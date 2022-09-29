РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5498 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 323 42
армия РФ (15344) Беларусь (7522) война (46661) Россия (91225) самолет (3325)

Три российских истребителя Су-30 переброшены на аэродром "Барановичи" в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,літак

На белорусский аэродром "Барановичи" прилетели три российских истребителя Су-30. Последние прилеты истребителей ПКС РФ в Беларусь фиксировались в конце марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Сегодня в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ПКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи". Стоит напомнить, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. К тому времени самолеты покидали нашу страну (Беларусь - Ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть оставшихся в Беларуси самолетов служат для тренировки новых пилотов ПКС РФ.

По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидались поставки второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.

"Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ПКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758", - отмечают там.

Читайте также: В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных из РФ, - ГУР
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+29
Поки не почнуть курити на аеродромах та нпз то діла не буде
показать весь комментарий
29.09.2022 14:35
+12
Чому б ЗСУ не зробити пістюкам на цьому аеродромі свято Хелоуїн, поки вони не зробили нам?
показать весь комментарий
29.09.2022 14:40
+11
я задав питання білорусам-так ви ж обслуговуєте рашистів..надаєте житло,їжу ,паливо.обслуговуєте їх військові машини..танки...лікуєте їх...
відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
показать весь комментарий
29.09.2022 14:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки не почнуть курити на аеродромах та нпз то діла не буде
показать весь комментарий
29.09.2022 14:35 Ответить
Как, все 3?
показать весь комментарий
29.09.2022 14:36 Ответить
Це всі, що залишались на прикритті кацапського далекого сходу.
Японці можуть висаджуватись на Сахалін...
показать весь комментарий
29.09.2022 15:59 Ответить
Так, поки китайці не випередили.
показать весь комментарий
29.09.2022 18:22 Ответить
Це тіпа захід України атакувати.
Та вже писали про відновлення в Білорусі злітних смуг і залізниці поруч з нами.
А також наміри йти на Волинь коли болота замерзнуть.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:39 Ответить
Цікаво , а кордон мініруют ? Чі знову чекають що кацапи нападуть зненацька ?
показать весь комментарий
29.09.2022 14:41 Ответить
З січня почали готуватись.
Якщо діячі не покрали... В нас же областю керує такий собі донбасєц Погуляйко. Зелічка поставив.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:43 Ответить
границу не минируют. Минируют ТМками дороги и возможные пути проезда тяжелой техники. Последних очень немного из-за лесистости и местами заболоченной местности.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:49 Ответить
Заспокойтеся! УЖЕ!!! Хлопці казали "звідти" - "Якщо Лука "сіпнеться" - "отоваримо" Не встигнуть і до кордону добраться Снаряди готові! 24 лютого вже не буде!
показать весь комментарий
29.09.2022 15:57 Ответить
Кто там на болоте вооооет )
показать весь комментарий
29.09.2022 16:57 Ответить
Пора укріпляти ТЕРОБОРОНУ на півночі України .
показать весь комментарий
29.09.2022 14:39 Ответить
И шо, када начинатьбсяццца🤔🧐😁 Сколько можна,*****, пугалки размещать🤔 Не, чтоб сказать где ближайшие курсы по изучению и боевому применению, ПЗРК Стингер, Игла, Стрела и т.п. Так допугаете, что снова толпа ломанется, как кацап через грузинскую границу, хотя... Пусть Германия потом с Хрянцией и иже с ними как эту толпу накормить и приютить, а вот арабы и кацапы в ЕС пускай сразу вешаются
показать весь комментарий
29.09.2022 14:39 Ответить
Чому б ЗСУ не зробити пістюкам на цьому аеродромі свято Хелоуїн, поки вони не зробили нам?
показать весь комментарий
29.09.2022 14:40 Ответить
Да, чому 🤔🧐😁
показать весь комментарий
29.09.2022 14:41 Ответить
Може тому, що там проходять потоки Арахамії? Тобто з тієї ж причини, чому майже не чіпають москальський бізнес в Україні.
показать весь комментарий
29.09.2022 15:05 Ответить
Може Ердоган мае попередити Лукашенко , що ЩЕ ОДНА РАКЕТА С ТЕРІТОРІІ БІЛАРУСІ І УКРАЇНА ВДАРИТЬ ПО ІХ АЄРОДРОМАМ
показать весь комментарий
29.09.2022 14:43 Ответить
І шо таки вдарить, можна сподіватись 🤔
показать весь комментарий
29.09.2022 14:55 Ответить
А я Вам зараз 3 місця на карті покажу, звідки планується нанести удар ... ))
показать весь комментарий
29.09.2022 15:00 Ответить
та 40 аеродромів навколо України. там зосереджено 400 літаків.

