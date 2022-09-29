Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 580 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 325 танков, 1 385 артсистем и 4 909 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 сентября потери личного состава противника составляют около 58 580 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 58 580 (+430) человек ликвидировано,

танков - 2325 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4909(+20) ед,

артиллерийских систем - 1385 (+4) ед,

РСЗО - 331 (+0) ед,

средства ПВО - 175 (+0) ед,

самолетов - 262 (+0) ед,

вертолетов - 224 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6),

крылатые ракеты – 246 (+4),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3751 (+9) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.