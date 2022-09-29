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армия РФ (15344) обращение (495) плен (2352)

Проект "Хочу жить": более 2000 россиян подали обращение о сдаче в плен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,полон,армія,полонені

Проект "Хочу жить", информирующий российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свою жизнь, получил более 2 тысяч обращений от воинов армии РФ или их родственников.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом спикер проекта "Хочу жить" Координационного штаба по обращению с военнопленными Виталий Матвиенко сообщил на брифинге представителей Сил безопасности и обороны.

"Мы получили более 2 тысяч обращений. Звонят как военнослужащие российской армии, так и их родственники, желающие, чтобы их сыновья или мужчины остались живы", - сказал Матвиенко.

По его словам, Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, содержание согласно нормам Женевских конвенций. В частности, речь идет о трехразовом питании, медицинской помощи и возможности связываться с родственниками на территории российской федерации или на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.

Также смотрите: Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Матвиенко напомнил, что "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из РФ безопасно сдаться в плен ВСУ. "Он создан специально для военнослужащих России, не желающих выполнять преступные приказы Путина, а также участвовать в этой войне", - подчеркнул спикер проекта.

Чтобы получить информацию о том, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует обратиться на круглосуточную телефонную линию по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Информация о сдаче в плен на русском также есть на телеграмм-канале "Хочу жить".

Виталий Матвиенко выразил убеждение, что "чем меньше военных РФ находятся на поле боя, тем лучше для Украины".

Как сообщалось, 18 сентября в рамках работы Координационного штаба запущен Единый центр и круглосуточная горячая линия для приема обращений от российских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 сентября Путин может объявить присоединение к России захваченных территорий, - МО Великобритании
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Топ комментарии
+21
Що Україна буде з ними робити???? Це що ,окупація почнеться «мирним шляхом» вони зараз просто повинні будуть здатися в полон та мешкати на теріторіі України???????
це жах ,нехай в себе здаються в полон : відмовляються від служби та сидять за ґратами в Підарашкє!!
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29.09.2022 18:36
+20
сидіти за гратами в рашці для них ще гірше ніж подохнути на полі бою. Най здаються. Мене інше дуже не влаштовує, чому до них допускають попів упц мп? Най наші українські священники з ними працюють. Це ж Православні священники, то ж жодних проблем.
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29.09.2022 18:42
+19
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29.09.2022 19:08
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Правила форума Совет форумчан
Що Україна буде з ними робити???? Це що ,окупація почнеться «мирним шляхом» вони зараз просто повинні будуть здатися в полон та мешкати на теріторіі України???????
це жах ,нехай в себе здаються в полон : відмовляються від служби та сидять за ґратами в Підарашкє!!
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29.09.2022 18:36 Ответить
сидіти за гратами в рашці для них ще гірше ніж подохнути на полі бою. Най здаються. Мене інше дуже не влаштовує, чому до них допускають попів упц мп? Най наші українські священники з ними працюють. Це ж Православні священники, то ж жодних проблем.
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29.09.2022 18:42 Ответить
К ним пускают попов упц мп, потому что это - религия такая.
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29.09.2022 19:18 Ответить
Канонічна загальновизнана ПЦУ немає нічого спільного з сектою та сектантами упцмп (рпц)
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29.09.2022 19:28 Ответить
Дык, а я о чём!
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29.09.2022 22:27 Ответить
Ким вона признана?

А якщо полонений вірить в макаронного монстра, тобто є пастафаріанином то до нього теж будуть пускати?

А якщо полонений є віруючим Місіонерської Церкви Копімізму, то йому теж нададуть все чого він потребує щоб могти дотримуватись правил?
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29.09.2022 20:09 Ответить
Ну, как правоверный пастафарианин, я не приму духовного окормления от сектанта-друшлагиста: по заповеди пророка нашего Бобби Хендерсона, истинный пастафарианин отправляет культ лишь одевшись пиратом, раминь!

Включите ирониометр.

