"Договоры" о "вступлении" оккупированных украинских территорий в РФ подпишут 30 сентября, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал церемонию подписания "договоров о вступлении" оккупированных украинских территорий в состав РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, "церемония" состоится 30 сентября в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Ее начало запланировано на 15:00.

Ожидается, что будет провозглашено о "присоединении" оккупированных частей Донбасса, Луганской области, Херсонской и Запорожской областей.

Песков добавил, что в Кремле во время "церемонии" состоится "объемное выступление" президента РФ Владимира Путина.

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Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ получили приглашение на мероприятие в Кремле при участии Путина, которое должно состояться в пятницу, 30 сентября, в 15:00.

Также на Красной площади в Москве установили сцену для митинга в честь присоединения.