Ядерный удар по Украине будем рассматривать как широкомасштабное нападение на НАТО, - американский сенатор Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае если российский диктатор Владимир Путин прикажет применить ядерное оружие против Украины, США будут рассматривать это как широкомасштабное нападение на НАТО.

Об этом политик сказал, выступая на заседании под названием "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dikGAZETE.

Грэм отметил, что радиация в случае такого удара будет влиять не только на Украину, но и на всю Европу.

"Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что, если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что мир должен донести президенту РФ, что на его ядерные угрозы и их возможную реализацию обязательно будет ответ. Сенатор призвал и Конгресс, и НАТО усилить сообщения о том, что "весь ад обрушится на Путина", если российский президент направит ядерный удар на Украину.

Читайте также: Если РФ применит ядерное оружие, то ответ НАТО должен быть конвенционным, но разрушительным, - глава МИД Польши Рау