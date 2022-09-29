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Порошенко призвал союзников передать Украине зенитные ракеты и истребители F-16 в ответ на угрозы Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что западные союзники должны передать украинской армии более мощное оружие в ответ на ядерный шантаж Путина.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы будем держать единство, если мы будем сильными, то сила - это именно тот язык, который понимает Путин. Если будет единство и солидарность с Украиной, если мы получим больше оружия от наших западных союзников, это точно приведет к результатам", - подчеркнул Порошенко.

"Не игнорируйте угрозу Путина, воспримите это серьезно. Это должно побуждать нас к новым шагам по усилению давления на Путина. Я говорю о поставках оружия, об эмбарго и санкциях. Я говорю о том, что нам нужно более мощное оружие. После всех событий последних дней нам обязательно нужно иметь доступ к реактивным истребителям, к зенитным ракетам. И именно F-16 однозначно даст эффект и прекратит российское присутствие в украинском небе", - убежден пятый президент.

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Топ комментарии
+27
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29.09.2022 13:00
+25
Слова Порошенко важко коментувати, там Правда, Віра і Патриотизм. Зеботи,краще пройдіться мимо цього анонсу
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29.09.2022 13:00
+24
все вірно сказано
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29.09.2022 13:00
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все вірно сказано
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29.09.2022 13:00 Ответить
а він нинче в провладній монобільшості?
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29.09.2022 13:42 Ответить
ну то порівняй зсу 14 та 19років.
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29.09.2022 14:29 Ответить
ти навть не уявляєш, скільки було зроблено для забезпечення ЗСУ передовими (не сказати що найкращими в світі... але...) озюроєннями на протязі з 14-го по 19-тий рік...
Так, тоді не було отримано озброєння в якості допомоги (ну, практично не було; те, що було - то сльози...), але тоді світ по іншому ставився до України; і в Білому Домі Байден не був головним. Але ж Порох таки переконав Байдена в необхідності такої допомоги для України! І її Байден запропонував чи не з перших днів свого повернення в Білий Дім!
Так що, вважаєш, заклики Пороха не допомогли?
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29.09.2022 14:10 Ответить
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29.09.2022 13:00 Ответить
Слова Порошенко важко коментувати, там Правда, Віра і Патриотизм. Зеботи,краще пройдіться мимо цього анонсу
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29.09.2022 13:00 Ответить
Зверніть увагу на кількість переглядів та коментарів - більшой соціології і не потрібно. Адже хто хотів - той пам'ятає и приват и банки та таке інше...
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29.09.2022 15:43 Ответить
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29.09.2022 15:44 Ответить
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29.09.2022 13:01 Ответить
І оцих хлопців вони вже навіть літачки пофарбували як треба https://www.youtube.com/watch?v=Ynvoriv09Ks
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29.09.2022 13:01 Ответить
курка ти тупа, цілуй каломоя в дупу, той тебе візьме в долю.
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29.09.2022 13:16 Ответить
популізм - це коли "какая разница" і "перестать стрелять" коли дві армії сидять в окопах одна перед іншою і коли звинувачувати Президента своєї країни, що ніби він розв'язав війну бо на ній заробляє. Тут не тільки популізм, а і проглядується не озброєним оком - дебізізм. Але наріду 73% сподобалося і зараз розбіглися і мовчать, як риба об лід.
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29.09.2022 13:18 Ответить
Скільки потрібно часу щоб пілот опанував F-16?
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29.09.2022 13:04 Ответить
В цивилизации- пол года начальная подготовка-вертолет.
Дальше один год гражданская авиация лицензия.
Дальше 2 года военный пилот
Ну а дальше и до Ф 16 можно доучиться, если на ремонте дорог лучшую зарплату не предложат.
Раньше надо было думать,когда солдатам зарплату 10000 гривен платили.
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29.09.2022 13:41 Ответить
Очень приблизительно:
для пилота с боевым опытом пилотирование и переход на новую авионику - пол-года (в режиме "очень срочно"). Освоение применения арсенала вооружения и новых тактик - еще пол-года.
Подготовка авиационного техника - приблизительно два года при условии владения техническим английским и *********** мотивации военного времени.
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29.09.2022 14:27 Ответить
В тему:
Олег Шарп: "Помню, после избрания Байдена его противники в один голос кричали, что он "старый маразматик" и не в состоянии управлять страной. Мол, фактическую власть возьмёт в свои руки Камала Харрис, а "дед" будет отодвинут на вторые роли.
И где та Камала Харрис? Вы давно о ней слышали? На поверку "старым маразматиком" оказался пыня из Кремля, а "дед" Байден из Белого дома и "бабушка" Пелоси из Конгресса стали первыми, кто из западных лидеров начали реально помогать Украине. Причём, на долгосрочной законодательной основе.
Если бы "молодой" Обама решился на такую помощь сразу после аннексии Крыма, всё могло быть иначе. Но история не терпит сослагательных наклонений, а решимость бороться не терпит эйджизма и других условностей. Как-то так..."
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29.09.2022 13:05 Ответить
У нас відсутня база для обслуговування F-16 і не навчені пілоти, а ось Петріот буде саме те що треба.
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29.09.2022 13:06 Ответить
і тебе, цілком притомного, все ж глючить від Петра Олексійовича?
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29.09.2022 13:27 Ответить
не змушуй мене, бачити в тобі ображеного дурника із накладеними штанцями.
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29.09.2022 14:08 Ответить
З квітня українські пілоти тренуються в Арізоні. А тобі треба "сойтись посередине" ..
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29.09.2022 14:16 Ответить
дурна звичка пхати все до дупи, тебе погубить п'ятачок.
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29.09.2022 14:19 Ответить
доводи свого партнера вказати напрямок... Списаний ти.
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29.09.2022 14:28 Ответить
Шото ти п"ятикопієчний сильно на Івана Суліму ******* ...
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29.09.2022 14:41 Ответить
До чого тут Фантом. Це F4E, дуже застаріла модель часів В'єтнамської війни.
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29.09.2022 14:43 Ответить
Пілотів немає...але головне, що епоха бідності закінчилась, і є шашличники і шаурмячники.
Як шашлички? Смачні?
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29.09.2022 14:13 Ответить
Кожного вечора намагаюсь достукатись до вечірнього балабола коли ж підемо на шашлики. Мовчить як риба апльод.
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29.09.2022 14:18 Ответить
А у чому проблема Зеленського?
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29.09.2022 13:09 Ответить
що його примітивізм, на тому самому рівні, що і в більшості поціновувачів його "таланту"... А розвиток- це ефект Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана).
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29.09.2022 13:24 Ответить
там, скоріше, проблема в менталітеті юзера Ткачук: ботизм. Лише належить розібратися, який: подляковий, чи пригожинський
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29.09.2022 13:28 Ответить
думаю історія з клістронами і помішала , не роби нікому добре - ніхто тобі зле не зробить
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29.09.2022 13:13 Ответить
Байден должен выступить и обратиться к путину, что еще есть время откатить все назад, еще есть возможность не присоединять оккупированные территории к россии. потому что потом пути назад не будет.
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29.09.2022 13:08 Ответить
а толку того, що Байден вчергове скаже?
І, якщо ти не чув цих звернень - значить, ти глухий. Якщо не в натурі, то в дипломатії 100%.
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29.09.2022 13:23 Ответить
Хорошо что твой вэлыкый прызыдент ничего никому не должен
А вот Байден тебе задолжал.
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29.09.2022 13:43 Ответить
А чому всі олігархи України не зберуться разом і не куплять хочаб на 10 млд $ літаків , леопардів , може і ядерку одну .... І чому ніхто їх не журить за це ?