потрібно взяти у сша ракети і це все знищити.
показать весь комментарий
29.09.2022 14:43 Ответить
хороший план )
показать весь комментарий
29.09.2022 14:55 Ответить
Взять на халяву всегда обалденный план.
А вдарить кто разрешит?
На том план и закончился.
показать весь комментарий
29.09.2022 15:06 Ответить
Ото піди і візьми та й ото все і знищ, та ніжкою не забудь грізно так тупнути, щоб москальські пайлоти протиперегрузочні костюмчики зі страху до дирок проперділи 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
29.09.2022 14:58 Ответить
пришло время покурить
показать весь комментарий
29.09.2022 14:46 Ответить
я задав питання білорусам-так ви ж обслуговуєте рашистів..надаєте житло,їжу ,паливо.обслуговуєте їх військові машини..танки...лікуєте їх...
відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
показать весь комментарий
29.09.2022 14:48 Ответить
просто уявив..якби скинули 20 році бульбофюрера а не ходили з шаріками і цвіточками..нехай готуються тепер до всєобщей могілізації..лукашенка карту покаже откуда будєт нападєніє
показать весь комментарий
29.09.2022 14:54 Ответить
Ви не задасьте питання гострі навіть на так званих білоруських опозиційних сайтах..Там дозволяється тільки ,клясти на лукашенку--прославляти той полк каліновского,що вони прийдуть асвабадят..ну звичайно з ЗСУ прийдуть..ну і заклики Живє ковбаса..тобто білорусь,ніби то вона сама по собі на столі появиться
показать весь комментарий
29.09.2022 15:04 Ответить
задай тож пытанне жителям оккупированных территорий
показать весь комментарий
29.09.2022 16:06 Ответить
Оккупированные - это Херсонская область, например. А когда выбрали сами, добровольно радостно, после чего 25 лет перевыбирали и культивировали лукашизм, и только на 26-й год "надоел" председатель колхоза, но не сам колхоз - это точно оккупация?

Какие только идиотские отмазки не придумают, чтобы оправдать собственную тупость и трусость.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:03 Ответить
херню несешь. лукнявого никто радостно не выбирал. он был посажен при содействии ФСБ и поддерживался всеми удобнымы способами уже 27 лет. убийствами политиков и журналистов не говоря уже о прямой интервенции руснявых в 2020 году. Беларусь под оккупацией также как и херсонская область если до тебя не доходят простые вещи..
показать весь комментарий
30.09.2022 06:18 Ответить
ещё один малолетний долбо%б, вышедший из комы в 2020 году. Желаю, чтобы вторая половина мозга тоже вернулась в сознание.

Заодно историю Рб 1990-х поучи, если читать в состоянии.
показать весь комментарий
30.09.2022 14:16 Ответить
ну ты и болван. я эту историю видел в жизни и знаю до мелочей руснявую операцию по оккупации Беларуси с именами планами и целями. гундеть про выбор удел таких долбоклюев как ты.
показать весь комментарий
30.09.2022 17:48 Ответить
Если бы ты видел - не нёс бы "невероятную" ахинею. В 94-м его не просто выбрали сами белорусы, добровольно и радостно, а буквально на руках внесли на трон. То, что его поддерживало российское гэбьё - это и ежё понятно. Но с радостными истериками ему дали власть сами белорусы. И минимум 20 последующих лет он гарантированно имел поддержку польшинства в обществе, даже без фальсификаций.

Забавно, что громче всех сейчас орут про "оккупацию" и "фсб" те, кто своими руками строили лукашизм десятилетиями. И с БЧБ флагами носятся, что особенно мерзко, те, кто поносили последними словами Позняка
показать весь комментарий
30.09.2022 18:07 Ответить
Ты бы послушал что Позняк говорит о том времени. В 1996 году когда Лукадрищ впервый раз столкнулся с возможностью импичмента. С бело-красно белым флагом бывшие лукашисты рашисты не бегают они складывают руки сердечками и вяжут на руки белые ленточки называя куйло мудрым лидером и роисся нам не враг. светка тихановская
одна из таких. типа президент.
показать весь комментарий
30.09.2022 19:16 Ответить
Про 1996 год мне рассказывать не надо. Я там был на площади 24 ноября, в свой день рождения. Среди всего лишь 200 человек - вот сколько белорусов тогда протестовали против Луки и сдаче страны расее. Белорусы сами сдали страну и обеспечили правление луки. Сами и добровольно.
показать весь комментарий
01.10.2022 10:38 Ответить
Останне, що побачать пілоти цих літаків, яке ж дивовижне Полісся
показать весь комментарий
29.09.2022 14:54 Ответить
Ну Бульбосрусь ведь не участник" конфликта",это мы и наблюдаем.
показать весь комментарий
29.09.2022 15:09 Ответить
Кажись пора... Хаймарс дістане?
показать весь комментарий
29.09.2022 15:17 Ответить
Пара СУ-34 вжее залетіла в Україну...впали десь у лісі...не встигли навіть парашута розкрить ..🦍🦍відос у Ютьюбі...
показать весь комментарий
29.09.2022 15:27 Ответить
Шо, апять Київ за три дня будуть брати?
показать весь комментарий
29.09.2022 15:45 Ответить
будут отсекать Украину от границы с Польшей.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:07 Ответить
Очевидним є те, що Білорусь уже стала на сторону РФ у цій війні.
З самого початку повномасштабного вторгнення.
Тому не буде великим гріхом вибрати момент, коли там кацапи постягують живу силу і техніку на бази і влупити по них чимось важким.
"Бацька" ж не буде стримувати кацапів, то краще вдарити на випередження.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:19 Ответить
 
 