41 Ответить
Надо заранее чпокнуть по кремблю и по норе где оно прячется. Иначе получается мы ждём пока пуйло первым ударит. В связи с последними событиями у рахи нет шансов остаться империей...
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29.09.2022 17:53 Ответить
Если штаты и НАТО сглотнут, то путлер победит сразу. Выполнится его главная цель - забрать у США статус сверхдержавы и мирового полицейского
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29.09.2022 15:40 Ответить
Какой же полицейский уничтожает своих охраняемых? Тут разве что станут мировыми гопниками.
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27.10.2022 23:56 Ответить
Дядька, ты сейчас х&йню сморозил, реально.
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29.09.2022 16:50 Ответить
Це особиста думка і слова всього лише одного сенатора США, хай навіть і Гремма.
Але, так бачиться, що час розвалу росії невпинно підходить... хоча і страшною ціною для України.
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29.09.2022 09:13 Ответить
Знаешь скольки ударам тактическим ЯО был равен Чернобыль?

Хиросима с Нагасаки по загрязнению рядом не стояли

Так шо нефуй пугать!
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29.09.2022 11:22 Ответить
Ліндсі Грем не такий уже і звичайний сенатор. Він досить впливовий і виражає думку широкого кола політиків і держслужбовців США.

Тому до його слів треба ставитись з усією серйозністью.
Значить такий план дій США і НАТО розглядають - і він доніс це до путлера.
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29.09.2022 12:08 Ответить
Вот это конкретный сигнал. Всё может быть, но, думаю х-ло после такого рода предупреждений, а это не первое, не решится доставать свою ржавую ядерную дубину.
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29.09.2022 09:14 Ответить
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29.09.2022 09:15 Ответить
А потом скажут - широкомасштабно можно на НАТО напасть даже как Лука - широкий поток беженцев с Ирака атаковал Польшу лазерами и камушками.

\\\\\\\\\"все пекло обвалиться на Путіна", якщо російський президент спрямує ядерний удар на Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3370338\\\\\\\\\

Мммм, конфетка а не цитатка - а шо если пекла нет? Или путин - отеист? тогда герой новости такой:
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29.09.2022 09:16 Ответить
у тебе проблема із розумінням тексту.
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29.09.2022 10:37 Ответить
б*же, постав себе на місце прем.єра Італії - путін атакував хз де хз кого ядеркою - треба оголосити війну, бо етоващєбєспрєдєл - твої дії?
Або Англія - вдарити також ядерним і отримати на островах тупо чорнобиль? вдарять? оголосять? ага, розігнались. на то і підтискає лисий гномик. То тобі не ето шо там Гітлер напав на когось там - відправити солдатів хай воюють, а зараз тупо може прилетіти по Лондону для початку. Я тільки за шоб атакували рашку, але подивись тверезо - ну дуже малоймовірно шо самогубство за якусь там донбащину в Англії хтось буде вчиняти.
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01.10.2022 10:55 Ответить
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29.09.2022 09:19 Ответить
Намахании путін сказав -- - шмальнем - весь світ у пекло а рашка в раи.
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29.09.2022 09:21 Ответить
Шановний Сенатор, а може превентивний удар по кремлю?

