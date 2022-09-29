Обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков" в Швеции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.
Две из четырех утечек газа произошли в шведской экономической зоне. В настоящее время на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.
Стокгольм ведет собственное расследование инцидента и подозревает грубый саботаж.
Стоит отметить, что до этого на "Северных потоках" было обнаружено три утечки газа.
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+22 Ан Мур
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+17 piligrim
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+12 Олег Дереш
показать весь комментарий29.09.2022 09:30
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Пожалуйста, подождите...
Помилку виправлено, нарешті всі труби роблять газводу..))
.
"***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.
А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
Пуйло решил устроить форс - мажор,чтобы не платить неустойки за свои *******....
Здесь важен принцип:Европа отказывается от газа с параши, ну еще несколько месяцев,пока полностью не перекроют потребности другими поставщиками...
..
Выстрелил по Крыму- нет газа
Выстрелил по аэродрому в Белгороде- нет газа.
А вот после войны ,когда газовые месторождения оседлают транснациональные корпорации,(и Украина, в том числе) наша труба заработает --- мало не покажется!
Румыния имеет кучу не обследованных
в чёрном море,но туда ни одна корпорация идти не хочет.
Ху.ло сидит на газовом рычаге и зависит все только от него.
А продаёт он его только потому что девать некуда и Украина ему в этом помогает.
Труба 70-х годов,не охраняемая-точно мало не покажется
А Украина здесь только при том,что ей достанется самый большой кусок пирога...И предвосхищая Ваш коммент сразу отвечу: "Нет,не подавится!".
Разом - чотири нитки.
Три були підірвані три дні тому, а сьогодні підірвали і четверту.
Згорів сарай, гори та хата
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.
Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
ему не разрешают на Западе,выступил Шолц:
" Мы никогда не запрещали наше оружие где-либо применять.
Это теперь ваше оружие- делайте с ним что хотите,стреляйте куда хотите"
Но Путин ведь сразу газ перекроет, деньга не потечёт,вот в чём проблема-в деньгах.