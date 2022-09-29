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РФ перебросила 80% своих сил из-под границы с Финляндией и государствами Балтии для закрытия дыр в Украине, - Foreign Policy

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

казахстан,мобілізація

Россия закрывает образовавшиеся в результате военных поражений "дыры" в своих силах на поле боя в Украине за счет группировки в Северной Европе.

ъКак сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Foreign Policy.

По словам трех высокопоставленных представителей Министерства обороны Европы в этом регионе, уже переброшено 80% группировки из 30 тысяч российских военнослужащих.

"Сокращение, которое мы наблюдаем в этом регионе за последние семь месяцев, очень значительно", - сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны одной из северных стран.

Чиновник подчеркнул, что воздушная мощь России в регионе не изменилась и что Северный флот России на Кольском полуострове остался относительно нетронутым.

Но Россия перебрасывает высокотехнологичную военную технику, в том числе зенитные системы и ракеты вместе со своими войсками.

Сообщается, что Россия, похоже, убрала несколько зенитных комплексов С-300 из-под Санкт-Петербурга. Один район базирования ракет в регионе, где дислоцируется 500-й зенитно-ракетный полк России, оказался полностью заброшенным.

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"Причины двоякие и достаточно простые. Эти силы использовались для создания достаточной боевой мощи в начале вторжения в феврале. Поскольку российские войска несли большие потери на театре военных действий, их приходилось заменять (и) восстанавливать во время боя", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Нынешние и бывшие представители Министерства обороны США и Европы в беседе с Foreign Policy подчеркнули, что Россия остается долгосрочной угрозой для региона, особенно для стран Балтии, и что они ожидают, что Москва восстановит свою военную мощь в российском Западном военном округе в долгосрочной перспективе независимо от того, как пойдет война в Украине.

"Они бросили в Украину почти все, что у них было. Но это очень узкий способ анализа угроз. Непосредственная прямая военная угроза (Балтийскому региону) пока явно невелика, потому что у наших границ нет профессиональных войск. Но это не значит, что Россия не опасна", - сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

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Топ комментарии
+4
В одному точно співпадає політика України та московії, ця війна до останнього росіянина
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29.09.2022 14:06
+4
Колись (перед розвалом Союзу) читав документ ДСП (для службового користування) А там дані по національному складу сержантського офіцерського складу і прапорщиків Радянської армії
По українцях:
55 % - сержантів
50 % - молодший та середній офіцерський склад
52 % - прапорщики
Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення складали тільки п"яту частину населення Союзу!)
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29.09.2022 14:21
+4
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29.09.2022 14:24
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Ні о чьом. " Оні могут, но, оні могут. Єслі.. Но..." Прям калькі з Зелі.
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29.09.2022 13:41 Ответить
Перекинуто 100%, все эти оставшиеся циферки - это сынки и внуки тех и тех людей, которые итак никогда и нигде бы не воевали. Благо Литва сразу поняла, что можно спускать на лицо кацапам и они ничего не сделают. Да и Польша тоже.

А вот С-300 из города, основанного в 1917-ом Лениным, это уже любопытная новость. Взлететь из Латвии и Эстонии и отработать по этому городку и улететь назад на предельной малой высоте неизвестно куда и через кого - это уже перспективная атака. Военных целей там хватает.
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29.09.2022 13:43 Ответить
О какой войне с НАТО тогда вообще разговор
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29.09.2022 13:52 Ответить
Колись (перед розвалом Союзу) читав документ ДСП (для службового користування) А там дані по національному складу сержантського офіцерського складу і прапорщиків Радянської армії
По українцях:
55 % - сержантів
50 % - молодший та середній офіцерський склад
52 % - прапорщики
Це - ОСНОВА армії! А українці (згідно з останнім союзним переписом населення складали тільки п"яту частину населення Союзу!)
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29.09.2022 14:21 Ответить
ни о какой. Это ****** от начала и до конца и все это прекрасно знают. И кацапы тоже прекрасно знают, что все это прекрасно знают
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29.09.2022 14:39 Ответить
ТРИШКИН КАФТАН
Басня И. Крылова

У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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29.09.2022 14:01 Ответить
В одному точно співпадає політика України та московії, ця війна до останнього росіянина
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29.09.2022 14:06 Ответить
Хоч погріються перед смертю! Бо у Карелії вже подекуди сніжок пролітає!
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29.09.2022 14:14 Ответить
То есть агрессивный блок всю жизнь мечтающий захватить рассею - НАТО они совсем-совсем не опасаются?
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29.09.2022 14:15 Ответить
Стоять фінські прикордонники на кордоні з Росією Один другому каже:

- Знаєш - я все більше впевнююся у жахливості та кровожерливості тих «бандерівських нацистів» , якими Росія лякає весь світ!

- Чому?

- А поглянь! «Бандерівці» ще навіть не зайшли на територію Росії , а росіяни уже масово звідти тікать стали!

Так що ми - страшніші НАТО!!!
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29.09.2022 14:24 Ответить
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29.09.2022 14:24 Ответить
Вот теперь и можно учения по всей балтике вместе с финнами у границы устроить. Пусть возвращается бояться.
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29.09.2022 15:06 Ответить
Це вони так НАТО бояться, що без жодного пострілу тікають від нього?
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29.09.2022 15:13 Ответить
Так 6-я армия еще весной задвухсотилась под Киевом и даже начальника тогда арестовали.
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29.09.2022 15:23 Ответить
Зірковий час Фінляндії настав.
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29.09.2022 15:31 Ответить
Пора возвращать исконно финскую Карелию.
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29.09.2022 15:58 Ответить
в порівнянні з Україною нато вже безпечна))
можна забирати кацапські війська
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29.09.2022 20:30 Ответить
 
 