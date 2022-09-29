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Ядерная война - это катастрофа. Надо перестать говорить и думать об этом, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал угрозу возможного применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

Об этом он сказал в интервью каналу CNN Turk, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, "цена перехода к ядерной войне – катастрофа".

"Прекратите говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии было бы наиболее подходящим шагом", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что "еще большее беспокойство" вызывают псевдореферендумы на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Турецкий лидер подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.

Также президент Турции выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-нибудь задумал".

Читайте также: Угроза тактического ядерного удара по Украине повысилась, но все еще маловероятна, - CNN
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Топ комментарии
+25
Ядерна война это не катастрофа, это возможность показать вам ******, что будет, если сюсюкаться со всякими *******!!!
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29.09.2022 10:20
+21
Один уже перестал стрелять и у видел мир в глазу у *****
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29.09.2022 10:25
+18
логіка така сама, як "проста пєрєстать стрєлять". типу, якщо не говорити про це, то пуйло не застосує тактичну ядерну зброю. ога.
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29.09.2022 10:24
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Ядерна война это не катастрофа, это возможность показать вам ******, что будет, если сюсюкаться со всякими *******!!!
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29.09.2022 10:20 Ответить
Перестати думати. Чудова порада
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29.09.2022 10:22 Ответить
Один уже перестал стрелять и у видел мир в глазу у *****
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29.09.2022 10:25 Ответить
Эх как Путинский холуй старается,печеньки отрабатывает
Надо капитулировать,а то хуже будет.
А сколько он за каждый пропущенный корабль с пшеничной берёт?
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29.09.2022 10:23 Ответить
логіка така сама, як "проста пєрєстать стрєлять". типу, якщо не говорити про це, то пуйло не застосує тактичну ядерну зброю. ога.
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29.09.2022 10:24 Ответить
Ердоган - адвокат Путіна: занепокоєння" викликають псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях України; це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій Росією; загроза можливого застосування ядерної зброї Росією у війні проти України; . Вирішення за допомогою дипломатії було б найбільш доречним кроком", тому що, Путін "зробить це, якщо він щось задумав".
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29.09.2022 10:28 Ответить
Так шо, нинада балакать вобще, чі шо? А, тепер і пельки заткнемо...і фсьо тихо, бо путін нападєєє. Чуєш, Турляндія, тут така справа :"На кожен роток не накинеш платок", пойняв...такі справи з українцями, ви б там за заводом по байрактарам керували, а заодно там свої справи вирішували та про босфор не забували, а то якось там замялось з пропуском кацапів, ГА?
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29.09.2022 10:29 Ответить
ну так скажи це своєму дружку *****. окрім нього ніхто не погрожує ядерною зброєю.
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29.09.2022 10:33 Ответить
Мда...Ссыкливый у ***** связной.
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29.09.2022 10:39 Ответить
Нет, не катастрофа.

Если США первым ударом уничтожат все субмарины кацапов, все аэродромы с бомбардировщиками, хранилища боеголовок, наземные пусковые установки, ракеты шахтного базирования и ракеты-маяки системы Периметр, а также дополнительно подгонят корабли с ракетами ПРО стандарт-3 и 6, а также задействуют континентальную систему ПВО с ядерными (или нейтронно-ядерными) ракетами и будут пускать их в небо, то это не будет катастрофой. Кацапы полностью потеряют все ядерное оружие за один мощный удар. Ответить не успеют. Ущерб планете минимальный, если тут же закрепить успех и стереть кацапстан с лица Земли, а также остальные диктатуры типа арабских стран, в открытую указав им, что либо демократия и раскулачивание ваших толстосумов, жирующих на народные деньги, либо сами получите ядеркой по голове и никто и ничего вам не поможет.
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29.09.2022 10:40 Ответить
Ердоган це Путін-2 і Лукашенко разом з Ким Чин Ином
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29.09.2022 10:43 Ответить
Так успокой тогда Х-ла
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29.09.2022 10:50 Ответить
Эрдоган специально взорвал Северный поток Путлера, на Балтике,чтобы все пользовались Турецким потоком Эрдогана...
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29.09.2022 11:07 Ответить
****************************...
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29.09.2022 11:09 Ответить
Ердоган, поїдь ще пообнімайся з ******!
Може це допоможе...
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29.09.2022 11:10 Ответить
Просто треба припинити смоктати пуєну, товариш ердоган...
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29.09.2022 11:10 Ответить
А чому б Туреччині не вийти з НАТО? Хай би тоді Ердоган насолоджувався дипломатією.
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29.09.2022 11:15 Ответить
Війни й не треба - потрібен лише один удар, по Мацкві.
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29.09.2022 11:22 Ответить
Одной ракеты по Рублёвскому шоссе и война закончится за 5 минут...
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29.09.2022 11:33 Ответить
Тунгусского метеорита.
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29.09.2022 11:47 Ответить
Низзя...мой любимый Мавзолей чЛенина сдохне 😂а там и мумия сгорить..🔥до тоді робить краснокожим Зюганоидам...🦍
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29.09.2022 11:52 Ответить
Тем временем экономика Турции летит в пропасть ..злые языки кажуть что дефицит бюджета уже приближается к 800 млрд, инфляция 87%,скоро Венесуэлу Эрдоганыч догонит...💪💯 пудов
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29.09.2022 11:36 Ответить
Треба було придушити гебешного вибл*дка при зустрічі в Самарканді...
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29.09.2022 12:57 Ответить
Хай це Ердоган позвонить і скаже путіну. путін його боїться.

А також Сі Ндзіпін.
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29.09.2022 13:20 Ответить
Ядерная страна угрожает ядерным оружием безъядерной стране для захвата ее территорий!

недумано!
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29.09.2022 13:21 Ответить
Старый дыбил. Подигрывает Путину.Открыл лазейки русским летать через свою жопу в Европу.
Если перданет у нас, ядерная бомба, накроет и тебя , старый недальновидный *****
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29.09.2022 13:22 Ответить
ну так не тренди позвони своему дружбану и скажи ведь он один звиздит об этом
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29.09.2022 13:47 Ответить
Чем больше гному потакают барыги тем больше он наглеет.
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29.09.2022 16:05 Ответить
 
 