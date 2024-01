Порошенко призвал союзников передать Украине зенитные ракеты и истребители F-16 в ответ на угрозы Путина

Петр Порошенко в эфире американского телеканала MSNBC заявил, что западные союзники должны передать украинской армии более мощное оружие в ответ на ядерный шантаж Путина.

Слова Порошенко цитирует пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Do not ignore the Putin threat." @poroshenko shares his thoughts on why the West should apply more pressure to Russian leader Vladimir Putin.@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/ASoho4Ahqv