Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением беспилотников для фронта и одежды для раненых.

Об этом волонтер написала на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо купить много одежды для раненых, потому что бойцов привозят без ничего. Я постоянно покупаю, но просят в разные города и не очень хватает!! Кофты на замках, штаны, футболки, кроссовки. На фронт не хватает обезболов и противопростудного. Покупаем, но нужно много

Срочные заказы на три квадрокоптера Мавик, цена одного 88-95 тыс. грн. Они очень нужны на фронте, дроны корректируют огонь по врагу. Также нужны спальники, тепловизоры, рации и дальномеры", - говорится в сообщении.

Юсупова также отчиталась о расходах собранных средств за прошедшую неделю:

"За прошлую неделю купила 4 квадрокоптера. Два дрона Autel Evo 2 Pro v2 Rugged Bundle – 212 тыс. грн, квадрокоптер Мавик 3 комбо -115 500 грн, дрон Аутел лайт с доп бат – 60 тыс. грн.

Тепловизор-69375 грн, три планшета - 33 530 грн, дальномер - 21 800 грн, спальники - 8 500 грн, кроссовки, кофты, брюки, пледы в госпиталь - 36 780 грн, тактические рюкзаки - 800 евро".

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