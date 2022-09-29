Последствия применения РФ ядерного оружия "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", - Госдеп
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В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими".
Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, при планировании непредвиденных обстоятельств из-за потенциального применения ядерного оружия Россией против Украины, США "очень четко говорили о последствиях для РФ", если это произойдет.
"Мы говорили, что последствия для России будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими. Все это точно. Мы поддерживаем все это", — сказал Прайс.
Он отметил, что россияне получали публичные и частные предупреждения о том, что в случае применения ядерного оружия "последствия будут реальными и экстраординарными".
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Однако руц-пропаганда продвигает наратив - "ответ мощный но не ядерный".
сказано же: "будуть катастрофічними, важкими, сильними та глибокими"
Ни одной обычной ракетой, даже десятками или сотнями - не добится такого эффекта - только ядреной ответкой.
Американцы не будут ракетами убивать детей - а сразу ядренкой по флоту или по кремлю.
Ты в своем уме?
Это как эпидемия шизофрении
Коммунизм во всем мире хотели установить.
його в бункері , а я стверджую , що дістануть і там , бо вони мають чим і як !!
Має бути чітко сказано що саме козломордія отримає у разі застосування ЯЗ - щоб увесь світ і кацапи чітко розуміли конкретні наслідки.
В приватных наверное прямо сказано что будет
Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк" центры принятия решений:
- Министерство обороны РФ,
- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,
- Штаб-квартира ГРУ,
- Дом Правительства РФ (белый дом),
- Главный корпус администрации президента РФ,
- здание Государственной Думы РФ,
- здание Совета Федераций РФ,
- Командный пункт стратегических войск (бункер),
- Телебашня и ТЦ Останкино,
- резиденция президента РФ в Ново - Огарёво
Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого - электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру - кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса "Война миров".
После этого у Москвы будет выбор - либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:
"На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти".
В этом нет ничего засекреченного. Это взрыв ЯО на большой высоте. В этом случае взрывная волна не достанет и ничего не разрушит, но сгенерируется электромагнитный импульс, который выведет из строя электронику, как Вы описываете.
Соответственно, то же самое могут сделать и русские, и этот вариант даже обсуждался в сети, когда они отвели войска от Киева, ещё весной.
А удары по центрам принятия решений - это хорошо, но это только первый шаг. Конечной целью должно быть установление оккупационной администрации минимум на 10 лет, как в своё время в Германии и Японии, иначе они залижут раны, притворятся раскаявшимися, только для того, чтобы накопить силы и начать снова, только уже лучше подготовившись. Ну и в случае РФ - обязательно должен быть пункт о расчленении РФ на национальные республики.
співчуття, спасибі, але натяк на те, що таких, як я мільйони, тому і похрен на лякалки сильних світу цього;
Так зрозуміліше?
Она кричала, "не трогай моего ребёнка, не будет он ехать воеват в Донбассе, скажи мне, КТО НАПАЛ НА НАС? "
Кто напал на нас?
ВСЕ ЗЛО ТВОРИТ ОН САМ . САМ И БУДЕТ ПОВЕШЕН ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А про двойников - легенда фсб
Никаких двойников это все бы знали
Именно тот бывший холуй носильщик чемоданов
Поэтому такое и поведение
На этом видео настоящий Путин
https://m.youtube.com/watch?v=pAjw1e0dATE
Вы видели видео именно с этим человеком за последний год ?
Если нет то остальное разговоры в пользу нищих.
На всех видео и фото включая последнюю встречу в Самарканде актеры отдаленно напоминающие Путина.
Единственное адекватное объяснение в том что РФ это прокси государство управляемое со стороны.
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
"очень четко говорили о последствиях для РФ"
Видимо у разных народов слово ЧЁТКО имеет разный смысл ибо более нечёткую чёткость сложно представить.
Хотя чему удивляться, если они легко могут сказать следующее - Мы уверены на 100%, что это так, потому что возможно это так.
Быстро и незаметно доставить не получится, а следовательно есть риск, что получатель не доживёт до прибытия посылки
И что?может и референдумы признать.а то они угрожают ядерным?послали их с их ЯО.предупредили о последствиях-и не полезут
Так бы и с обстрелами-за каждый-удар по их территории ..И подумали бы...Если по их стране нельзя бить-то почему по нашей можно?
Может вообще перестать стрелять.чтоб путина не обидеть?
У разі застосування ядерної зброї наслідки для Росії "будуть катастрофічними, як вибори президента України в 2018, важкими, як українська доля, сильними як ЗСУ та глибокими як занепокоєння ООН."
- Вот когда убьют, тогда и звоните..."
А нельзя превентивно этим тварям мозги вправить, что и мыслей не было?
ТОГДА РОССИЯ СРАЗУ ПЕРЕСТАНЕТ ГОВОРИТЬ ПРО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.
ЕСЛИ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО НА ТВОЙ УДАР СРАЗУ БУДЕТ КОНТР-УДАР, ТО ТЫ ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ БУДЕШЬ ОБ УДАРЕ.
Зеленский должен обратиться с официальным обращением к США, с просьбой предоставить нам ядерные гарантии.