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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением беспилотников для фронта и одежды для раненых.

Об этом волонтер написала на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо купить много одежды для раненых, потому что бойцов привозят без ничего. Я постоянно покупаю, но просят в разные города и не очень хватает!! Кофты на замках, штаны, футболки, кроссовки. На фронт не хватает обезболов и противопростудного. Покупаем, но нужно много

Срочные заказы на три квадрокоптера Мавик, цена одного 88-95 тыс. грн. Они очень нужны на фронте, дроны корректируют огонь по врагу. Также нужны спальники, тепловизоры, рации и дальномеры", - говорится в сообщении.

Юсупова также отчиталась о расходах собранных средств за прошедшую неделю:

"За прошлую неделю купила 4 квадрокоптера. Два дрона Autel Evo 2 Pro v2 Rugged Bundle – 212 тыс. грн, квадрокоптер Мавик 3 комбо -115 500 грн, дрон Аутел лайт с доп бат – 60 тыс. грн.

Тепловизор-69375 грн, три планшета - 33 530 грн, дальномер - 21 800 грн, спальники - 8 500 грн, кроссовки, кофты, брюки, пледы в госпиталь - 36 780 грн, тактические рюкзаки - 800 евро".

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух квадрокоптеров для подразделений разведки на фронт

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых 01
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых 03
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых 04
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых 05

Реквизиты для помощи:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением трех квадрокоптеров для фронта и одежды для раненых 06
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С учетом разрастающийся войны мы на одних дорогих мавиках не выедем. Куда дешевле самостоятельно собирать дроны, закупив карбоновых трубок, фрезерованной тушки, движки, пропеллеры, полетный контроллер, камеру с объективом, подвес под доп. оборудование, аккумы и многое другое. Так будет дешевле раза в 2 в среднем, а также можно улучшить помехозащищенность, используя свои антенны и свои радиопередатчики на управление и видео (цифру или немного искаженный аналог, чтобы так просто не перехватили). У нас очень много дроноделов, но они упор делают на миноносцы тяжелые с грузоподъемностью по 5-40кг подарков и оборудования, надо это расширить и сделать легкие самодельные дроны-разведчики.

Тепловизоры тоже можно снизить цену, но тут вопрос в экспорте высокогерцовых устройств на 30-60Гц минимум надо, а вот прицел самостоятельно до 5-6х можно сделать из тубуса и линз (на конец германиевую прочную, а внутри 2-3 штуки цинкселен дешевые, но не блокирующие другой диапазон и хрупкие) и будет дальнобойный прицельный комплекс. Обычные двояковыпуклые линзы и телескоп любой системы по сути и есть прицел, тепловизор только перевернуть надо будет картинку и все работает.

Впрочем, каждая покупка - это выкупленный у кацапов товар. У кацапов все технари и инженеры срыгнули в Грузию и Узбекистан (кстати, можно и привлечь чуть что как хороших русских) и производство будет нулевым, а вот бабла у них много. Так что и покупать тоже хорошо, чтобы у них был дефицит.
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29.09.2022 18:06 Ответить
 
 