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Россия, проводя псевдореферендумы на оккупированных территориях, стремится навязать Украине условия мирного соглашения, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь резко осудила проведение российскими силами так называемых "референдумов" на контролируемых ими территориях Украины.

Во время этих "фиктивных референдумов людей под прицелом оружия вывозили из их квартир и с рабочих мест", принуждая их отдать голоса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Это полная противоположность свободного и справедливого голосования, заявила Бербок в Берлине.

Она обвинила РФ в стремлении навязать Украине мирное соглашение на своих условиях. Но пока на оккупированных территориях диктует свою волю Россия, граждане там не находятся в безопасности и не свободны, подчеркнула министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фейковые референдумы. Фейковые результаты", - президент Литвы Науседа о псевдореферендумах РФ

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
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Топ комментарии
+7
Опять двадцать пять. Хватит уже окупацию или капитуляцию называть *миром*. Все равно что маньяк поймавший вас в темном переулке делает *мирное предложение* спрашивая какую ногу вам отрезать или каким способом вас изнасиловать ради мира. И если вы договариваетесь, получается ето уже секс по согласию и вы расходитесь с миром и без притензий?
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29.09.2022 12:57
+4
Запад должен объявить россии, что с ней будет, если она присоединит оккупированные территории!

Нужно полностью перестать торговать с россией! Перестать покупать у нее любые товары.

Признать россию страной спонсором терроризма. Америка это не хотела делать, так как Европа все еще покупала у россии газ. Сейчас северные потоки уже взорваны - сейчас уже нет проблемы.

Также запад должен сказать, что передаст Украине ракеты большой дальности, и не будет накладывать ограничений на их использование.
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29.09.2022 13:04
+3
США уже оценило своеобразно наглость Хло добавив в пакет более 1 млрд долларов 18 Хаймасов..
Хло жги дальше до танков ПВО ПРО авиации в том числе и штурмовиков А-10 и кораблей ВМСУ и подводного флота.... а будешь и дальше наглеть США просто откроют рядом с ЗАЭС в 10 метрах свою военную базу и поставят там на хранение тактический ядерный чемоданчик с головкой и посмотрим какая у тебя кишка будет стрельнуть в их сторону... УКкраина вполне даже через ООН зщаконно потребует вернуть ей 4 млн кв. км Воронежскую Брянскую Ростовскую области Белгородской половина области это Украина город ТАГАНРОГ ВСЯГДА БЫЛ УКРАИНА.... СССР нема... Путин отказался от соблбюдения границ почему Украина должна ограничиватся тем что было на 1991 год.... а не больше то-- что у нее украл Сталин????
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29.09.2022 12:58
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Опять двадцать пять. Хватит уже окупацию или капитуляцию называть *миром*. Все равно что маньяк поймавший вас в темном переулке делает *мирное предложение* спрашивая какую ногу вам отрезать или каким способом вас изнасиловать ради мира. И если вы договариваетесь, получается ето уже секс по согласию и вы расходитесь с миром и без притензий?
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29.09.2022 12:57 Ответить
США уже оценило своеобразно наглость Хло добавив в пакет более 1 млрд долларов 18 Хаймасов..
Хло жги дальше до танков ПВО ПРО авиации в том числе и штурмовиков А-10 и кораблей ВМСУ и подводного флота.... а будешь и дальше наглеть США просто откроют рядом с ЗАЭС в 10 метрах свою военную базу и поставят там на хранение тактический ядерный чемоданчик с головкой и посмотрим какая у тебя кишка будет стрельнуть в их сторону... УКкраина вполне даже через ООН зщаконно потребует вернуть ей 4 млн кв. км Воронежскую Брянскую Ростовскую области Белгородской половина области это Украина город ТАГАНРОГ ВСЯГДА БЫЛ УКРАИНА.... СССР нема... Путин отказался от соблбюдения границ почему Украина должна ограничиватся тем что было на 1991 год.... а не больше то-- что у нее украл Сталин????
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29.09.2022 12:58 Ответить
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29.09.2022 12:58 Ответить
Спустя неделю после объявленной мобилизации у фитнес-центров на 25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов.

.
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29.09.2022 13:00 Ответить
Запад должен объявить россии, что с ней будет, если она присоединит оккупированные территории!

Нужно полностью перестать торговать с россией! Перестать покупать у нее любые товары.

Признать россию страной спонсором терроризма. Америка это не хотела делать, так как Европа все еще покупала у россии газ. Сейчас северные потоки уже взорваны - сейчас уже нет проблемы.

Также запад должен сказать, что передаст Украине ракеты большой дальности, и не будет накладывать ограничений на их использование.
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29.09.2022 13:04 Ответить
А США перестали покупать у РФ удобрения ?
Может это им мешает признать их террористами?

Все решают свои проблемы по мере сил и возможностей, решение проблем Украины иногда становится сопутствующим аспектом, а не основным, как может казаться.
Пора это понять.
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29.09.2022 13:40 Ответить
Особенно "космическая программа" )
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29.09.2022 14:30 Ответить
навіщо капітуляцію називати "мирною угодою"?
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29.09.2022 13:04 Ответить
Запад должен обьявить, что все российские депутаты, которые проголосуют за присоединение украинских оккупированных территорий - автоматически становятся преступниками, они будут приговорены к 15-ти годам лишения свободы,

будут объявлены в интерпол,

и при появлении их в любой стране мира будут пойманы и посажены а тюрьму.
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29.09.2022 13:06 Ответить
Ультиматуми *уйла це мирна угода? Це що такий гумор???
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29.09.2022 13:10 Ответить
Жодних угод з катами та гвалтівниками.
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29.09.2022 13:14 Ответить
Капітанша очевидність!
Краще б "леопардів" дала...
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29.09.2022 13:17 Ответить
Усю підоруzкую чухраінську кацапню у СТОЛИПИНСЬКІ ВАГОНИ і ешелонами назад відправити у ПРИМУСОВІЙ формі на землю "обітовану" у холодні та голодні мухосранськи урала, сибіру, півночі, камчатки та заполярья подоросії..., з відки цю мерзоту підоросів завозили в УКРАЇНУ на поселення.!
Хай їх ОЛЕНЬ "умчіт" в їхню "срану" оленью...!!!
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29.09.2022 13:35 Ответить
Шольц где-то рядом, штурханите его. Может, наконец-то танки передаст? А то пока это выглядит как заявления пока в пользу бедных
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29.09.2022 13:52 Ответить
Такі слова як - "Умови мирної угоді" - навіть не треба виговорювати, коли вони зрозуміють що це не камільфо.
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29.09.2022 13:53 Ответить
 
 