Лично я за то, чтобы приспешников царебожия держали подальше от военнопленных.
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29.09.2022 22:26 Ответить
вони будуть знаходитись в концентраційних таборах. Як було в другу світову, в США.
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29.09.2022 18:42 Ответить
Ви так вважаєте ? Все одно їх треба у римувати на якісь гроші та годувати.
мені ближче те як роблять страни Балтії,нещодавно один що намагався уникнути Могилізаціі кацап переплив річку в Єстонію або в іншу країну так його депортували. Я не знаю ,якщо їх будуть використовувати на будівництві після війни то гаразд Алеж якби не вийшло так що їм дадуть медаль за заслуги та Украінске громодянство
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29.09.2022 18:50 Ответить
тут палка о 2х концах. И прибалты не воюют, то могут себе позволить депортацию. А у нас депортация - и этот даун идет нас убивать....
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30.09.2022 01:42 Ответить
Звідки ви взяли що вони тут залишаться? Після війни вишлють назад у рашку
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29.09.2022 18:52 Ответить
Все ж нехай краще сидять у полоні , ніж сидітимуть в окопі і стрілятимуть в наших солдат . .
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29.09.2022 19:14 Ответить
Например Мариуполь восстанавливать, за еду. Такое уже было
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29.09.2022 19:26 Ответить
К ПРИМЕРУ - 🤍💙🤍
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29.09.2022 20:32 Ответить
Щось мало їх хочєт жить.
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29.09.2022 18:37 Ответить
"Є" у cлові "проект" дратує неймовірно.
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29.09.2022 18:37 Ответить
ага, а психологиня, медикиня, математикиня не дратує?
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29.09.2022 18:40 Ответить
Є вчителька, лікарка...але думаю, що в нас все ж патріархат, а не матріархат...разом з російською окупацією було й російське втручання в українську мову. Оцініть - "Термін «електричне коло» був замінений на термін «електричний ланцюг» у 1948 році

Цитата з третього тому «Лексикографічного бюлетня» 1952 року (джерело 1, джерело 2):

