Россияне не пропускают в Латвию около 1000 беженцев с оккупированных территорий Украины, - Гайдай
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На пункте пропуска Бурачки в Псковской области России уже 4 дня не выпускают граждан Украины, пытающихся уехать в Латвию.
Об этом сообщил в телеграме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые хотят уехать. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасающих условиях", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются выехать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию России.
Гайдай добавил, что в очереди этого пункта пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после оглашения результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.
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Оставайтесь на России, записывайте в диверсанты, через крипту и менял можно легко обеспечить финансирование на всякие нужные покупки для диверсий. Даже десятилетняя девочка может быть полезной. Набрать у бомжа с вич и гепатитом 300мл крови в баночку набором из аптеки в обмен на 2 бутылки, затем эту кровь наносить на иглы от шприцов и раскидывать их по улице, в почтовые ящики и дверные ручки, детские площадки рядом с домом, где живут мусора, военные или же работники военных заводов. Дестабилизация обеспечена в очень хорошем формате, а девочку никто не приметит, спокойно получит деньги за диверсию и уедет в другой город и никто ее не найдет. И что говорить уже про взрослых мужчин. Руснявые заводы и инфраструктура настолько централизованы с нулевыми мерами безопасности, что ущерб может быть тотальным. Беженцы и недовольные могут этим заняться, а не кидать как идиоты в бетонную коробку военкомата коктейли, половина из которых отскакивает (притом чуть ли не в лицо тому, кто бросал) и особых повреждений просто нет, а срок все равно пожизненный за это будет, как как чмоня раньше подохнет, чем выпустят.
Сколько раз видел как со стороны Терехово в Ригу едут машины со следами от пуль!!!
И знаю массу случаев, когда выдавленные боями на Рашку украинцы через Латвию и Польшу добираются в западную часть Украины!