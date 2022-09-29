Россия может применить тактическое ядерное оружие по линии фронта, командным центрам и критической инфраструктуре, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская разведка оценивает как очень высокую вероятность применения Россией тактического ядерного оружия.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимы Скибицкий заявил The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также важные командные центры и критическая инфраструктура. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - отметил представитель военной разведки Украины.
По словам Скибицкого, задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать все средства для защиты своей территориальной целостности.
Западные партнеры не наблюдают признаков подготовки к применению ядерного оружия со стороны России, однако воспринимают такую угрозу серьезно. В то же время они активизировали наблюдение за ядерными вооружениями России, прежде всего, по линии своих разведывательных служб.
Аппарат СНБО в скором времени опубликует инструкцию для украинцев на случай применения РФ ядерного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Збагачувати уран довго і дорого. Партнери не дадуть, почнуть вводити санкції і т.п.
Но байден /шольц боятся танки передать - вдруг пуйло обидится...
На снимке оперативно-тактическая ракета "Тополь".
А тактический ядерный заряд в 2 КТ совсем не такой.
Он выглядит как обыкновенный снаряд.
Ядерная мина 3Б4
Яким буде ізотопний склад місцевості після такого вибуху?
Що там всередині -- збагачений уран чи плутоній?
На американський ********* є, а на російський ні
А че, *ля, если нет? Че будет, если нет?
Вы скажете: такого не случится с нами никогда!
А че, *ля, если да? Вот так вот - раз, и да?"
Семен Слепаков "Песня про нефть"
Тобто 35 -100 кв. км.
А про себе не подумали ? А він же в нас гніздиться. Отак ще дійсно ядерною зброєю накриють..
Може не даремно йому натякали виїхати з України, щоб він нам карму не псував.
-вдарять впевнений на 90+%
-куди не важливо(адже в контексті застосування яз питання другорядне)
-впевнений на 90+ % союзники ще не знають і не мають плану при винекнені подібного (враховуючи що відбувається в оон -аналогія)
-звісно ми не розбіжимося але день два буде ступор (потрібно працювати командуванню на тим щоб цей ступор був якомога коротшим)
-надіюь всі ******* від старшлго до молодшого не будуть казати про то що до нас їде(незнаю але вврю що їде)
-можливо після застосування потрібно буде просити введення регулярних військ польщі на нашу територію для допомоги
- українці напевно перші в світі по знущщангю над своїм етносом , іудеї другі не перші
-вижевем , японці вижили і ми виживем
Вони можуть хотіти що завогодно. Питання у тому, чи зроблять.
Тактичний ядерний удар РФ не дасть нічого, окрім повного знищення всього, що там залишилося. Це для Кремля кінець навіть примарним спробам утримати владу.
Якщо РФ просирає війну конвенційною зброєю, ще залишається шанс закупорити країну, відрубати зовнішні джерела інформації, і почати чистки тих, хто задає питання.
Після використання ЯЗ така можливість счезне не тільки у *****, а й у будь-кого, кто може перехопити ініціативу.
І що при таких розкладах дає тактичний ядерний удар *****, його поплічникам, кацапсткій еліті?
Чи вони війну почали з чистого азарту, а не з міркувань укріплення своєї влади?
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
РФаген будет разрушен !
Слава Украине!
Але що цікаво, пишуть, що саме вони забезпечили ЯЗ для Ізраіля.
А чому одразу не ядерний рій нанодронів? Чи лазерний промінь з супутника?
152-мм ядерный снаряд 3БВ3 мощностью 2,5 кт, по которому могут стрелять артиллерийские пушки калибром 152 мм, такие, как САУ 2С19 Мста-С, 2С3 Акация, пушка-гаубица Д-20 и 2С5 Гиацинт;
203-мм снаряд 3БВ2 для САУ 2С7 "Пион" и гаубицы Б-4М с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт;
а также 240-мм минометная мина 3БВ4 для 240-мм буксируемого миномета М-240 и его самоходной версии 2С4 "Тюльпан", мощностью в 2 кт и дальностью стрельбы от 9,5 до 18 км.
існують ще з радянських часів. принцип дії ЯЗ не змінився.
Вигляда так що клоуни розігрують останню частину п'єси, - віддаємо півкраїни бо у ***** бомба.
І розвідка повинна розвідувати, а не пистіти в новинах
Чтобы это был НАШ ответный удар ?
Россия сама растоптала статус гаранта нашей безопасности.
А мы имеем право вернуть статус ядерной державы.
Джерело: https://censor.net/ua/news/3370036/rnbo_dnyamy_oprylyudnyt_instruktsiyu_na_vypadok_zastosuvannya_rf_yadernoyi_zbroyi_danilov
Почему сняли? Дальность стрельбы была 50 километров, а (ВНИМАНИЕ!) радиус прямого поражения от ядерного взрыва - 70 километров! Эдакая бригада смертников!
Как они это представляют СЕГОДНЯ? Если собьют раньше, упадёт на своих же, а если попадут, то потом будут атаковать ЧЕРЕЗ ОЧАГ РАДИАЦИИ?! И чтобы ПОПАСТЬ, сначала нужно на обширном участке сделать очень быстрый жест доброй воли, чтобы и тех и других не накрыло? КАК?!
Какие слова от украинской стороны могли бы склонить их к решительным действиям?
1. "Запад, ни в коем случае не даст использовать ядерное оружие, но если Путин решил записать себя в смертники, он это сделает".
2. "Россия может использовать ядерное оружие, дайте нам зенитки".
Так что если ядерный удар будет, то также по вине вот таких вот ********* из ГУР.
Тому х.йло буде цілити в якесь знакове місце (місто) в Україні. Удар може бути ракетою з літака чи плавзасобу, до чого всі звикли.
Это как-то повлияет на ситуацию на фронте, на армию? Тактическое ядерное оружие и практически уничтоженный город? Мариуполь примерно в таком состоянии был. Дальше что?
А вот ПВО и ПРО пригодится точно.