На відміну від попередніх словників, російський термін электрическая цепь в "Словнику" 1948 р. перекладений як електричний ланцюг. В словниках двадцятих і тридцятих років цей термін перекладався як електричне коло. Настанова упорядників "Словника" 1948 р. ясна: російський термін цепь був правильно перекладений як ланцюг. З технічного погляду цей термін також правильніший, ніж коло, бо електричний ланцюг практично ніколи не буває схожим на коло, а наближається формою своїх вигинів, петель, розгалужень якраз до ланцюга."
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29.09.2022 18:52 Ответить
скільки років вчився-ніде не було електричного ланцюга. Тільки електричне коло.Зі школи.
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29.09.2022 19:31 Ответить
Навіть латинською(!) electrica circuitu(коло). а в них цепі бл...
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29.09.2022 19:51 Ответить
На ит. "короткое замыкание" - "corto circuito" {короткая схема - приблизительно так, на деле circuito - не круг, но окружение, не замкнутый маршрут, т е circuito - не обязательно круглой формы, но и треугольной, многогранной или в виде квадрата / прямоугольника, как обычно изображают замкнутые электросхемы}.
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29.09.2022 20:09 Ответить
хоч може багатьом і незвично, але нмд ланцюг більше підходить ніж коло. Бо ланцюг використовують для передачі руху. А коло - це більше статичне поняття. Геометрична фігура.
А струм - рух.
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29.09.2022 22:36 Ответить
Струм - це рух по замкненому колу, а суть кола у тому, що воно замкнене. А ланцюг - це просто послідовний набір елементів.
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29.09.2022 23:05 Ответить
ланцюг лише тоді, коли елементи з'єднані. електричне коло з провідниками та іншими елементами з'єднання теж може бути роз'єднане, як і ланцюг. Але тоді немає струму.
тож по провіднику, що являє собою коло струму не буде. Бо не буде в ньому джерела напруги та якогось датчика (лампочки, амперметра) щоб переконатись, що струм таки є. А коли є провідники та вказані елементи, що з'єднані між собою в замкнутий ланцюг, то струм однозначно буде. Незважаючи на вигляд того ланцюга - коло чи трикутник.
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29.09.2022 23:53 Ответить
министерка
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29.09.2022 19:26 Ответить
Має пан рацію. Міністр перекладається як людина яка обіймає голови Міністерства. Ключове слово людина. І чоловіки і жінки в рівному ступені люди. То для чого тоді видумувати фемінітиви до іноземних слів, які вже в собі несуть інформацію про те що це слово можна в рівному ступені застосовувати і до жінок і до чоловіків і для всіх "гендерів" які вже встигли наваяти, вони ж все одно люди. Типу то захист прав жінок, а насправді як би натяк, що жінка це не зовсім людина чи як то розуміти?
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29.09.2022 19:39 Ответить
Перегибы. Это бывает. Люди устанут коверкать язык и со временем всё нормализуется.
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29.09.2022 19:49 Ответить
Я закінчив ВУЗ -інхенер- механік
прошу на ******** гендерній трактовці озвучити кваліфікацію "випускниці"
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29.09.2022 20:52 Ответить
Інженерка-механікиня.
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29.09.2022 22:40 Ответить
в нас така була одна на весь випуск
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30.09.2022 00:22 Ответить
Фемоніми
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30.09.2022 03:32 Ответить
Послиня!
Повбивав би..))
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29.09.2022 21:30 Ответить
Але слово "членкиня" чомусь покращує настрій
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29.09.2022 22:14 Ответить
Послиня, - то щось таке слиняве, слизьке і огидне. )))
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29.09.2022 22:41 Ответить
Послиця краще?...
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29.09.2022 23:07 Ответить
Послинькиня. - І феміністично, і оригінально.
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29.09.2022 23:37 Ответить
Амбасадорка
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30.09.2022 03:33 Ответить
до плена еще дойти и выжить нужно
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29.09.2022 18:39 Ответить
доповзають, падли..краще б не брали у полон
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29.09.2022 18:41 Ответить
Полон ще заслужити треба...вбити двох російських офіцерів, скажімо...
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29.09.2022 18:55 Ответить
а если этот офицер ведет своих мобиков чтобы сдаться?
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29.09.2022 18:58 Ответить
Колізія...
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29.09.2022 19:00 Ответить
Я б навіть сказав, пердімонокль.
🧐😲
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29.09.2022 19:33 Ответить
А Малюська подготовил для них платные камеры ?
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29.09.2022 18:39 Ответить
А це не погана ідея, платні покращені камери за їх же рахунок,там телевізор,пральна машинка,мікрохвильовка))) Так і дивися,масово підуть в полон)) Всеж краще, якщо самі підуть, ніж воїнам ЗСУ відловлювати їх по полях і тратити на це зброю, здоров"я,життя.
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29.09.2022 19:32 Ответить
А цікава ідея...Абрамовича, наприклад...
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29.09.2022 19:42 Ответить
ну так...конвенції..полонені фріци хоч відбудовували повоєнну Україну..а цих відмий, одягни, вилікуй й корми три рази на добу, дай рвдним подзвонити, що ладу не отримають...охрініти..

потім та бидлота ще й у нас залишиться...у нас люди так не живуть - як оті полонени, все нашару..
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29.09.2022 18:40 Ответить
Все ж це краще ніж від того нині полоненого прилетіла би смертельна куля вашому сину чи батьку.
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29.09.2022 21:57 Ответить
моєму?? чи будь якому?? може Вам чи Вашему. Вчіться не переходити на особистості
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29.09.2022 22:43 Ответить
Якось Так...

