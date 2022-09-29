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Россия гатит по Черниговщине и Сумщине, за час - 55 взрывов, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Днем 29 сентября Россия нанесла новые удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины. Всего за один час зафиксировано 55 взрывов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (прилеты, предварительно со ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны России в районе Сосновки и в район заказника "Шалигинский". ... Еще 10 прилетов (вероятно, миномет 120 мм ) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет.

По предварительным данным, россияне попали в животный комплекс в Сосновке и повредили ЛЭП.

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а ми чому не гатим по тих точках, звідки стріляє росія?

а, нам же америка заборонила хаймерси по території росії застосовувать.

а турція байрактари ж не заборонила...
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29.09.2022 14:41 Ответить
для того, что бы гатить по тем точкам - для этого надо что бы у ДПСУ были подразделения с AN/TPQ-49 и L118. А это все добро у нас на фронтах. И пока не освободим "внезапно" захваченный юг страны, трансграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской области будут продолжаться.
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29.09.2022 15:05 Ответить
Ну и какой идиот пошлёт туда, в прямую зону контроля российского ПВО байрактар? чтобы его сбили? 14 байрактаров сбито только по данным орикса, а на самом деле вдвое больше. Беречь их надо. Разберутся наши на месте, что к чему.
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29.09.2022 15:18 Ответить
потому что говноком в нестираной футболке и небритый...в общем чмо.
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29.09.2022 15:28 Ответить
А відповіді нема, тому що так Їрмак мститься меру Чернігова.
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29.09.2022 14:47 Ответить
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29.09.2022 14:48 Ответить
 
 