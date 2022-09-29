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Новости За рубежом
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НАТО после утечек на "Северных потоках": Умышленная атака на критическую инфраструктуру встретит решительный ответ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

После нескольких утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" НАТО обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.

"Вся имеющаяся сейчас информация указывает на то, что это является результатом умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения происхождения вреда", - говорится в заявлении.

Члены Альянса напомнили о своем обязательстве быть готовыми к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них.

"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит объединенный и решительный ответ", - говорится в заявлении.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

Читайте также: Вблизи мест утечек "Северного потока" заметили корабли ВМС России, - CNN
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Топ комментарии
+24
Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО - це основне, ще треба було уточнити глибину...
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29.09.2022 14:04
+23
Атака на критичную структуру НАТО уже произошла. Путин уже объявил войну Западу, сжигает последние мосты - взорвал газопровод, в ближайшее время взорвет газопровод, проходящий через Украину, грозит устроить коллапс энергосистеме Европы, грозит ядерным ударом. Развязал кровопролитную войну в центре Европы, в Украине. Он сам не остановится. Его необходимо остановить. Нельзя терять время, необходимо усилить санкции, военную помощь Украине, ввести войска НАТО в Украину. НАТО превентивно не готово ничего делать ибо ссыкуны
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29.09.2022 14:09
+21
одні заяві. грозні, правильні, суворі...та зовсім порожні, не підтверджені жодною дією.
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29.09.2022 14:04
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одні заяві. грозні, правильні, суворі...та зовсім порожні, не підтверджені жодною дією.
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29.09.2022 14:04 Ответить
Оцеж
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29.09.2022 14:06 Ответить
Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО - це основне, ще треба було уточнити глибину...
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29.09.2022 14:04 Ответить
як мінімум буде обявлена озабоченость аба глубока озабоченость. клоуни срані
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29.09.2022 14:06 Ответить
А можна уточнити, що там про СП-2?
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29.09.2022 14:07 Ответить
Те саме, шо і про СП-1. Дирки в трубі і бульбашки на воді.
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29.09.2022 14:12 Ответить
Адекватный ответ это уничтожение кацапской критической инфраструктуры. Но этого ответа не будет ибо ссыкуны
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29.09.2022 14:08 Ответить
Атака на критичную структуру НАТО уже произошла. Путин уже объявил войну Западу, сжигает последние мосты - взорвал газопровод, в ближайшее время взорвет газопровод, проходящий через Украину, грозит устроить коллапс энергосистеме Европы, грозит ядерным ударом. Развязал кровопролитную войну в центре Европы, в Украине. Он сам не остановится. Его необходимо остановить. Нельзя терять время, необходимо усилить санкции, военную помощь Украине, ввести войска НАТО в Украину. НАТО превентивно не готово ничего делать ибо ссыкуны
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29.09.2022 14:09 Ответить
В точку.
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29.09.2022 14:13 Ответить
усилить санкции - это полная блокада торговли с РФ. совсем ничего у нее не покупать.

а также запретить что-то у нее покупать Китаю и Индии (как можно что-то покупать у страны, которая грозит миру ядерным оружием).

Если в россию не будет поступать ни один доллар - курс рубля обрушится!

передать украине 100 хаймэрсов, 100 байрактаров купить у турции для украины, 1000 танков абрамс (их там полно стоит на складах), 100 самолетов СУ и МИГ с восточной европы, ракеты атакамс с дальностью полета 500 км.
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29.09.2022 14:33 Ответить
Заборонити усім істотам з рашапаспортами залишати расєю за будь якою причиною...
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31.10.2022 17:42 Ответить
войска нато можно было бы ввести хотя бы в неоккупированные области украины.

