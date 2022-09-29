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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Договоры" о "вступлении" оккупированных украинских территорий в РФ подпишут 30 сентября, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

песков

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания "договоров о вступлении" оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, "церемония" состоится 30 сентября в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Ее начало запланировано на 15:00.

Ожидается, что будет провозглашено о "присоединении" оккупированных частей Донбасса, Луганской области, Херсонской и Запорожской областей.

Песков добавил, что в Кремле во время "церемонии" состоится "объемное выступление" президента РФ Владимира Путина.

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Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ получили приглашение на мероприятие в Кремле при участии Путина, которое должно состояться в пятницу, 30 сентября, в 15:00.

Также на Красной площади в Москве установили сцену для митинга в честь присоединения.
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Топ комментарии
+40
можете запхать ці паперці відразу після підписання своєму пуйлу у сраку - саме там їм місце
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29.09.2022 13:22
+33
Вот за что люблю Кучму, так за его далновидность.
Обокрал свою страну, оставил без ядерного оружия - оружия сдерживания, продал все самолеты и ракеты..набил карманы своей дочки.
И успешно ********.
Вот стратег.
Красавец.
Все смерти на его совести и его окружения.
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29.09.2022 13:25
+31
Звільнено 6 селищ поблизу Лимана,сам Лиман в напівкільці, а вони про фейкові вибори Кому що,а кацапам брехня
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29.09.2022 13:23
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Гитлер тоже и паспорта выдавал и "оглашал" и "присваивал" - а в итоге СДОХ и он и вся его свита, и весь 3й "рейх"...
Так что ПО#УЙ, что они там будут делать...
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29.09.2022 18:20 Ответить
А вообще, хотя бы для тролинга, я предлагаю ВР и Президенту - ищдать какую то там норму о том, что россости больше не сущесивует ! И на их месте бегают дикие племена...
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29.09.2022 18:22 Ответить
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