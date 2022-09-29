Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в Артемовский горрайонный суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Бахмута по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в июне 2022 года мужчина с помощью мобильного приложения присылал пользователю, лицо которого устанавливается, текстовые сообщения о местах дислокации личного состава и огневых позициях Вооруженных Сил Украины на территории Бахмутского района", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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