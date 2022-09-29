Три российских истребителя Су-30 переброшены на аэродром "Барановичи" в Беларусь, - "Беларускі Гаюн"
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На белорусский аэродром "Барановичи" прилетели три российских истребителя Су-30. Последние прилеты истребителей ПКС РФ в Беларусь фиксировались в конце марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"Сегодня в воздушное пространство Беларуси вошли три многоцелевых истребителя Су-30СМ ПКС РФ, которые совершили посадку на аэродроме "Барановичи". Стоит напомнить, что последние перелеты российских истребителей между Россией и Беларусью были в конце марта. К тому времени самолеты покидали нашу страну (Беларусь - Ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть оставшихся в Беларуси самолетов служат для тренировки новых пилотов ПКС РФ.
По данным мониторинговой группы, в октябре этого года ожидались поставки второй партии истребителей Су-30СМ в Беларусь.
"Но сегодня прилетели истребители не с завода, а стоящие на вооружении ПКС РФ с регистрационными номерами RF-81772, RF-81760 и RF-81758", - отмечают там.
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Японці можуть висаджуватись на Сахалін...
Та вже писали про відновлення в Білорусі злітних смуг і залізниці поруч з нами.
А також наміри йти на Волинь коли болота замерзнуть.
Якщо діячі не покрали... В нас же областю керує такий собі донбасєц Погуляйко. Зелічка поставив.
потрібно взяти у сша ракети і це все знищити.
А вдарить кто разрешит?
На том план и закончился.
відповідь білорусів--нє всьо так адназначна..єта нє ми..єта всьо лукашенка..мі здєсь нє прічом..мі протів вайни
Какие только идиотские отмазки не придумают, чтобы оправдать собственную тупость и трусость.
Заодно историю Рб 1990-х поучи, если читать в состоянии.
Забавно, что громче всех сейчас орут про "оккупацию" и "фсб" те, кто своими руками строили лукашизм десятилетиями. И с БЧБ флагами носятся, что особенно мерзко, те, кто поносили последними словами Позняка
одна из таких. типа президент.
З самого початку повномасштабного вторгнення.
Тому не буде великим гріхом вибрати момент, коли там кацапи постягують живу силу і техніку на бази і влупити по них чимось важким.
"Бацька" ж не буде стримувати кацапів, то краще вдарити на випередження.