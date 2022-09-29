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Газ (10095) Швеция (885) утечка (46) Северный поток (1428)

Обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков" в Швеции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

потік,північний

Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну - четвертую утечку газа из "Северных потоков". Стокгольм подозревает грубый саботаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету Svenska Dagbladet.

Две из четырех утечек газа произошли в шведской экономической зоне. В настоящее время на нескольких уровнях активно работают представители береговой охраны, чтобы выяснить, что произошло.

Стокгольм ведет собственное расследование инцидента и подозревает грубый саботаж.

Стоит отметить, что до этого на "Северных потоках" было обнаружено три утечки газа.

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Топ комментарии
+22
Тарас Чорновіл:
"***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.

А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
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29.09.2022 09:29
+17
або ще на етапі будівництва заздалегідь були закладені технічні можливості спричиняти такі "диверсії"...
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29.09.2022 09:29
+12
Напевно хочуть побудувати норд стрим ТРИ
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29.09.2022 09:30
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Рукожопи навіть труби не змогли зварити як слід.
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29.09.2022 09:21 Ответить
або ще на етапі будівництва заздалегідь були закладені технічні можливості спричиняти такі "диверсії"...
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29.09.2022 09:29 Ответить
Кажуть там вже знайшли візитку Яроша.
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29.09.2022 09:31 Ответить
Ні. Там знайшли шеврон "Азову". Расєйський слєдком вже почав "расслєдованиє"
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29.09.2022 09:53 Ответить
Слєдствєний камітет вазбуділся і сам бастрикін взялся за лупу...
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29.09.2022 10:36 Ответить
За що там бастрикін взявся???
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29.09.2022 15:47 Ответить
Ну лупа в нього є, він як стара ******, вже нічого не бачить і в нього є ото така як в коміксах у детективів лупа з ручкою...
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29.09.2022 21:42 Ответить
Рукожопи не змогли навіть підірвати всі чотири труби,чи може , рахувати тільки до трьох вміють....
Помилку виправлено, нарешті всі труби роблять газводу..))
.
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29.09.2022 09:50 Ответить
кізда цьому металобрухту
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29.09.2022 09:22 Ответить
А як нас їм лякали!...
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29.09.2022 09:24 Ответить
Та не кажіть. Може так і з рашкою буде. Чіркнути сірником - та запалає.
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29.09.2022 09:30 Ответить
100% что курил водолаз.
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29.09.2022 09:25 Ответить
Тарас Чорновіл:
"***** таки вирішив остаточно відрізати свою помийку від світу... . Пригадуєте: спершу виявили три потужні витоки: на обидвох нитках NS-1 та на одній NS-2. Зараз уже всі чотири труби ушкоджені. А це, найімовірніше, незворотна втрата усієї мережі газопроводів, на яку були потрачені десятки мільярдів доларів. Швидкого й неймовірно дорогого ремонту, відкачки солоної води й закачування газу вже не буде. А без цього руйнування пройде дуже швидко.

А які міжнародні баталії точилися, як рашка проштовхувала проєкт через продажних європейських політиків, як ним колола Європу! А потім один кремлядський карлик збожеволів. І все завершилося швидко й ефективно. Ні, звісно, москва звинувачує цілий світ, тільки не себе. Першою в черзі Україна. Це навіть трошки приємно, але не будемо лестити собі... Залишилися три реальні шляхи: через Білорусь, Україну та на півдні - турецький. останнього раша не зачепить. А на два інші очікуємо".
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29.09.2022 09:29 Ответить
кремлядський карлик ищет повод взорвать польскую трубу в Норвегию, которую только что открыли
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29.09.2022 15:50 Ответить
Напевно хочуть побудувати норд стрим ТРИ
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29.09.2022 09:30 Ответить
!!
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29.09.2022 09:53 Ответить
типа хитрая рашка - не может открыто европе газ перекрыть, то типа авария. а контракт небось бери и плати, все равно деньги получат и будут тянуть трубу опять, очень выгодное дело, все равно что ложить асфальт на большом крадивныцтве
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29.09.2022 09:31 Ответить
Европа нашла замену расейскому газу, потоки 1 и 2 уже не нужны, тем более спокойно можно гнать газ по нашей трубе...
Пуйло решил устроить форс - мажор,чтобы не платить неустойки за свои *******....
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29.09.2022 09:59 Ответить
значит следующая цель поставки по нашей трубе, чтобы и нам и европе не досталось
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29.09.2022 10:01 Ответить
тем более диверсия на заводе где газ сжижают в америке уже была...
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29.09.2022 10:07 Ответить
Думаю,завод отремонтируют,возможно, и ещё диверсии будут...
Здесь важен принцип:Европа отказывается от газа с параши, ну еще несколько месяцев,пока полностью не перекроют потребности другими поставщиками...
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29.09.2022 10:27 Ответить
Взрывай, не взрывай --- Европе НЕ НУЖЕН расейский газ!

