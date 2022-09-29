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Последствия применения РФ ядерного оружия "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя,ядерна

В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими".

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, при планировании непредвиденных обстоятельств из-за потенциального применения ядерного оружия Россией против Украины, США "очень четко говорили о последствиях для РФ", если это произойдет.

"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими. Все это точно. Мы поддерживаем все это", — сказал Прайс.

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Он отметил, что россияне получали публичные и частные предупреждения о том, что в случае применения ядерного оружия "последствия будут реальными и экстраординарными".
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Топ комментарии
+25

Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:

- Министерство обороны РФ,

- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

- Штаб-квартира ГРУ,

- Дом Правительства РФ (белый дом),

- Главный корпус администрации президента РФ,

- здание Государственной Думы РФ,

- здание Совета Федераций РФ,

- Командный пункт стратегических войск (бункер),

- Телебашня и ТЦ Останкино,

- резиденция президента РФ в Ново - Огарёво

Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".

После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

"На свете нет ужаснее напасти,

Чем идиот, дорвавшийся до власти".
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29.09.2022 11:58
+17
Немцы и особенно японцы в 40-е таким же были

Это как эпидемия шизофрении
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29.09.2022 11:57
+16
Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
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29.09.2022 12:15
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Сама краще це ядерний удар у відповідь і все щоб ті тварюки з небес опустились
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29.09.2022 11:51 Ответить
Несомненно ответ будет ядерным.
Однако руц-пропаганда продвигает наратив - "ответ мощный но не ядерный".
сказано же: "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими"
Ни одной обычной ракетой, даже десятками или сотнями - не добится такого эффекта - только ядреной ответкой.
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29.09.2022 13:22 Ответить
А почему открыто не сказать, чтоответ будет зеркальным?
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29.09.2022 15:33 Ответить
Зеркальным?
Американцы не будут ракетами убивать детей - а сразу ядренкой по флоту или по кремлю.
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29.09.2022 18:26 Ответить
Пуйло применит тактическое Я/О по ВСУ. Эффект чуть больше, чем от градов и ураганов. Но большой психологический эффект. Ответ должен быть зеркальным , т.е. ядерным против рашистских войск. Но Байден даже озвучить это боится
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29.09.2022 20:37 Ответить
Байден боится? В его то годы.
Ты в своем уме?
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30.09.2022 12:38 Ответить
погугли под каким предлогом он не дает танки и ракеты на 300 км.
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30.09.2022 14:45 Ответить
Я почему-то был уверен, что яо если когда и будет использоваться, то против инопланетян.. касапы точно не с этой планеты..
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29.09.2022 11:51 Ответить
Немцы и особенно японцы в 40-е таким же были

Это как эпидемия шизофрении
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29.09.2022 11:57 Ответить
Русские в 40-х друг друга с голоду жрали ,пол страны в землянках жили и друг на друга стучали.
Коммунизм во всем мире хотели установить.
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29.09.2022 12:05 Ответить
Кремлівський карлик , має надію , що американці не дістануть
його в бункері , а я стверджую , що дістануть і там , бо вони мають чим і як !!
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29.09.2022 11:54 Ответить
Держдеп так і сказав "наслідки для Росії будуть... глибокими"
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29.09.2022 12:00 Ответить
Погрози як в порнофільмах ))
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29.09.2022 12:47 Ответить
Дуже погано що знову ніякої конкретики (наслідки будуть катастрофічними, руйнівними, болючими і.т.д.) - таке саме лайно чули перед 24.02.
Має бути чітко сказано що саме козломордія отримає у разі застосування ЯЗ - щоб увесь світ і кацапи чітко розуміли конкретні наслідки.
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29.09.2022 11:57 Ответить
Публичные и приватные предупреждения

В приватных наверное прямо сказано что будет
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29.09.2022 12:03 Ответить
За наслідками ми можем з небес споглядати.
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29.09.2022 11:58 Ответить

Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:

- Министерство обороны РФ,

- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

- Штаб-квартира ГРУ,

- Дом Правительства РФ (белый дом),

- Главный корпус администрации президента РФ,

- здание Государственной Думы РФ,

- здание Совета Федераций РФ,

- Командный пункт стратегических войск (бункер),

- Телебашня и ТЦ Останкино,

- резиденция президента РФ в Ново - Огарёво

Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".

