НАТО после утечек на "Северных потоках": Умышленная атака на критическую инфраструктуру встретит решительный ответ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
После нескольких утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" НАТО обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.
Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, сообщает Цензор.НЕТ.
Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.
"Вся имеющаяся сейчас информация указывает на то, что это является результатом умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения происхождения вреда", - говорится в заявлении.
Члены Альянса напомнили о своем обязательстве быть готовыми к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них.
"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит объединенный и решительный ответ", - говорится в заявлении.
Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.
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а также запретить что-то у нее покупать Китаю и Индии (как можно что-то покупать у страны, которая грозит миру ядерным оружием).
Если в россию не будет поступать ни один доллар - курс рубля обрушится!
передать украине 100 хаймэрсов, 100 байрактаров купить у турции для украины, 1000 танков абрамс (их там полно стоит на складах), 100 самолетов СУ и МИГ с восточной европы, ракеты атакамс с дальностью полета 500 км.
и сказать: "мы будем тут стоять для защиты этих областей, мы в войну вмешиваться не будем. в те области, где идет война - не будем заходить."
С "красной кнопкой" на пульте
ЕС думать нужно было не только о гешефте
@lisitcya
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16 год
На думку амбасадорки ФРН в Україні, населенню варто забезпечити альтернативні джерела інформації та дати можливість мовити різним телеканалам.
Україні було б доцільно відмовитися від формату національного телемарафону,👇