Україна дала їм статки все дала , чому немає патріотичної поведінки що відповідала б тим фінансам і можливостям що вони отримали від України.

Всі кругом кричать давайте давайте , а ці особи що вищі Бога?
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29.09.2022 13:09 Ответить
то другое
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29.09.2022 13:14 Ответить
У тебе розвиток мозку зупинився десь у третьому класі. Бо будучи дорослим ти так і не навчився шукати інформацію. Тебе що в гуглі забанили? Чи тобі пояснити, що країні яка не входить у НАТО чи ЄС ніхто нічого подібного не продасть.
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29.09.2022 13:29 Ответить
Он думает,что леопард это как трактор сел и поехал
А самолёт типа АН-2.
А Ахметов хоть копейку за 8 лет на армию потратил?Был азов,так их кто то сдал кацам.
Только гуманитарка,для своих избирателей.
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29.09.2022 13:47 Ответить
Справжній президент!
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29.09.2022 13:13 Ответить
Нормальна ідея-пропозиція нормального Президента. Не було криків, чому ми не в НАТО і "закрийте небо".
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29.09.2022 13:14 Ответить
У него даже пиджак есть и морда побрита. Барыга одним словом,он не с народом.Где его видосики,няма,то то.
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29.09.2022 13:49 Ответить
Порох в тебе мозок вкрав ? Чи в штанці наклав ?
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29.09.2022 14:19 Ответить
Порох діло каже - навіть після Перемоги України ВПС України на чомусь повинні літати і це явно будуть не совкодрочерні Су і Мігі.
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29.09.2022 13:52 Ответить
Ще раз в тему:
Борислав Береза: "Меня всегда интересовало, почему тупорылая русня не понимает, что HIMARS нам передают на безоплатной основе. А потом пришло озарение. Этим даунам из Рашки не понятно, что весь мир готов давать нам БЕСПЛАТНО оружие и снаряды, лишь бы мы остановили триколорную чуму и задавили рашистскую гадину. И Украина это успешно делает. А если бы тупорылая русня на нас не напала, то всего этого бы не было. Но русня слишком тупая чтобы это понять. Поэтому будем её жечь всем, что только возможно! До окончательной Побед над врагом! Так и будет!"
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29.09.2022 13:59 Ответить
Страна где президент- лживый циник по вине которого умирают сограждане. Где голосуют так как нужно президентской шайке. Где провластный бизнес получает всё. Где душат сми , мнение которых отличается от мнения власти.
Кстати, а про какую страну подумали ВЫ?
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29.09.2022 13:59 Ответить
твій нік-нейм, більш чим красномовний. Не скажеш, котра гадіна вамериканець?
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29.09.2022 14:25 Ответить
Ночь 03:00
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29.09.2022 15:01 Ответить
И я не американец
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29.09.2022 15:03 Ответить
Сиди Дима, я й так бачу, що скацап... та не маєш сечі терпіти ці шалені борошна?
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29.09.2022 15:08 Ответить
Я, в отличие от тебя, Цензор на украинском языке читаю. Иди у ермачка подачек возьми
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29.09.2022 15:45 Ответить
ти вже взяв?
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29.09.2022 15:50 Ответить
Навіщо та зброя. Перестаньте стріляти. На шашлики треба.
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29.09.2022 14:24 Ответить
Петро Порошенко:
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
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29.09.2022 17:38 Ответить
 
 