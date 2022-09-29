396 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 779 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 29 сентября 2022 более 1175 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 396 детей погибли и более 779 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 402, Харьковской – 232, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 28.

"В ночь на 29 сентября в результате ракетного удара оккупантов по г. Днепр один ребенок погиб, еще один получил ранения. 28 сентября в результате обстрела врагом г. Бахмут Донецкой области ранен 17-летний парень", - говорится в сообщении.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.