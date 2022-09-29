Россия, проводя псевдореферендумы на оккупированных территориях, стремится навязать Украине условия мирного соглашения, - Бербок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок вновь резко осудила проведение российскими силами так называемых "референдумов" на контролируемых ими территориях Украины.
Во время этих "фиктивных референдумов людей под прицелом оружия вывозили из их квартир и с рабочих мест", принуждая их отдать голоса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Это полная противоположность свободного и справедливого голосования, заявила Бербок в Берлине.
Она обвинила РФ в стремлении навязать Украине мирное соглашение на своих условиях. Но пока на оккупированных территориях диктует свою волю Россия, граждане там не находятся в безопасности и не свободны, подчеркнула министр.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.
В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
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Хло жги дальше до танков ПВО ПРО авиации в том числе и штурмовиков А-10 и кораблей ВМСУ и подводного флота.... а будешь и дальше наглеть США просто откроют рядом с ЗАЭС в 10 метрах свою военную базу и поставят там на хранение тактический ядерный чемоданчик с головкой и посмотрим какая у тебя кишка будет стрельнуть в их сторону... УКкраина вполне даже через ООН зщаконно потребует вернуть ей 4 млн кв. км Воронежскую Брянскую Ростовскую области Белгородской половина области это Украина город ТАГАНРОГ ВСЯГДА БЫЛ УКРАИНА.... СССР нема... Путин отказался от соблбюдения границ почему Украина должна ограничиватся тем что было на 1991 год.... а не больше то-- что у нее украл Сталин????
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Нужно полностью перестать торговать с россией! Перестать покупать у нее любые товары.
Признать россию страной спонсором терроризма. Америка это не хотела делать, так как Европа все еще покупала у россии газ. Сейчас северные потоки уже взорваны - сейчас уже нет проблемы.
Также запад должен сказать, что передаст Украине ракеты большой дальности, и не будет накладывать ограничений на их использование.
Может это им мешает признать их террористами?
Все решают свои проблемы по мере сил и возможностей, решение проблем Украины иногда становится сопутствующим аспектом, а не основным, как может казаться.
Пора это понять.
будут объявлены в интерпол,
и при появлении их в любой стране мира будут пойманы и посажены а тюрьму.
Краще б "леопардів" дала...
Хай їх ОЛЕНЬ "умчіт" в їхню "срану" оленью...!!!