І весь Світ зітхне із заспокоєнням!
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29.09.2022 09:23 Ответить
Стратегічні війскові об'єкти у русні знаходяться не в кремлі, та й ***** теж не там.
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29.09.2022 09:42 Ответить
Но психологический эффект будет прекрасный! И воронку не засыпать 100 лет.
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29.09.2022 11:28 Ответить
Зато рублядовка там, тобто вся иліта
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29.09.2022 12:59 Ответить
У Кремлі вкрадені у нас та в інших цінності
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29.09.2022 11:43 Ответить
Оце пас на поле головного кацапа!
Тепер думай Фєдя, думай.
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29.09.2022 09:23 Ответить
Солідна відповідь державного діяча солідної держави на погрози обісцяної шпани недоцмперії, одігнувших костюми із США і Європи і уявивших себе пупами землі. Сьогодні в бункері будуть вибирати місто, яке розташоване подалі від європейських країн, Туреччини і більше всього підходить маленьке містечко десь біля Воронежу чи Харкова і щоб вітер був в бік Цапії. Вони ж мають показати що не злакалися і потравити своїх, щоб їх ще і пожаліли.
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29.09.2022 09:29 Ответить
👏🙌💪👍🏻🙈🙊🙉
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29.09.2022 09:29 Ответить
АналоГовнет путлер угрожает ядерной метлой ...в 28 махов...тебе долбодятлу верит разве что Дима Сикелев,типа радиоактивный пепел...,ты за что взорвал Северные потопы?стока бабла💰 увалил...отмыл...🤣
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29.09.2022 09:30 Ответить
Северные потопы --- это шедевр!
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29.09.2022 18:31 Ответить
Це на слова Байдена чи Столтенберга... які повноваження у цього сенатора?
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29.09.2022 09:33 Ответить
точно точно, сенатор сам з бодуна вирішив заявити...а московити хай чешуть репу чи так думає якийсь сенатор чи ретранслює думки інших...
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29.09.2022 10:16 Ответить
Не думаю ,что запад устроен так-же как наглухо отбитая рашка, фрик в сенаторах это такое, больше рюззкое изобретение (к сожалению и наше тоже) штатовский сенатор не хлопает журналисток по лобку и не несет откровенной околесицы как к примеру наш бывший сенатор кива или нынешний шуфрич, справедливости ради надо отметить также какого нибудь брагара или третьякову, чтоб не создавалось впечатление что все фрики из опзж, слуг, коломойцев и прочих тоже хватает по хорошему 80% восьмого созыва, сплошные фрики, по крайней мере концентрация в этот раз зашкаливает. Может потому ,что мы далеко, мы не видим их сенаторов заказывающих шлюх с рабочего места но в целом создается впечатление что члены конгресса США или допустим европарламента #уйни обычно не несут, и понимают где ,когда и что говорят...
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29.09.2022 11:05 Ответить
В общем..
Он авторитет в сенате!))
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29.09.2022 18:33 Ответить
та да, якесь засідання невідомо яке. вважаю, що ніякої сили не мають ці слова. так само не вірю Саллівану, за його "катастрофічними наслідками". вони й в лютому погрожували путлеру, санкції із ада, те-се, але упоротого це не спинило.
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29.09.2022 09:46 Ответить
Это называется остоточний ****** ***** Запад дал конкретный ответ Орки поворачивайте на кремль , там более легкое вооружение .
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29.09.2022 10:05 Ответить
Не перебільшуйте. Не Захід дав конкретну відповідь, а один сенатор висказав свою персональну позицію. Просто тому, що сенатор не має права казати за все США, а тим паче - за весь Захід. І хоча він висказав цілком правильні речі, цього катастрофічно мало.
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29.09.2022 11:00 Ответить
Прости им малый ядерный удар, завтра будет несколько мощных, а после завтра Послезавтра.
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29.09.2022 10:14 Ответить
...вот потому и нужен преаентивный удар по болотам мацкковии..
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29.09.2022 10:24 Ответить
Вже пора те саме сказати Байдену або зробити офіційну заяву парламенту чи підготувати документ про вступ США у війну на боці України у разі ядерного удару рф. Оце і буде найкращим запобіжником ядерної катастрофи.
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29.09.2022 10:27 Ответить
Добре! А, то, ще трошки, і НАТО запросило би Україну встати на Їх захист.
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29.09.2022 10:40 Ответить
Если параша ударит по Украине ядерным оружием и на это не будет быстрого и жесткого ответа(не санкциями а ударом) с цивилизацией на земле можно будет попрощаться! Следующей будет Северная Корея ,с лозунгом -а что так можно было , рона ударит по Южной и захватит ее!А там и Иран подтянется и Китай задумается! Каждый сумасшедший прыщ на Земле будет так поступать!Откроется ящик Пандоры! Или один раз дать по башке сумасшедшему и закрыть этот вопрос или не будет безопасного места , а цивилизация погибнет! Я не говорю о международной системе безопасности и остальных вещах. Вопрос банальный - можно или нет!И в результате событий которые мы видим на него будет дан ответ! И этот ответ будет дан ядерными державами! А что мы? Если нас будут уничтожать в ядерном огне , нам остается только месть! Потому что противостоять напрямую такому развитию событий очень сложно! У нас нет противовеса! Думаю за уничтожение своей земли , мы будем мстить! И тем и этим! Параше за то что она сделала а западу за то что не сделал сейчас и за то что сделал раньше(отобрал ЯО). Параше мстить будем взрывая на ее территории атомные электростанции и уничтожая их города, ведь моральный аспект нас уже не будет интересовать , мы потеряем все, и возможно, уже будем умирать от радиации! А западу будем тоже мстить , но не так жестоко , что бы он понимал что произошло! Хотя на самом деле , думаю, при этом развитии событий кара настигнет весь мир и очень быстро !Просто в результате ядерных конфликтов!
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29.09.2022 10:42 Ответить
облиште писати херню і її перепощувати.

