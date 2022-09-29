РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6023 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
2 795 22
измена (420) прокуратура (4863) Бахмут (Артемовск) (1529) коллаборационизм (681)

Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в Артемовский горрайонный суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Бахмута по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в июне 2022 года мужчина с помощью мобильного приложения присылал пользователю, лицо которого устанавливается, текстовые сообщения о местах дислокации личного состава и огневых позициях Вооруженных Сил Украины на территории Бахмутского района", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Смотрите: Последствия удара россиян по Бахмуту: две российские ракеты разрушили целый подъезд дома. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Суддів і пркурорів, які оперують такими термінами ув'язнення для не просто зрадників, а диверсантів на сусідні нари, як колаборантів. 25 років і не менше.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:49
+12
Этот человек, если его умственное здоровье подтвердил психиатр, является СОУЧАСТНИКОМ массового убийства наших военных, подрыва обороноспособности страны и еще с пятерки статей уголовного кодекса (например, помогает кацапам завладеть захваченным вооружением, которое тем достанется из-за его наводки). То, что этого не произошло, трактуется как покушение на преступление, которое не было совершено не из-за того, что он передумал и раскаялся, или же деятельно мешал преступлению, а по непредвиденным и не зависящим от него обстоятельствам. То есть наказание за это должно быть таким же, как и за оконченное преступление. Максимальный срок без пожизненного лишения свободы в частности.

Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:52
+11
Малувато буде!
показать весь комментарий
29.09.2022 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Малувато буде!
показать весь комментарий
29.09.2022 17:44 Ответить
підор
показать весь комментарий
29.09.2022 17:45 Ответить
Хуже. ***** хоть человек, а это ......
показать весь комментарий
29.09.2022 17:46 Ответить
Judge Rico Dredd

@countelephants

·

6 год

У світлі т.з. референдумів, які організувала русня, маю запитання до колаборантів, які допомагали їх проводити, та й інших зрадників за компанію: ви розумієте, що вирок суду за зраду ще треба заслужити? Що це - не покарання, а привілей, який врятує не всіх?
показать весь комментарий
29.09.2022 17:45 Ответить
МАЛО!
28 будет в самый раз. Под шконкой.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:45 Ответить
Суддів і пркурорів, які оперують такими термінами ув'язнення для не просто зрадників, а диверсантів на сусідні нари, як колаборантів. 25 років і не менше.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:49 Ответить
не загрожує.

відвертих паскуд путін витягує обміном бо дурнуватий зеленський мінятися не вміє а прихованих паскуд українські судді, призначені порошенком і залишені зеленським випускають з умовним терміном за державну зраду.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:49 Ответить
Этот человек, если его умственное здоровье подтвердил психиатр, является СОУЧАСТНИКОМ массового убийства наших военных, подрыва обороноспособности страны и еще с пятерки статей уголовного кодекса (например, помогает кацапам завладеть захваченным вооружением, которое тем достанется из-за его наводки). То, что этого не произошло, трактуется как покушение на преступление, которое не было совершено не из-за того, что он передумал и раскаялся, или же деятельно мешал преступлению, а по непредвиденным и не зависящим от него обстоятельствам. То есть наказание за это должно быть таким же, как и за оконченное преступление. Максимальный срок без пожизненного лишения свободы в частности.

Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.
показать весь комментарий
29.09.2022 17:52 Ответить
до 8 років або позбавлення життя
показать весь комментарий
29.09.2022 18:07 Ответить
С конфискацией!
показать весь комментарий
29.09.2022 18:10 Ответить
А чего так слабо? А где похвальная грамота от зеленожопых слуг народа?
показать весь комментарий
29.09.2022 18:20 Ответить
Сукі - прокуратура. Чому не 15 або, навіть, 20? Це - вбивці!!!
показать весь комментарий
29.09.2022 18:26 Ответить
Не дратуйте людей словом "загрожує"-пристрелити к їбеням,.. у нас війна. Я НЕ ЗБИРАЮСЬ ГОДУВАТИ ЦЬОГО УЙОБКА І ХТО ЗНАЄ, СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛО ЧЕРЕЗ НЬОГО
показать весь комментарий
29.09.2022 18:40 Ответить
Чую, що він перелякався до інфаркту та може не доїхати до зони
показать весь комментарий
29.09.2022 19:02 Ответить
Суд Лiнча цьому непотребу потрiбен!
показать весь комментарий
29.09.2022 19:07 Ответить
А чому це їх відразу не розстрілюють?
показать весь комментарий
29.09.2022 19:07 Ответить
Шо творится? Судья его командир.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:12 Ответить
Це ідіотизм, звідки такі терміни? З мішок жому більше дають.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:40 Ответить
Тіки відстрілювати *********! Інакше, це ніколи не скінчиться!! Тому вони це і ро*****, бо знають, шо життю нічого не загрожує! Йде війна!!! Немає можливості в толерастію бавитись!! В нас мирне населення гине кожного дня!!! Яукі ***** закони? Які 8 років за ґратами ???
показать весь комментарий
29.09.2022 20:59 Ответить
Пристрелить ******
показать весь комментарий
29.09.2022 21:02 Ответить
Вот и все наше дырявое законодательство с придателями в нутри власти. Это бред 8 лет за траву 8 лет за убийство за дезертирство и т. д. Главная цель уничтожить всех
показать весь комментарий
29.09.2022 23:15 Ответить
 
 