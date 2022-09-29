Благодаря "народному спутнику" поддержка из космоса приносит результаты на поле боя. За 2 дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с волонтером Сергеем Притулой с участием представителей Министерства обороны и ГУР МО.
Об этом Резников сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, среди прочего, обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом.
"Как все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации из группировки спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость. Когда в июне Минобороны предложило направить средства, собранные для приобретения байрактаров, на усиление средств космической разведки, мы ожидали качественного повышения способностей наших войск. Сейчас все наши ожидания полностью оправдались", - отмечает Резников.
Силы обороны Украины, прежде всего – боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.
"По понятным причинам не могу раскрыть всех подробностей, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR) Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников, а координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения, в частности, в районе н.п. Новоселовки в Донецкой области", - отметил Резников.
Также отмечается, что фактически только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками.
"Но главное - это помогает сохранить жизни наших воинов, которые бесценны. Что следует понимать по преимуществам, которые предоставляют спутники ICEYE? Во-первых, Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально увеличивает нашу способность выявлять и наносить поражение российским оккупантам. Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы - день или ночь. Поэтому враг не скроется", - пишет украинский министр.
Во-вторых, именно наши военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. Сейчас осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке.
В-третьих, сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику.
Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто принял участие в финансировании этой инициативы, команду Фонда Сергея Притулы - за ее воплощение, предпринимателя Максима Полякова - за очень важное содействие. Это реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет", – добавляет Резников.
"Я уже неоднократно отмечал, что мы сможем одолеть Россию только за счет качества нашей обороны. Именно поэтому я считаю этот проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений. На встрече мы также обсудили другие потребности нашей армии, чтобы скоординировать действия на ближайшие месяцы. Есть несколько интересных идей, которые имеют потенциал стать народными проектами. Хочу еще раз поблагодарить все волонтерское сообщество за разностороннюю, мощную, компетентную поддержку наших воинов. Это настоящая синергия. Преимущество оборонного ведомства - в масштабе деятельности и системности процессов. Сила волонтеров - в мобильности, гибкости, отсутствия формальностей, которыми отягощен процесс расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.
По словам Резникова, за 5 месяцев Минобороны только по прямым контрактам с производителями передало в ВСУ более 500 тыс. бронежилетов. Благодаря ритмичной работе сформированы резервы более чем в 150 тыс. бронежилетов.
А в марте-апреле оперативная помощь граждан и бизнеса, аккумулированная через волонтерские структуры, была неоценима для обеспечения армии, численность которой значительно возросла. Так же нелинейные проекты, которые в дальнейшем могут оказаться на рельсах государства, иногда проще и быстрее запускать как народные инициативы.
"Когда героическая и профессиональная армия опирается на такой народ – победа Украины неизбежна", – резюмирует Резников.
Пожалуйста, подождите...
Вгазалі, я вважаю, що в цілому майбутнє людства за краудфандінгом. Це правильно і логічно. Люди самостійно фінансуватимуть те, що їм цікаво і потрібно. А те, що не потрібно, фінансуватися не буде, відповідно і державні кормушки по всьому світу зникнуть як явище.
Только они дают данные нам минуя МО ,Ермака,и всю кротовую ферму,прямо в Генштаб..А получается люди собирали деньги на то что надо нашему войску,на фронте,но оказалось что собрали на спутник для МО,и ОП,и то уверен что там по деньгам мутная история
Із зрозумілих причин очкасте чмо не може пояснити,де чеки-квитанції-рахунки на 600 лямів ,зібраних на БАЙРАКТАРИ,(що продаються,як шаурма у ларьку).
Й показово,що вписується в цю аферу міжнародний аферист Поляков (цікаво,як там ЙОГО супутник ,теж неоціненно допомогає ?🧐
https://dev.ua/news/polyakov-1651735621
притулабот детектед
Згадайте істерику Притули, коли Княжицький добув прес-реліз компанії постачальника про цю оборудку й опублікував його, добавивши дуже компліментарний текст. Які верески були: "Чому не дочекалися моєї публікації з моїми ж поясненнями?!" Та тому, що ти вже кілька днів брехав про купівлю супутника, а виявилося що за 17 мільйонів доларів Міноборони (саме Рєзнікову Притула віддав гроші громадян, ніби в них не було змоги при бажанні самостійно так поступити) орендувало супутник на рік.
