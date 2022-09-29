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Россияне не пропускают в Латвию около 1000 беженцев с оккупированных территорий Украины, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,бурачки,псковська

На пункте пропуска Бурачки в Псковской области России уже 4 дня не выпускают граждан Украины, пытающихся уехать в Латвию.

Об этом сообщил в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые хотят уехать. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасающих условиях", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются выехать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию России.

Гайдай добавил, что в очереди этого пункта пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после оглашения результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.

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Топ комментарии
+4
Сподіваюсь що через територію рашки вони поперлись тільки через відсутність інших можливостей. Інакше мають те що мають...
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29.09.2022 13:53
+4
А коли московія поводилась якось по-іншому. Нажаль, завжди.
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29.09.2022 14:21
+2
По перше ми, не вони. І шкодити цивільним, якими б гнилими вони не були, допустимо лише як наслідок диверсії на критичних для перемоги об'єктах. І аж ніяк не дітям. Цей віч, який ви так описуєте, вилізе боком далеко не одразу. Тож взагалі не бачу ніякої стратегічної користі в нинішній війні. Лишатись на території рашки, це великий ризик бути мобілізованими або опинитись за гратами і під тортурами для мужиків, для всих інших є шанс переселення за тисячі кілометрів в сибір або взагалі пропасти безвісти з невідомих причин.
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29.09.2022 14:55
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так треба
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29.09.2022 13:52 Ответить
Сподіваюсь що через територію рашки вони поперлись тільки через відсутність інших можливостей. Інакше мають те що мають...
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29.09.2022 13:53 Ответить
Скоріше за все так і було. Моя тітка так і їхала, через Латвію, потім у Литву, Польщу і нарешті в Україну. А все із-за того, що прострочила свій закордонний паспорт і не змогла нікуди виїхати з гребаної Макеївки, як у рашку...
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29.09.2022 14:16 Ответить
О боже, они так делают с самого начала. Неужели кто-то думает, что можно выехать, не отдав все деньги до последних через десятки блокпостов с обычным гоп-стопом на дорогах, а потом еще как-либо попасть в Европу напрямую, а не по хитрому маршруту через Казахстан или Узбекистан, при этом деньги давали со стороны. А после мобилизации все, лавочка прикрыта, еще очереди добавились.

Оставайтесь на России, записывайте в диверсанты, через крипту и менял можно легко обеспечить финансирование на всякие нужные покупки для диверсий. Даже десятилетняя девочка может быть полезной. Набрать у бомжа с вич и гепатитом 300мл крови в баночку набором из аптеки в обмен на 2 бутылки, затем эту кровь наносить на иглы от шприцов и раскидывать их по улице, в почтовые ящики и дверные ручки, детские площадки рядом с домом, где живут мусора, военные или же работники военных заводов. Дестабилизация обеспечена в очень хорошем формате, а девочку никто не приметит, спокойно получит деньги за диверсию и уедет в другой город и никто ее не найдет. И что говорить уже про взрослых мужчин. Руснявые заводы и инфраструктура настолько централизованы с нулевыми мерами безопасности, что ущерб может быть тотальным. Беженцы и недовольные могут этим заняться, а не кидать как идиоты в бетонную коробку военкомата коктейли, половина из которых отскакивает (притом чуть ли не в лицо тому, кто бросал) и особых повреждений просто нет, а срок все равно пожизненный за это будет, как как чмоня раньше подохнет, чем выпустят.
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29.09.2022 13:55 Ответить
По перше ми, не вони. І шкодити цивільним, якими б гнилими вони не були, допустимо лише як наслідок диверсії на критичних для перемоги об'єктах. І аж ніяк не дітям. Цей віч, який ви так описуєте, вилізе боком далеко не одразу. Тож взагалі не бачу ніякої стратегічної користі в нинішній війні. Лишатись на території рашки, це великий ризик бути мобілізованими або опинитись за гратами і під тортурами для мужиків, для всих інших є шанс переселення за тисячі кілометрів в сибір або взагалі пропасти безвісти з невідомих причин.
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29.09.2022 14:55 Ответить
Кацапам не потрібні громадяни. Їм потрібні "подданниє". Дослівно "під даниною". Раби покірні і забиті...
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29.09.2022 13:57 Ответить
Этого и следовало ожидать. Лавка закрыта.
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29.09.2022 13:59 Ответить
"Ватнички" недовольны "расеей-матушкой"? Как так?😦
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29.09.2022 14:04 Ответить
А коли московія поводилась якось по-іншому. Нажаль, завжди.
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29.09.2022 14:21 Ответить
Что же вы своих же в ватники записываете, вояки диванные?!
Сколько раз видел как со стороны Терехово в Ригу едут машины со следами от пуль!!!
И знаю массу случаев, когда выдавленные боями на Рашку украинцы через Латвию и Польшу добираются в западную часть Украины!
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29.09.2022 15:23 Ответить
Крысам путлера нужны заложники...
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29.09.2022 15:40 Ответить
Діду, я з Вами згоден
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29.09.2022 17:04 Ответить
 
 