Россия - единственная страна, которая анонсирует свои международные преступления в прямом телеэфире, - Стано
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Россия является единственной страной, которая объявляет о своих международных преступлениях и нарушениях Устава ООН в прямом телеэфире и анонсирует их.
Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Кроме того, что Европейский союз не признает срежиссированные бутафорские референдумы на территории Украины, он также призывает все страны последовать этому примеру и не признавать эту противозаконную аннексию. Россия уже не просто вторгается на территорию другой страны, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, занимается мародерством, воруя зерно, она перешла на новый уровень эскалации и ворует чужие территории. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.
В украинском МИДе заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
28 сентября муртады Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
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в о н и це шкурою відчувають
Не знаю щодо переламу в бойових діях, бо ж не експерт. Проте ми з вами зараз наочно спостерігаємо перелам іншого штибу: психологічний. Ми бачимо, як росіяни починають нас боятися.
Страхом змінюються традиційні для росіян зневага, зверхність та презирство. Страхом змінюється сором'язливе співчуття. Страхом змінюється байдужість.
Залишаються лише страх та ненависть. Але в підсвідомості росіян навіть корені цієї ненависті зсуваються з невиправданого історичного відчуття власної переваги та з імперського шовінізму в інший бік: сьогодні росіянин починає ненавидіти українця через те, що його боїться.
Ви можете не слідкувати за подіями в РФ, можете ігнорувати їхнє інформаційне поле. Але запах тваринного страху вже починає його отруювати.
Цей запах відчувається в їхніх пропагандистських шоу. Він відчувається в їхніх телеграм-каналах, абсолютно ідеологічно полярних. Його можна відчути в їхніх новинах, та, очевидно серед тих росіян, які зараз тікають від мобілізації. Він застиг у повітрі там, де війну намагалися не помічати. Цей запах ні з чим неможливо сплутати: навіть їхній президент в своїх зверненнях та виступах відтепер смердить страхом. Страхом перед народом, існування якого він спробував заперечити.
Росіяни починають нас боятися. Головний перелам цієї війни вже відбувся. Він відбувся завдяки стійкості Збройних Сил, завдяки незламності нашого народу. Завдяки міжнародній підтримці. Але в першу чергу - завдяки тому, що українські захисники знищують фізично не лише загарбника, а й всю його столітню міфологію.
Росіянам можуть бути байдужі смерті своїх співвітчизників. Їм може бути плювати на втрати серед мирного населення, на втрати живої сили, або навіть на власне життя. Але вони бояться, бо бачать, що увесь той історичний міф, навколо якого будується саме їхнє існування, незабаром здохне.
Росіяни бояться українців. Тому що українці руйнують саме поняття "russian", сам сенс цього їхнього існування.
Росіяни мають боятися українців. Тому що ця найпримітивніша емоція - єдина, яку їхній емпатійно кастрований народ здатний повноцінно відчути.
Страх перед українцями, перед Україною, має міцно закарбуватись в їхній генетичній пам'яті, він має потрапляти до них разом із молоком матері. Це - головна задача нашої держави, нашого народу, наших Збройних сил. Зробити так, щоб постійний запах страху охопив та задушив усю їхню імперію.
Росіяни бояться українців.
Тому що українці більше не бояться нічого.
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І якщо кацапія витравила в своїх громадянах всі людські почуття, то треба давити на те тваринне, що з ними назавжди і від чого не втечеш.
І ті майже 300 тис., що втекли зараз з країни - це найкращий доказ того, що це працює. Україна тільки тоді буде дихати вільно, коли північні звірі будуть її боятися, як хижак вогню.
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Мабуть, росія - це перша в новітній історії країна, з якої тікає населення не тому, що на їх країну напали, а тому що їх країна сама напала і отримує гідну відсіч.
При цьому тікають здебільшого чоловіки, які мають освіту та якісь статки, які мають гроші, здебільшого це фахівці середнього та високого рівня достатку.
Біднота ж, яка звикла жити в лайні, постійно бухати і слухати пропаганду - буде йти на утилізацію, сподіваючись, що хоча б їх рідні отримають гробові (але й це не точно).
Чи здатні росіяни з дна повстати проти багатіїв, проти Кремля? - сумнівно. А ті, кому є що втрачати і хто оцінює своє життя в більшу суму, ніж може сплатити армія росії - просто тікають...
Вона так тішить его своїм громадянам.