америка на удар по Україні відреагує виключно глибокою стурбованістю.

це прекрасно видно по попередженню = всі американські попередження такі самі як і раніше а раніше америка відбувалася глибокою стурбованістю.

отже, або віримо в шантаж і будемо самі або не віримо в шантаж і всерівно самі.
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29.09.2022 10:50 Ответить
Люди, що ви таке пишете? Це повноцінна ядерна війна.
Знищено буде майже все людство.
Вони будуть палили де завгодно.
Це дійсно жах. Немає тут переможців.
А постраждають лише прості люди.
Де той Утін і чи він є.
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29.09.2022 10:51 Ответить
"Прості люди" повинні страждати За те шо не хочуть ставати складними людьми!
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29.09.2022 11:30 Ответить
Вашу фразу потрібно кожен день,хоч по сто разів показувати по зомбоящику!
Може,порозумнішають...
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29.09.2022 18:40 Ответить
З іншої сторони....
Що гарного зробило ваше людство? Винищило природу, спаплюжило і засрало планету.
Фантасти 20-го століття писали книги про те, як людство в 2020 поборе несправедливість, голод, хвороби, перенаселення і тд, і почне літати в інші галактики, колонізувати всесвіт.
А що ми маємо по факту? Все те ж саме, що і сто років назад. Більш того. Список фашистських поплічників майже той самий. Єдиний - і дуже сумнівний - здобуток - це те, що хворі на голову ізвращєнци тепер гордяться тим, що вони хворі на голову ізвращєнци, і мають можливість гордо про це заявляти світові. А так, все те ж саме, багаті стали багатшими, бідні стали біднішими, голодні так само не мають їжі.
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29.09.2022 16:48 Ответить
Чи потрібне те "людство", де рашисти гвалтують дітей, а решта "людства" каже що треба "якось домовлятися"?
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29.09.2022 17:18 Ответить
Давно пора официально объявить сумасшедшего лубянского ублюдка ВНЕ ЗАКОНА и открыть на него ОХОТУ по всему миру. По кол-ву жертв эта тварь давно уже обогнала всех кровавых маньяков мира, вместе взятых.
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29.09.2022 10:54 Ответить
Один сенатор - занадто маленька фігура, шоб вплинути на *****. Шоб те саме сказав Байден - ото було б діло. А Байден соплі жує.
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29.09.2022 10:56 Ответить
Застосувати ядерну зброю не так то просто: https://theins.ru/news/255507
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29.09.2022 11:04 Ответить
одна справа сенатор сказав, інша реальний Світ.
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29.09.2022 11:22 Ответить
в реальному Світі ти сидиш на бутилкє
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29.09.2022 11:31 Ответить
пнх кацап
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29.09.2022 11:44 Ответить
Когда вылетит ЯДЕРНАЯ ракета, как они узнают куда она летит... Подождать куда прилетит разве что.
Отож
ПУСК ракеты уже нужно считать НАПАДЕНИЕМ на НАТО
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29.09.2022 11:29 Ответить
НАТО відповість на такий удар миттєво і про це багато експертів говорили.
А те що кажуть що Захід боїться Росії це -неправда Хто постачає високоточну зброю як не США і Европа?
А при такій зброї Росія не здатна не на що.
Просто Захід це цивілізований світ де немає війни. Але війну з Росією НАТО завершить за 3 дні це визнає російський політолог Андрій Піонтковський.
Невже ви думаєте що ядерна зброя долетить до НАТО? Вона буде збита ще на підльоті до Бєлгорода.

А те що дехто думає що НАТО не відповість на такі дії Росії мабуть вірять алкоголіку Медвєдєву -мол РОСИИ ВСЕ БОЯТСЯ
Але треба розуміти що НАТО може не застосовувати ядерну зброю проти Росії а звичайну зброю якою знищить бункери путіна і військового керівництва ось і все
Росія залишиться без влади і тоді війна закінчиться без умов Росії
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29.09.2022 11:29 Ответить
Не віриться що НАТО відреагує належними чином...
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29.09.2022 12:29 Ответить
При ударе по Украине, радиоактивное заражение расползнётся
по всей Европе и Ближнему Востоку, в том числе и до Израиля.
Вот пусть и подумают. Первыми заговорили о Чернобыле
в Швеции.
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29.09.2022 12:39 Ответить
При любому розкладі у путлера поразка.

Всі на Заході вже зійшлися на думці що русню загнали в цунг-цванг - що не роби русня - все одно програє. І поступово це доходить і до простої русні.

