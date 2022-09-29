Россия, проводя псевдореферендумы на оккупированных территориях, стремится навязать Украине условия мирного соглашения, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь резко осудила проведение российскими силами так называемых "референдумов" на контролируемых ими территориях Украины.

Во время этих "фиктивных референдумов людей под прицелом оружия вывозили из их квартир и с рабочих мест", принуждая их отдать голоса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Это полная противоположность свободного и справедливого голосования, заявила Бербок в Берлине.

Она обвинила РФ в стремлении навязать Украине мирное соглашение на своих условиях. Но пока на оккупированных территориях диктует свою волю Россия, граждане там не находятся в безопасности и не свободны, подчеркнула министр.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.