После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

"На свете нет ужаснее напасти,

Чем идиот, дорвавшийся до власти".
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29.09.2022 11:58 Ответить
Это нужно сделать как можно быстрее! Как с Хиросимой - превентивный удар. Это поможет избежать бОльших жертв. Иначе бесноватый фюрер ***** унесет с собой уже не десятки тысяч, а миллионы жизней!
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29.09.2022 12:02 Ответить
Теж вважаю, що треба нанести превентивний удар...знищити ту наволоч, поки вони не знищили цивілізований світ! Задовбали вже! Хотіли війни з НАТО - нехай отримають!
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29.09.2022 12:59 Ответить
Читал, думал всё правильно, пока не дошел до места, что Москва не пойдёт на ядерный конфликт с НАТО и засомневался. Думаю я, как бы она сама этот ядерный конфликт не начала первой, а Вы "не пойдёт"
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29.09.2022 12:30 Ответить
Если сегодня взрывают минными закладками с тротилом подводные газопроводы в балтийском море, то почему Вы думаете, что такие закладки, но только ядерные не лежат вблизи американских берегов?
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29.09.2022 12:42 Ответить
>Сегодня это самое засекреченное оружие на планете

В этом нет ничего засекреченного. Это взрыв ЯО на большой высоте. В этом случае взрывная волна не достанет и ничего не разрушит, но сгенерируется электромагнитный импульс, который выведет из строя электронику, как Вы описываете.

Соответственно, то же самое могут сделать и русские, и этот вариант даже обсуждался в сети, когда они отвели войска от Киева, ещё весной.

А удары по центрам принятия решений - это хорошо, но это только первый шаг. Конечной целью должно быть установление оккупационной администрации минимум на 10 лет, как в своё время в Германии и Японии, иначе они залижут раны, притворятся раскаявшимися, только для того, чтобы накопить силы и начать снова, только уже лучше подготовившись. Ну и в случае РФ - обязательно должен быть пункт о расчленении РФ на национальные республики.
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29.09.2022 12:41 Ответить
10 лет? Шутите? Минимум 100
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29.09.2022 14:53 Ответить
Так ердоганисько сказав ША! Ви що, не чули? НИНАДА ЛЯ-ЛЯ А серйозно, чесно кажучи, настільки вже налякані, що...до лампади ваші обсери. Брат мій там загинув у 2019, не дуже то легко на батьків зара дивитись, 8 років дочку та дружину із сум ледве через сніги (в т.ч пішки) до Полтавщини вигріб, куми всі 3 там, ось і мені скоро...плювати і блювати я хотів на все це...тільки мова, рідні, земля....і ота рука з браслетом українським
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29.09.2022 12:01 Ответить
Поток сознания, но вызывающий сочувствие.
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29.09.2022 12:31 Ответить
Вам особисто : лякає, мов замовчіть усі, не провокуйте - особисто я не згоден,проходили, знаєм;
співчуття, спасибі, але натяк на те, що таких, як я мільйони, тому і похрен на лякалки сильних світу цього;
Так зрозуміліше?
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29.09.2022 12:38 Ответить
А мені, наприклад, не похрєн, бо мене сину 8 років. Але капітулювати, звичайно, не можна ні в якому разі. Тому що в такому разі і Україні ***** прямо зараз і світова ядерна війна точно буде в найближчому майбутньому.
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29.09.2022 12:45 Ответить
Та зрозуміло це все, і тих що нічого не бояться нема в природі, і за дітей і за батьків. Мова про межу, після якої або хтось не витримає, звихнеться, паніка і т.ін І ситуація - повний нестандарт, в історії важко знайти аналогії, щоб світ не міг впоратися з одним людожером. Тобі не похрен - так нормально, а кремль приступом братимем, чи як?
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29.09.2022 12:54 Ответить
Оно то понятно, только про будущие поколения нужно б не забывать, хотя здесь у каждого своя философия. У Вас это выглядит так: после нас хоть трава не расти.
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29.09.2022 12:57 Ответить
Трава і не може вирости на спаленій землі, чи у вас іллюзії? Покоління де житимуть? Тому ж і вибір або\або... Ну і цікаво ж яка філософія повинна вплинути на нашу перемогу?
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29.09.2022 13:05 Ответить
Простейшее, не философское желание - по мере своих сил не дать сжечь нашу землю; если сил нет, то абстрагироваться от ситуации и заняться тем, на что ещё есть порох в пороховницах.
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29.09.2022 13:15 Ответить
И опять все верно, думать надо только об одном в такой ситуации - как уничтожить врага, если он психбольной с гавном в руках....А дрожать постоянно - не фонтан... Вот потому и похрен
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29.09.2022 13:23 Ответить
Слово "глубокими" кацапы поняли по-своему и загрустили. Хотя многие обрадовались.
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29.09.2022 12:09 Ответить
Санкції із ада 2.0?
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29.09.2022 12:13 Ответить
Слова дагестанской женщины полетели почти что по всему миру.

Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
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29.09.2022 12:15 Ответить
Москва и напала. Другой вопрос кто стоит за двойниками Путина.
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29.09.2022 12:26 Ответить
Нет у хутина двойников
ВСЕ ЗЛО ТВОРИТ ОН САМ . САМ И БУДЕТ ПОВЕШЕН ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А про двойников - легенда фсб
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29.09.2022 12:48 Ответить
Я раніше теж був готовий повірити в цю теорію змов про двійників. Але зараз певен, що ***** може і має двійників (хоча з його параноєю міг би вже і прибрати їх всіх - щоб на його місце не поставили) але він живий і абсолютно реальний, а не актор якийсь.
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29.09.2022 12:48 Ответить
Абсолютно верно

Никаких двойников это все бы знали

Именно тот бывший холуй носильщик чемоданов

Поэтому такое и поведение
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29.09.2022 13:02 Ответить
Я думаю надо освежить память.
На этом видео настоящий Путин
https://m.youtube.com/watch?v=pAjw1e0dATE

Вы видели видео именно с этим человеком за последний год ?
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29.09.2022 13:19 Ответить
У вас есть ссылка на свежее видео с Путиным, где Путин достоверно похож на Путина 1999года ?
Если нет то остальное разговоры в пользу нищих.
На всех видео и фото включая последнюю встречу в Самарканде актеры отдаленно напоминающие Путина.
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29.09.2022 13:16 Ответить
Тот же Эрдоган или другие политики стали бы встречаться и что то решать с по сути клоуном (двойником не понятного кого) ?
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29.09.2022 13:22 Ответить
Это очень удобно когда чужой страной управляют клоуны с кучей компромата на них. Всегда можно договорится с ними на предельно выгодных для себя (и своей страны) условиях.
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29.09.2022 14:22 Ответить
Я вам так скажу, в мене немає навіть МОГО свіжого відео, на якому я би нагадував себе в 1999 році.
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29.09.2022 13:25 Ответить
У меня таких проблем нет, я похож на себя и в 1999 и в 1989. вероятно у людей которые за собой следят и заботятся о собственном здоровье с внешностью всё в порядке. За "Путиным" следит ФСО и ещё тысяч 10 сотрудников. У других президентов таких метаморфоз не замечено.
Единственное адекватное объяснение в том что РФ это прокси государство управляемое со стороны.
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29.09.2022 14:18 Ответить
Редко, но иногда бывают случаи, когда человек не меняется с возрастом. Может Вы из таких?
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29.09.2022 21:53 Ответить
В ответ на ядерные угрозы злобных кремлевских лилипутов, США и Англия приняли план мгновенного ответного удара по агрессору - "Гнев Немесиды ".
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
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29.09.2022 12:16 Ответить
Во ***, а ми думали що, це звичайний салют, хоч держдеп відкрив нам очі))), клоуни оголосіть усьому світу, що буде відповідь тим же і в 10-кратному розмірі, і вистачить голосити.
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29.09.2022 12:17 Ответить
Зараз вилізе сцикливий дід Столтенберг з заявою про те, що в ядерний удар по Україні НАТО не втручатиметься.
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29.09.2022 12:22 Ответить
краще розпливчасто сказати «ми не виключаємо ядерної відповіді». це не означає, що відповідь буде ядерною, але хто ризикне, щоб побачити, що станеться? сказати це таким чином набагато краще, ніж чітко сказати, що ядерної відповіді не буде, про що варто турбуватися.
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29.09.2022 12:22 Ответить
"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими ..."