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29.09.2022 18:44 Ответить
Дивне відношення до проекту зі здачі в полон у деяких коментаторів.. 2000 чи скільки там, мають альтернативу замість вбивати. Нехай пробують здаватись. Це збереже життя нашим воїнам.
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29.09.2022 18:46 Ответить
100%.
Тут фсбешне лайно лазить й закидує "нужниє вводниє" що "У ПОЛОН НЕ БРАТИ, ВСІХ ВБИВАТИ Й МУЧИТИ" але Українці розумнійш за кацапів й не "ведуться". Полон треба для обміну й збереження життя Захисників України, тому з полоненими треба поводитись як люди а не як орки рашискіє.
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29.09.2022 19:01 Ответить
Також нагадайте їм про грошову винагороду за здачу зі спорядженням. путлер отримує мінус, Україна отримує плюс.
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29.09.2022 18:49 Ответить
Та ну їх нахєр! Ти тому плєнному-*** зранку каву в постіль, а він тебе заріже ложкою. Не вірю кацапови як псови.
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29.09.2022 18:53 Ответить
Не нада обижать собачек
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29.09.2022 18:56 Ответить
То стародавня галицька приказка. А точніше - кельтська.
Ну, то таке - кельти, гали, Галич...
Слова запрісчьонныє в савєцкам саюзє.
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29.09.2022 19:14 Ответить
Це ж ким потрібно бути щоби уявити що подаєте каву в постіль кацапу?
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29.09.2022 22:14 Ответить
Триразове харчування це вже надто, це не курорт
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29.09.2022 18:57 Ответить
Триразове харчування,все-таки дешевше,ніж ********** які треба використати для нейтралізації орків, тай життя воїнів ЗСУ безцінне.
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29.09.2022 19:23 Ответить
ну чому ж курорт? вранці хліб-вода, в обід каша на салі, увечері - суп з потрошками
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29.09.2022 22:45 Ответить
Конвенция значит… то есть пока рисков на 90% быть удобрением не было то «русский мир» наше все и где тут у вас унитазы со стиралками. А теперь содержи, корми и одевай это отребье, котлрое и своей то стране не нужно, и все это на шею налогоплательщикам. А коснись отправить их в строй баты восстанавливать разрушения - тут повылазят конвенции, амнести и прочие импотенты…
Не-не-не. Дешевле наверное купить по черным схемам оружие или украсть, и шваркнуть по местам скопления, а потом не пускать туда вышеупомянутых импотентлв и пожимать плечами «это не мы». А кормить и содержать своих надо - треть страны без работы, жилья.
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29.09.2022 18:58 Ответить
Ви на русню працюєте??? Їм теж саме кажуть, що б в полон не здаватися бо вб"ють і таке інше. А для кого гірше якщо русня буде боятися в полон йти?
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29.09.2022 19:26 Ответить
А вы? Или мы за ваш лично счет будем содержать этих "переметнувшихся"? Хороший русский - мертвый русский, хоть в плену, хоть в срашке. Вы просто судя по всему очень диванный товарищ, мало ориентирующийся в реальности. Это переметнувшееся стадо помимо кормить, лечить, одевать, надо еще охранять и не гражданскими охранниками на пенсии, а вояками, которые спать должны в пол глаза, дабы нож в спину не воткнули. И самое прискорбное тут знаете что? Сколько бы этой мразоты мы у себя не пригрели в плену - они всеравно будут за срусский мир в душе и ментально. Потому когда мы их обменяем на своих, они с вероятностью 99% снова припрутся к нам с оружием и своим срусским миром. Учи мат часть и прикладную социологию.
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29.09.2022 20:18 Ответить
А ти підеш особисто їх вбивати чи як? Бачу "мат часть" ви вивчили. А то поради з дивана добре давати. А воїнам ЗСУ ще треба життям ризикувати щоб вбивати чмобіків, а так вони самі в полон здадутся,тут все ж менше ризику, чи як ви кажете?
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29.09.2022 20:26 Ответить
В добру путь https://www.youtube.com/watch?v=yxm8tKLjW5c
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29.09.2022 19:03 Ответить
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29.09.2022 19:08 Ответить
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29.09.2022 20:03 Ответить
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29.09.2022 19:13 Ответить
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29.09.2022 19:18 Ответить
Ага, а потом они запросят в Украине статус беженца, со всеми вытекающими.
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29.09.2022 19:21 Ответить
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29.09.2022 19:33 Ответить
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29.09.2022 22:17 Ответить
Табори під відкритим небом, щоб як пінгвіни.☹️
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29.09.2022 19:43 Ответить
Ну якщо воно справді таке ефективне то най буде.

Головне побільше болючих Стимулів поза межами полону та по частіше, щоб в росіян було більше бажання здатись в полон.
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29.09.2022 20:11 Ответить
що ви тут всираєтесь?
вам краще, щоби 100 000 росіян сиділи в нашіх таборах, ніж в окопах перед нашими хлопцями?
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29.09.2022 20:26 Ответить
Щось сумніваюсь, що ці 100 000 будуть сидіти у таборах...
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29.09.2022 23:09 Ответить
Та завезуть їх у тюрму чи може і не в одну ,а ***** телепне по ній ракеткою і все нікого не потрібно годувати одягати
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29.09.2022 20:49 Ответить
 
 