На питання: навіщо нам цей супутник, коли США надають нам розвіддані, включно з космічними найвищої якості? - ідуть невнятні антиамериканські заяви, що вони ********, дають не те й не тоді та всяка інша єрунда. Це навіть коментувати соромно.
А тепер основне. Хто такий волонтер? Це не меценат, не жертводавець. …основна роль волонтера, якщо висловитися до краю просто: він забирає гроші в бідних (багаті рідко допомагають волонтерам) і роздає потребуючим (уже в формі певних матеріальних цінностей). Тому відповідальність волонтера за те, на що підуть кошти громадян, колосальна.
Але зараз не про політику, а про волонтерство. Бійці на фронті вже дещо краще забезпечені броніками й касками, але ще не достатньо. Засоби зв'язку, тепловізори, дрони тощо теж ніби й є, але їх постійно треба для більш безпечного ведення бойових дій. Чи ж не рятувати життя бійця є основним завданням волонтера? Зараз на перше місце виходять транспортні засоби. На фронті це розхідний матеріал, особливо ті, які вже своє відслужили й закуплені за незначні гроші. Без усього цього боєць незахищений, більш вразливий.
А тепер ще ж випливає проблема зимової форми - наше доблесне МО, з яким Притула зіграв у космос, поки не про все й не про всіх подбало. А нині військові аж кричать: потрібні системи обігріву, ті ж самі пічки-буржуйки. Та взагалі багато всього треба до зими готувати.
Доки Рєзніков чекає, що йому пришлють із США чи нафантазовує собі власний супутник, сотні волонтерів готують армію до зими. А у основних жертводавців грошей на це стало менше на ті ж самі 600 мільйонів гривень менше. От і рахуйте в кого забрав і кому віддав гроші такий хвалений-перехвалений нинішньою клептократичною владою Притула...
Тарас Чорновіл 🇺🇦
@Chornovil_official
Якось мені тривожно стало за наших воїнів.
А потому, вместо того, чтобы принять подарок и докупить ещё БПЛА, не думаю, что их может быть достаточно, было принято решение перенаправить народные деньги туда, где можно в итоге нажиться.
Или кто-то всерьез станет утверждать, что подаренные турками БПЛА были последними, в которых нуждалась украинская армия ???
Конечно, поклон и благодарность всем вкладчикам денег. Но целесообразность покупки спутника на эти деньги - очень мутная история...
А супутник притула віддав ГУР, тобто Єрмаку - Буданову.
Це все що треба знати про призначення супутника
І це при тому, що все, що вони там "поназнаходили" (більшість - іржавий металобрухт чи металева стружка, що відбивають радіохвилі), все це - далеко за лінією фронта, куди тільки Хаймарсом можна дістати. Навіть не питаючи про те, де докази цієї фантастичної порнухи для скаутів (чи баранів взагалі..), будь-яка притомна людина розуміє, який це неймовірний рівень пі₴#ежа, спрямований на аудиторію людей з розумовими вадами.
Вони хотіли "зберегти життя наших воїнів" викинув 3 Байрактара (дякувати Байкару, який їх просто подарував, розуміючи, що ці клоуни вирішили піструнами мірятися; Європейцям - що безкоштовно - щоб не викидали гроші - почали ділитися інформацією зі своїх супутників [https://censor.net/ua/news/3369758/**********************************************************************************************************] не дивлячись на рівень рашистської швалі на кшталт Полякова, що заблокувало таку саму допомогу від США) та економлячи снаряди замість життів піхотинців на Песках, яких виносили по частинам з окопів батальйонами?