"очень четко говорили о последствиях для РФ"

Видимо у разных народов слово ЧЁТКО имеет разный смысл ибо более нечёткую чёткость сложно представить.

Хотя чему удивляться, если они легко могут сказать следующее - Мы уверены на 100%, что это так, потому что возможно это так.
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29.09.2022 12:37 Ответить
Крим добрий показник, який переконав що дем партія - спільники пу.
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29.09.2022 14:44 Ответить
Зараз для Великобританії та США було б доцільним повернути-надати Україні ядерну зброю посилаючись на неможливість виконання ними умов будапештського меморандуму...
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29.09.2022 12:37 Ответить
Идея хорошая - но есть проблема.
Быстро и незаметно доставить не получится, а следовательно есть риск, что получатель не доживёт до прибытия посылки
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29.09.2022 14:48 Ответить
Тоді прийдеться в москву доставляти, хоча можна зразу у москву))
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29.09.2022 16:14 Ответить
Нужно и за ракетные обстрелы хоть какую то реакцию проявить.А то разбивают дома и инфраструктуру.предприятия Украины.убивают мирных жителей.а союзники бояться дать ракеты большей дальности-а то эскалации.а то у них ЯО.
И что?может и референдумы признать.а то они угрожают ядерным?послали их с их ЯО.предупредили о последствиях-и не полезут
Так бы и с обстрелами-за каждый-удар по их территории ..И подумали бы...Если по их стране нельзя бить-то почему по нашей можно?
Может вообще перестать стрелять.чтоб путина не обидеть?
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29.09.2022 12:38 Ответить
Тьху блін. Хто так робить заяви? Треба образніше!

У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, як вибори президента України в 2018, важкими, як українська доля, сильними як ЗСУ та глибокими як занепокоєння ООН."
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29.09.2022 12:43 Ответить
"-Алло,полиция?Мне угрожают убийством.

- Вот когда убьют, тогда и звоните..."

А нельзя превентивно этим тварям мозги вправить, что и мыслей не было?
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29.09.2022 12:43 Ответить
Кацапи точно застосують якусь маленьку ядерну бомбу і будуть волати на весь світ, щоб всі зупинилися і не починали ядерну війну. Будуть повзати в ногах у НАТО і проситися, авось пройде, в надії, що ті погодяться. Але меседж НАТО, особливо США має бути незмінним - знищення Цапії раз і назавжди. Тоді світ зміниться на краще. Не буде терактів, не буде якоїсь ненармальної ідеології в Півнійчній Корії, Ірані, талабів, ІГІЛ, та інших. Все це зразу зникне разом з кацапською недоімперією, бо зникне криваве фанансування.
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29.09.2022 12:49 Ответить
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29.09.2022 12:51 Ответить
АМЕРИКА ДОЛЖНА ВЗЯТЬ УКРАИНУ ПОД ЯДЕРНЫЙ ЗОНТИК.

ТОГДА РОССИЯ СРАЗУ ПЕРЕСТАНЕТ ГОВОРИТЬ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.

ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО НА ТВОЙ УДАР СРАЗУ БУДЕТ КОНТР-УДАР, ТО ТЫ ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ БУДЕШЬ ОБ УДАРЕ.

Зеленский должен обратиться с официальным обращением к США, с просьбой предоставить нам ядерные гарантии.
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29.09.2022 13:13 Ответить
 
 