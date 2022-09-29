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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) уничтожение (3804) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 580 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 325 танков, 1 385 артсистем и 4 909 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 сентября потери личного состава противника составляют около 58 580 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 58 580 (+430) человек ликвидировано,

танков - 2325 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4909(+20) ед,

артиллерийских систем - 1385 (+4) ед,

РСЗО - 331 (+0) ед,

средства ПВО - 175 (+0) ед,

самолетов - 262 (+0) ед,

вертолетов - 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6),

крылатые ракеты – 246 (+4),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3751 (+9) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 580 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 325 танков, 1 385 артсистем и 4 909 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+11
Оце закуярили орків.👍
Слава ЗСУ!
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29.09.2022 09:51
+8
Что то мне подсказывает, что к дню рождения, тьфу, тьфу, тьфу, что бы не дожил, Прутина, ВСУ сделают ему подарок. К 70-летию 70 000 дохлых россиян.
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29.09.2022 10:51
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Бавовна корисна, рашка ні.
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29.09.2022 09:45 Ответить
Ще батько Бавовнятки Бавовнище не прокинувся...
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29.09.2022 10:51 Ответить
С начала путинской могилизации ликвидировано 3480 орков, как минимум столько же, если не больше, ранили. И ещё столько же правдами-неправдами смылись домой. Теперь я понял, что означало «и это мы ещё не начинали». Это они ещё не успели начать свою моГилизацию, а уже 3-4% корова языком слизала
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29.09.2022 09:38 Ответить
Ого, знов багато наші нахреначили всього.
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29.09.2022 09:48 Ответить
Оце закуярили орків.👍
Слава ЗСУ!
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29.09.2022 09:51 Ответить
це що, стільки фаршу тепер щодня - це мобіки/могіки?
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29.09.2022 10:13 Ответить
Что то мне подсказывает, что к дню рождения, тьфу, тьфу, тьфу, что бы не дожил, Прутина, ВСУ сделают ему подарок. К 70-летию 70 000 дохлых россиян.
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29.09.2022 10:51 Ответить
70 000 дохлых прутинят
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29.09.2022 13:23 Ответить
Есть очень правдоподобная версия, что ***** будет 72 на самом деле. Ему два года списали, когда он в школу только в 9 смог пойти из-за отставания в физическом и умственном развитии. В школе был двоечником, ребенок из неблагополучной семьи, все детство гулял по подворотням, его спасли занятия по дзюдо, куда он начал ходить в 14 лет, там над ним взяли опеку известный тренер Рахлин и старшак Ротенберг
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29.09.2022 15:56 Ответить
Так, згоден. Але ж ми притримуэсь офіційной версіїї народження сина вбиральниці заводськіх вбиралень від лайна та блювання сруського пролетаріату на теренах якіх вона понісла від вахтера-сексота після раптового сексу на смітнику заводу де він чергував шоб пролетарії щось не підцупили собі з метою продати лайно а гроші не пропити.
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29.09.2022 16:30 Ответить
 
 