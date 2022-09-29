Если РФ применит ядерное оружие, НАТО может ударить ракетами и авиацией, - глава МИД Польши Рау

НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, причем "не обязательно с украинской территории".

Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в интервью RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае возможного ядерного удара России по Украине, ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что при таком сценарии нельзя исключать ввод войск НАТО на территорию Украины, однако "это не будет необходимой процедурой", поскольку могут применяться обычные вооружения - авиация или ракеты, причем "не обязательно с украинской территории".

Салливан ранее заявлял, что США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно.

Рау также отмечал, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить по нему в ответ таким же оружием массового поражения, однако ответ НАТО из "обычного" вооружения "должен быть сокрушительным" для армии страны-оккупанта.

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