и сказать: "мы будем тут стоять для защиты этих областей, мы в войну вмешиваться не будем. в те области, где идет война - не будем заходить."
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29.09.2022 14:35 Ответить
Зря вы это сказали. Атаковать вашу инфраструктуру легко и непринужденно. Но вопрос в том, а кого вы обвините в этом? Как вы заметите лодку 4метра длиной в пасмурную погоду и как идентифицируйте ее? То есть вас могут поймать на слове, уничтожив инфраструктуру и что вы будете делать? Сначала надо найти виновного, чтобы все поверили в его виновность хотя бы. Вы не найдете и не будете убедительным для избирателей государств-членов стран НАТО. Это очень, очень убогая позиция, которую я от этого человека слышу уже 5-ый раз за войну. Он некомпетентный идиот. Он вообще не понимает, как надо вести себя в современном мире, кишащим гопниками и подонками. То есть его в детстве хулиганы не преследовали, такие хулиганы, которые могут насмерть зарезать и все, жизнь закончилась.
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29.09.2022 14:09 Ответить
москалота, де-факто, вже розпочала війну проти НАТО, знищуючи критично важливі об"єкти інфраструктури країн НАТО (Данія та вже, де-юре, прийнята до альянсу Швеція), годі вже ганьбитися та виголошувати "глибоку стурбованість", треба бити у відповідь. Це вже не ляпас, це вже удар під дих, а ви все "стурбованості" проголошуєте... Схоже "яйця" залишилися лише у Штатів, Британії, Польщі та країн Балтії, все решта це безхребетні слимаки-демагоги...
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29.09.2022 14:12 Ответить
Дуже грізна заява, як і попередні. Пуйло взяв і злякавса (насправді ніт).
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29.09.2022 14:12 Ответить
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29.09.2022 14:18 Ответить
То це ж атака на критичну інфраструктуру членів НАТО. Застосовуйте 5-ту статтю.
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29.09.2022 14:21 Ответить
Знайдеться хоч одна розумна і смілива людина в тому НАТО, щоб пояснити цьому тупому боягузу Столтенбергу, що ця атака вже відбулася - підрив цих триклятих потоків, чи там всі такі як він? Пуйло з них вже відверто глузує, завтра об'явить анексію чергову - буде потішатися над цим беззубим НАТО. Кине ядерну бомбу на нас, а вони все рівно будуть соплі жувати! Куди цей світ котиться? Де поділись справжні сильні державні діячі, щоб дати відсіч цій кацапській сволоті?
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29.09.2022 14:22 Ответить
Доказательную базу уже нашли..., газогон из Норвегії у Польщу Балтик Пайп запустили...путлер от отчаяния не взрівав Северное дермо 2,там не було газу...😛🤣труба само по собі жахнула...
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29.09.2022 15:35 Ответить
А чего вы ждали от ЧЛЕНОВ совета? Для умных слов нужны мозги, а не члены...
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29.09.2022 14:22 Ответить
Они уже были построены так

С "красной кнопкой" на пульте

ЕС думать нужно было не только о гешефте
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29.09.2022 14:24 Ответить
все одно прийдеться ху...рить по росії.Ця мразь буде гадити не тільки Україні,а всій Європі і Америці ледь не щоденно.Терпіти? З такими то можливостями?
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29.09.2022 14:28 Ответить
Запад только защищается после угроз Пуйла: и мы вам как дадим! Просто детский сад. Пора уже говорить в таком духе: любой рашистский военный движняк в Украине с такого-то числа будет считаться нападением на страну НАТО; ну и далее, с подробными разъяснениями, куда и как далеко идти рашке.
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29.09.2022 14:28 Ответить
Сто первое предупреждение НАТО будет звучать так: "Если вы еще раз сбросите ядерную бомбу на Белый Дом, мы будем очень-очень, сильно-сильно озабочены"
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29.09.2022 14:34 Ответить
Лисиця🇺🇦Кіцуне
@lisitcya
·
16 год
На думку амбасадорки ФРН в Україні, населенню варто забезпечити альтернативні джерела інформації та дати можливість мовити різним телеканалам.
Україні було б доцільно відмовитися від формату національного телемарафону,👇
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29.09.2022 14:41 Ответить
Фрау Анке думає, що ніши займуть лідери думок з проукраїнською позицією, наприклад: Порох, Юля, Кличко, Білецький, Кошулинський тощо. А на справді повилазять путінські посіпаки, будуть плакати у ефір, мов, країна страждає, треба закінчувати війну та йти на перемовини. Люди гибнуть, всюди страждальці тощо. Можуть навіть в ефірі сказати: росія погана, але в нас немає вихіду. В них ресурси, бабло, підкуп - пролізуть у всі щілини. Тому я за цензуру, хоч контент телемарафону мені не подобається. Але там немає путінських наративів - і це великий плюс. А якщо полізе путінські наративи - пиши гудбай. Зараз 90% не бажає припинення війни в обмін на території, а якщо скасувати цензуру, цифра піде стрімко вниз. Це буде сигнал Макрону та Шольцу тиснути на Зеленського. Маючи 90% він посилає їх нах. Буде менше %, буде складніше посилати.
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29.09.2022 15:03 Ответить
Марафон відбірне лайно з проросійськими вкрапленями. Ворожими змістами має займатись СБУ і нацрада.
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29.09.2022 15:25 Ответить
На самом деле разрушение СП-1 и СП-2 окажет положительное влияние в перспективе на Европу и на весь мир.
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29.09.2022 14:56 Ответить
Я теж думаю, що це було попередження пуйлу, що залишишся без всього.
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29.09.2022 15:04 Ответить
Кацапам все рівно потрібно кудись випускати не збутий газ. То чому б не створити екологічну катастрофу в ЄС? Хай відчують яке то райське життя на Московії.
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29.09.2022 14:58 Ответить
Вместо Джавелинов США поставили в Украину другой аппарат под названием ТOW...хлопці кажуть файна машинка...💪👍
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29.09.2022 15:16 Ответить
Граждан США Британии и прочих Болгарий Руміній просять срочно покинуть территорию рюSSkoго концлагеря...
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29.09.2022 15:19 Ответить
Та блин... сколько ж можно обсираться? Давайте какую то серьезную ответку . Кремлевское чувырло сидит в бункере и ухахатывается с наты
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29.09.2022 22:01 Ответить
 
 