План Заходу йде по-плану - удав стягує кільця. І роль України в цьому - головна.

Це вже видно по могІлізації - еффект від неї що мертвому припарка.
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29.09.2022 13:10 Ответить
Та це напад на весь світ! Це ж забруднить весь світ!
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29.09.2022 13:25 Ответить
слава Богу.
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29.09.2022 13:50 Ответить
короче при любом раскладе рашке и её биомусору *****!
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29.09.2022 14:03 Ответить
Украина - это НАТО!
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29.09.2022 15:51 Ответить
А в радіусі дії Точки-У - є кацапські АЕС?
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29.09.2022 15:52 Ответить
Є тільки Курська АЕС: від кордону України до неї 60 км. Але:
1) Ймовірність що ППС росії зіб'ють заряд ще до підльоту рівняється десь 85%;
2) Навіть при самому точному влучанні (на що Точка-У практично не здатна), заряд "Точки-У" не спричинить катастрофічних наслідків: АЕС будуються так, щоби реактор міг витримати навіть ядерний зовнішній удар.
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29.09.2022 18:14 Ответить
Оце вже міцне слово мужика!
А не переляканого толераста.
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29.09.2022 17:18 Ответить
"розглядатимемо як широкомасштабний напад на НАТО"
дякую, поржав з цього брєда. Якщо буде якщо, то ЕС підіжме хвіст. І всі інші теж.
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29.09.2022 17:32 Ответить
США і Великобританія - це не ЄС.
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29.09.2022 18:21 Ответить
Ростік, не тяжко зі зламаною рукою пости набивать? Чи тобі ногу зламали, кацапський гандон?
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29.09.2022 18:56 Ответить
Я говорю, що хочу, коли хочу, і як хочу. Йди вчи конституцію чмо недороблене. Втикатись воно буде мені в пост! щезни рагуляко!
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29.09.2022 19:58 Ответить
Ну що,кацапські піда#ри,без атомної зброї вже ніяк не обійтись? Ви ж горланили з піною у рота,що Київ візьмете за 3 дні,а тепер вже без атомної зброї ніяк?
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29.09.2022 18:10 Ответить
Нарешті бачимо АДЕКВАТНУ оцінку з боку наших американських партнерів по антихуйлівській коаліції щодо тих сраних "ядрьоних" заяв ботоксної мілі, що сидить обісравшись у своєму бункері.
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29.09.2022 18:25 Ответить
Ви тільки подивіться - як враз заметушилась **************: "фсьо прапала - за вас нікто нє впішєтся, ******'юрєр всех пєрєіграл- вєсь мір в труху.." Для усіх подібних : ІДІТЬ НА*УЙ!!!🖕 Ботяри галімі!
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29.09.2022 18:31 Ответить
Если ***** по Украине,будем резать русню их в Казахстане
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29.09.2022 18:50 Ответить
О, ось ця заява вже більше схожа на рішучу позицію сильної країни, а не на старече бурмотіння Бідона.
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29.09.2022 19:30 Ответить
Хоча б хтось говорить внятно та зрозумілими росіянам словами.

Це дуже добре.
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29.09.2022 19:36 Ответить
Читаю, и просто обидно. Грэм выдвигал сво кандидатуру от республиканцев на должность президента. Но праймариз выиграл краснорожий долб*** в парике
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29.09.2022 19:48 Ответить
Тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в конфлікті.

За даними Федерації американських вчених (ФАС), після розпаду Радянського Союзу Україна мала близько 3 000 тактичних ядерних озброєнь, які призначені для ураження великих військових об'єктів, військово-морських флотів і бронетанкових формувань, і 2000 стратегічних ядерних озброєнь, призначених для знищення міст.

Після тривалих переговорів Україна у 1994 році підписала будапештський меморандум з Росією, Великою Британією та США. Україна погодилася демонтувати свій арсенал ядерної зброї та систем доставки (бомбардувальники та ракети), а Захід надав фінансову допомогу. Угода запевнила Україну, що Росія, США та Велика Британія утримаються від погроз їй та поважатимуть її «незалежність і суверенітет та існуючі кордони».
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29.09.2022 20:07 Ответить
То що говорить сенатор-добре, а от що зробить Байден? То він знищить черноморський флот, то вони вдаряь по бункере ху...ла, то вони таке-е-е зроблять...Введуть 9 пакет санкций? Щоб баба Люба з Мухосранська не могла поїхати у Ніцу? Таке враження, що вони провокують «резинову жопу».
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30.09.2022 00:09 Ответить
 
 