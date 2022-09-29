Порошенко призвал союзников передать Украине зенитные ракеты и истребители F-16 в ответ на угрозы Путина
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Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что западные союзники должны передать украинской армии более мощное оружие в ответ на ядерный шантаж Путина.
Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.
"Do not ignore the Putin threat." @poroshenko shares his thoughts on why the West should apply more pressure to Russian leader Vladimir Putin.@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/ASoho4Ahqv— José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) September 27, 2022
"Если мы будем держать единство, если мы будем сильными, то сила - это именно тот язык, который понимает Путин. Если будет единство и солидарность с Украиной, если мы получим больше оружия от наших западных союзников, это точно приведет к результатам", - подчеркнул Порошенко.
"Не игнорируйте угрозу Путина, воспримите это серьезно. Это должно побуждать нас к новым шагам по усилению давления на Путина. Я говорю о поставках оружия, об эмбарго и санкциях. Я говорю о том, что нам нужно более мощное оружие. После всех событий последних дней нам обязательно нужно иметь доступ к реактивным истребителям, к зенитным ракетам. И именно F-16 однозначно даст эффект и прекратит российское присутствие в украинском небе", - убежден пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Так, тоді не було отримано озброєння в якості допомоги (ну, практично не було; те, що було - то сльози...), але тоді світ по іншому ставився до України; і в Білому Домі Байден не був головним. Але ж Порох таки переконав Байдена в необхідності такої допомоги для України! І її Байден запропонував чи не з перших днів свого повернення в Білий Дім!
Так що, вважаєш, заклики Пороха не допомогли?
Дальше один год гражданская авиация лицензия.
Дальше 2 года военный пилот
Ну а дальше и до Ф 16 можно доучиться, если на ремонте дорог лучшую зарплату не предложат.
Раньше надо было думать,когда солдатам зарплату 10000 гривен платили.
для пилота с боевым опытом пилотирование и переход на новую авионику - пол-года (в режиме "очень срочно"). Освоение применения арсенала вооружения и новых тактик - еще пол-года.
Подготовка авиационного техника - приблизительно два года при условии владения техническим английским и *********** мотивации военного времени.
Олег Шарп: "Помню, после избрания Байдена его противники в один голос кричали, что он "старый маразматик" и не в состоянии управлять страной. Мол, фактическую власть возьмёт в свои руки Камала Харрис, а "дед" будет отодвинут на вторые роли.
И где та Камала Харрис? Вы давно о ней слышали? На поверку "старым маразматиком" оказался пыня из Кремля, а "дед" Байден из Белого дома и "бабушка" Пелоси из Конгресса стали первыми, кто из западных лидеров начали реально помогать Украине. Причём, на долгосрочной законодательной основе.
Если бы "молодой" Обама решился на такую помощь сразу после аннексии Крыма, всё могло быть иначе. Но история не терпит сослагательных наклонений, а решимость бороться не терпит эйджизма и других условностей. Как-то так..."
Як шашлички? Смачні?
І, якщо ти не чув цих звернень - значить, ти глухий. Якщо не в натурі, то в дипломатії 100%.
А вот Байден тебе задолжал.
Україна дала їм статки все дала , чому немає патріотичної поведінки що відповідала б тим фінансам і можливостям що вони отримали від України.
Всі кругом кричать давайте давайте , а ці особи що вищі Бога?
А самолёт типа АН-2.
А Ахметов хоть копейку за 8 лет на армию потратил?Был азов,так их кто то сдал кацам.
Только гуманитарка,для своих избирателей.
Борислав Береза: "Меня всегда интересовало, почему тупорылая русня не понимает, что HIMARS нам передают на безоплатной основе. А потом пришло озарение. Этим даунам из Рашки не понятно, что весь мир готов давать нам БЕСПЛАТНО оружие и снаряды, лишь бы мы остановили триколорную чуму и задавили рашистскую гадину. И Украина это успешно делает. А если бы тупорылая русня на нас не напала, то всего этого бы не было. Но русня слишком тупая чтобы это понять. Поэтому будем её жечь всем, что только возможно! До окончательной Побед над врагом! Так и будет!"
Кстати, а про какую страну подумали ВЫ?
Нашою спільною реакцією на «офіціалізацію» окупації через псевдореферендуми-фарс мають стати п'ять чітких кроків:
1️⃣ Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України.
2️⃣ Прискорення надання Україні потужної західної зброї.
3️⃣ Негайний початок процедури вступу України до НАТО.
4️⃣ Запровадження посилених «ядерних» санкцій проти рф.
5️⃣ Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням Резолюції про вигнання росії з ООН та організацій її системи.
* Відео телеканалу "Прямий"