В Мариуполе раздались взрывы, в районе завода "Азовмаш" поднялся столб дыма, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно захваченном российскими военными Мариуполе раздались взрывы.
Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Из города сообщают о серии слышных взрывов из разных частей. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет. Одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма. Детали выясняем. Есть сдержанный оптимизм", – написал Андрющенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий29.09.2022 13:42 Ответить Мне нравится 3
Valter Valter
показать весь комментарий29.09.2022 13:42 Ответить Мне нравится 5
Vlad Cheh
показать весь комментарий29.09.2022 14:15 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...