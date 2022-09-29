Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура
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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в Артемовский горрайонный суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Бахмута по факту распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Донецкой областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что в июне 2022 года мужчина с помощью мобильного приложения присылал пользователю, лицо которого устанавливается, текстовые сообщения о местах дислокации личного состава и огневых позициях Вооруженных Сил Украины на территории Бахмутского района", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
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@countelephants
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6 год
У світлі т.з. референдумів, які організувала русня, маю запитання до колаборантів, які допомагали їх проводити, та й інших зрадників за компанію: ви розумієте, що вирок суду за зраду ще треба заслужити? Що це - не покарання, а привілей, який врятує не всіх?
28 будет в самый раз. Под шконкой.
відвертих паскуд путін витягує обміном бо дурнуватий зеленський мінятися не вміє а прихованих паскуд українські судді, призначені порошенком і залишені зеленським випускають з умовним терміном за державну зраду.
Это же закон вообще-то. Прокурор так обязан действовать. Нет исключений. Эта вот статья УК распространяется на другую ситуацию: например, подонок сдал позицию наших войск на обучении в Великобритании. Там никто не пострадает, никаких атак по ним не будет, нет потенциального массового убийства. Но это даёт врагу важную информацию и за это дают 8 лет, что справедливо. А здесь же человек ОСОЗНАНО действовал и полностью понимал, что их убьют, так как его информация попадала под радиус действия кацапского оружия, а у него таких не один вид, который достает до туда. На десятки лет в тюрьму на каторжные работы.