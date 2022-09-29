РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5498 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 739 3
взрыв (6101) Мариуполь (5562) Андрющенко Петр (526)

В Мариуполе раздались взрывы, в районе завода "Азовмаш" поднялся столб дыма, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе раздались взрывы.

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Из города сообщают о серии слышных взрывов из разных частей. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет. Одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма. Детали выясняем. Есть сдержанный оптимизм", – написал Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич. ФОТО

В Мариуполе раздались взрывы, в районе завода Азовмаш поднялся столб дыма, - Андрющенко 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маріуполь це Україна!.
показать весь комментарий
29.09.2022 13:42 Ответить
Наверное урна для галасавания хлопнула
показать весь комментарий
29.09.2022 13:42 Ответить
Эх, вот бы кораблик с 12 калибрами захватить с морского или вертолетного десанта. И сразу отработать ими по целям, которые этого не ждут. И потом ими еще кого-то протаранить на закуску, постреляв из пулеметов, затем уйти. Дворец в Геленджике и резиденция в Сочи так и просят калибровки.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:15 Ответить
 
 