Ядерная война - это катастрофа. Надо перестать говорить и думать об этом, - Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал угрозу возможного применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.
Об этом он сказал в интервью каналу CNN Turk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, "цена перехода к ядерной войне – катастрофа".
"Прекратите говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии было бы наиболее подходящим шагом", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что "еще большее беспокойство" вызывают псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях Украины.
Турецкий лидер подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.
Также президент Турции выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-нибудь задумал".
Пожалуйста, подождите...
Надо капитулировать,а то хуже будет.
А сколько он за каждый пропущенный корабль с пшеничной берёт?
Если США первым ударом уничтожат все субмарины кацапов, все аэродромы с бомбардировщиками, хранилища боеголовок, наземные пусковые установки, ракеты шахтного базирования и ракеты-маяки системы Периметр, а также дополнительно подгонят корабли с ракетами ПРО стандарт-3 и 6, а также задействуют континентальную систему ПВО с ядерными (или нейтронно-ядерными) ракетами и будут пускать их в небо, то это не будет катастрофой. Кацапы полностью потеряют все ядерное оружие за один мощный удар. Ответить не успеют. Ущерб планете минимальный, если тут же закрепить успех и стереть кацапстан с лица Земли, а также остальные диктатуры типа арабских стран, в открытую указав им, что либо демократия и раскулачивание ваших толстосумов, жирующих на народные деньги, либо сами получите ядеркой по голове и никто и ничего вам не поможет.
Може це допоможе...
А також Сі Ндзіпін.
недумано!
Если перданет у нас, ядерная бомба, накроет и тебя , старый недальновидный *****