..
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29.09.2022 10:20 Ответить
По вашей трубе,которая только благодаря желанию Путина заполняется и отключается в 1 секунду?
Выстрелил по Крыму- нет газа
Выстрелил по аэродрому в Белгороде- нет газа.
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29.09.2022 10:30 Ответить
Вы так и не поняли --- желания *****,или как Вы говорите, Путина уже не имеют никакого значения -- газ из гондурасеи Европе не нужен...да,пострадают поставки по украинской ГТС, но война есть война...
А вот после войны ,когда газовые месторождения оседлают транснациональные корпорации,(и Украина, в том числе) наша труба заработает --- мало не покажется!
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29.09.2022 10:41 Ответить
транснациональные корпорации придут в Украину,что бы какие-то бомжи типа бени им работать не давали?
Румыния имеет кучу не обследованных
в чёрном море,но туда ни одна корпорация идти не хочет.
Ху.ло сидит на газовом рычаге и зависит все только от него.
А продаёт он его только потому что девать некуда и Украина ему в этом помогает.
Труба 70-х годов,не охраняемая-точно мало не покажется
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29.09.2022 11:21 Ответить
Не,ну это какой-то атас! Корпорации придут дерибанить разгромленную и рассыпавшуюся на куски милую Вашему сердцу гондурасею!
А Украина здесь только при том,что ей достанется самый большой кусок пирога...И предвосхищая Ваш коммент сразу отвечу: "Нет,не подавится!".
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29.09.2022 14:21 Ответить
Дозволили Цапії побудувати цей провід в своїх водах? А це всеодно, що дозволити тимчасово зберігати ядовиту змію в своїй квартирі, рано чи пізно когось вкусить. Як там рибка? А як там безпека громадян і судоплавства? Бо там де ЦІпія - там горе, кров, страх, насилля і бруд.
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29.09.2022 09:31 Ответить
Два Потоки, 1-й й 2-й, кожен по дві нитки.
Разом - чотири нитки.
Три були підірвані три дні тому, а сьогодні підірвали і четверту.
Згорів сарай, гори та хата
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29.09.2022 09:31 Ответить
Потому что сделанно по-руССки...
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29.09.2022 09:38 Ответить
Вся вопиёт земля,
Но, о России помня,
В строгой тиши Кремля
Путин молчит спокойно.

Думы его тяжелы,
Как и положено Богу:
Знает, что газ хохлы
Не воровать не могут!

Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!

Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!

И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
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29.09.2022 09:38 Ответить
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29.09.2022 09:52 Ответить
Кстати, почему никто не рассматривает последствия с точки зрения судоходства в районах прорывов?
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29.09.2022 09:43 Ответить
Тому що пароплавству це не зашкодить, а от екологи взвиють.
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29.09.2022 09:53 Ответить
Гм...а якщо якийсь матрос викине цигарку за борт?
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29.09.2022 10:12 Ответить
Піонери Росії напряглися........ , МЕТАЛОБРУХТ......... НІЧЕЙНЄНЬКІЙ....... Хто перший??!
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29.09.2022 09:43 Ответить
Рахітні кацапм спочатку будують а потім взривають в угоду амбіціям одного шизофреніка... і так кожного століття...
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29.09.2022 10:10 Ответить
Европа быстро протрезвеет. К следующему лету все газовые пути туда будут диверсифицированы.
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29.09.2022 10:18 Ответить
После Вовусиных отмазок про невозможность по Крыму стрелять,так
ему не разрешают на Западе,выступил Шолц:
" Мы никогда не запрещали наше оружие где-либо применять.
Это теперь ваше оружие- делайте с ним что хотите,стреляйте куда хотите"
Но Путин ведь сразу газ перекроет, деньга не потечёт,вот в чём проблема-в деньгах.
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29.09.2022 10:36 Ответить
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29.09.2022 11:10 Ответить
только последний даун не знает что диверсию сделали рашисты
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29.09.2022 13:57 Ответить
Тепер ЕС 100% ліцензують СП2 бо газу дуже треба.
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29.09.2022 17:30 Ответить
 
 