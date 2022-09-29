Если РФ применит ядерное оружие, НАТО может ударить ракетами и авиацией, - глава МИД Польши Рау
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НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, причем "не обязательно с украинской территории".
Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в интервью RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в случае возможного ядерного удара России по Украине, ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине" и был бы таким, каким его представил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что при таком сценарии нельзя исключать ввод войск НАТО на территорию Украины, однако "это не будет необходимой процедурой", поскольку могут применяться обычные вооружения - авиация или ракеты, причем "не обязательно с украинской территории".
Салливан ранее заявлял, что США напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно.
Рау также отмечал, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить по нему в ответ таким же оружием массового поражения, однако ответ НАТО из "обычного" вооружения "должен быть сокрушительным" для армии страны-оккупанта.
Пожалуйста, подождите...
Це не той формат, рахунок йде на секунди.
У цьому випадку починають працювати заздалегідь прийняті протоколи дій у відповідь, з якими згодні всі члени НАТО, просто зважаючи на те, що вони члени НАТО,
Але,не формально і не фактично ст 5 відносно України не діє, хоча...після заяв Великобританії та США, здається,фактично починає діяти..)
Я вже не кажу про передачу нам озброєнь.
Забруднення торкнеться всього світу.
у россии нет национал-социалистической партии при власти.
А вот украденные часы женские надо вернуть,200 000 пианино назад привезти,3300 предприятий вернуть и за 50 лет оккупации ещё заплатить
Если бы камеры видеонаблюдения были с Освенциме и других лагерях, то немцов бы уничтожили скорее всего. Их итак пощадил Сралин, который просто хотел выцыганить миролюбимый облик в глазах мировой общественности, так как понимал, что его могут дальше пустить в расход. И вообще говоря Запад и выступал за стирания Германии с лица земли, разделив ее на кучу частей раз и навсегда, а также проводя жесткую полицию по расселению немцев и замещению их другими этносами.
Не было бы дронов, то кацапы бы как всегда продолжали лгать и обманывать. Но я буду честным, США делали тоже самое во Вьетнаме и если взять их пропаганду на ТВ, то там ну очень близкое к этому было с поправкой на независимость СМИ. И кроме Вьетнама еще был и Лаос рядом, и ряд других операций. Там тоже летчики-"герои", работавшие по координатам. Но вот США это поняли и перестали лезть в войны, которые у них заканчивались все до одной по этому лекалу. Они стали использовать дроны с 4 лезвиями, чтобы убивать Сулеймани и вот этого тоже недавно, пуская хелфайр (бримстоун он же) с дрона. И никаких войн, точечная ликвидация. А чмоня может быть ни разу в жизни не был в Интернете, только позор с голосованием. Откуда ему об этом знать? И нам надо это запомнить, когда победим в войне, но на России еще останутся подонки. Мы не будем их атаковать и бомбить, а просто дронами точечно вырезать самых отъявленных лидеров, затыкая им рот навсегда.
А щодо США, так вони воювали тільки проти кончених підарасів і комуняк (які також, якщо розібратися - кончені підараси і людожери). Чи ти можеш навести приклад, коли США за останні 100 років без причини напали на когось?
менам, чтобы согласились купить...Долги за войну с Наполеоном надо было отдавать...
Но пля! Сто из ста свинособак уверены,что загарбали!
Это я пытаюсь объяснить кацапам за "Алясочку"
Світ тут буде ні при чому...
Хіба що Україні можна буде випробувати нову зброю,яка після зеленої чуми у нас таки з'явиться,тому що ідіоти на світі і після росіі не закінчаться...
Чи може Ви ще скажете,що там і бездротовий зв'язок існує???
Цікаво , що про жертви від можливого удару по Україні якось ніхто не згадує.
Речь сейчас идет о тактическом ядерном оружии, а его могут нести и те ракеты, которыми Украину оркостан уже обстреливает и, думаю, отследить такое - проблема.
Хотя что так что эдак - миру настанет п*, так как это не должно остаться без ответа, а ответ спровоцирует уже пуски стратегического яо. А если останется - миру тем более п*, но немного попозже.