Щодо "переваг, які надають супутники ICEYE?" "Україна отримала можливість.." Україна ніколи не мала бюджетів космічних програм вище 300 тис.баксів (і при цьому запускала супутники Січ-1, Січ-1м), а потім, втративши навіть такі мізерні бюджети, втратила всю галузь разом з фахівцями, які порозбрідались хто-куди, а залишились лише ті, що гідні тільки розпилячити гроші 800 тис.дол канадського замовника а потім писати казки, що вони "не розуміють, чому канадський інвестор залишив проєкт 'Либідь' на якихось злачних веб-сторінках з рекламою порнухи [https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)] які виявились неспроможні навіть старий дублікат болванки Січ-2 запустити, щоб воно хоч на зв'язок виходило. І так - Україна майже втратила 16 мільйонів баксів. Майже - тільки тому що їх Байкар подарував! А "отримала Україна" зухвало брехливу зелену блевотину на поверхні (замість клептомана парашика), які виконували всі накази пуйла: знищило всі оборонні програми, побудувало рашистам дороги, щоб зручніше було танками їздити, зняла ВСЮ оброну з Кримського перешийка, щоб здати Херсонську+Запорізську області, і вже готувалося цілуватись з пулом, але останнє раптом сказало: "ну все, тепер знімайте штані, ставайте раком". І тут почався галас на весь світ "Как ето? Как ето?!" (с.Лесь). "Ми ж робили все для 'миру'.. що ви хотіли.." І ось з цими людьми "Україна отримала" можливість взагалі втратити навіть надію на вільне існування, а половина населення - свої життя протягом декількох років, як сторіччя тому..
(Кажуть, що) супутник, на який Притула віддав Рєзнікову гроші, які українці збирали на Байрактари, ніби перестав надсилати фото й розвіддані, що він зламався тощо. Бачив про це сотні повідомлень. Я не можу перевірити цей факт. Уся інформація тупо засекречена. Дані з супутника, якщо вони нормально надходять, то поступають лише в ГУР, звідки із запізненням у війська надходить лише профільтрована вибірка. Тож і з своїх армійських контактів не можу отримувати підтвердження чи спростування реальної роботи "супутника".
Але я непогано розуміюся на різних медіа-нюансах та пропагандистських штучках. Коли пішли чутки, що з супутником Притули все так само погано, як колись із супутником Зеленського (той так і не ожив на орбіті), рвучко вискочили сотні пропагандистів, які стали на всі голоси розказувати, що все чудесно. А потім вийшов міністр Рєзніков і так само розказав про чудові результати ... прозвучало не зовсім переконливо, але на багатьох справило враження. І більшість людей заспокоїлися.
А я ж люблю в деталі вдаватися. От ми бачимо щодня в Телеграм каналах сотні відео з наших дронів, Стугн, артсистем, різних БПЛА, навіть із Байрактарів, як виявляють і знищують ворожі об'єкти й озброєння. Регулярно нам виставляють космічні зйомки ворожих цілей та ліквідованих об'єктів. Були навіть космічні відеозйомки із дійсно серйозних армійських супутників-шпигунів. На останні є певні обмеження, але й звідти були дуже показові матеріали (пригадуєте, наприклад, космічну зйомку повітряного бою над Зміїним?).
А чому ж ми ні разу не побачили фото підтвердження із комерційного супутника, який ще й є власністю України??? Не в режимі реального часу. Звісно, що ні. А через день, через тиждень. Коли нам уже наші бригади опублікують сам процес знищення, записаний дронами. А ви відразу отак: "Оп! А ось знимка з космосу цього танка чи укріплення за хвилину до удару. Саме за нею й навели на нього артилерію". А тут чомусь мовчок. Лише Рєзніков перед пресою віддувається загальними фразами, а Буданов строго секретить усі знимки (або їх відсутність).
Хоча ні, в ілюстрацію до розповіді про високоточні й детальні знимки, які можна робити без погодних, сезонних та нічних перешкод нам таки виставляють одне космічне фото - так званого "кримського мосту", взяте з Гугл-мапс із масштабом в 1 сантиметрі- 2 кілометра (замість обіцяних 25 сантиметрів...) Я й надалі сподіваюся, що знимки справно надходять. І хоча із запізненням, але допомагають. І що в людей тупо не вкрали 600 мільйонів. Але коли щось робиться за людські гроші, то є святе правило - відзвітуй за це. Поки лише *************. А це неправильно.