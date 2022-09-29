Проект "Хочу жить": более 2000 россиян подали обращение о сдаче в плен
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Проект "Хочу жить", информирующий российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свою жизнь, получил более 2 тысяч обращений от воинов армии РФ или их родственников.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом спикер проекта "Хочу жить" Координационного штаба по обращению с военнопленными Виталий Матвиенко сообщил на брифинге представителей Сил безопасности и обороны.
"Мы получили более 2 тысяч обращений. Звонят как военнослужащие российской армии, так и их родственники, желающие, чтобы их сыновья или мужчины остались живы", - сказал Матвиенко.
По его словам, Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, содержание согласно нормам Женевских конвенций. В частности, речь идет о трехразовом питании, медицинской помощи и возможности связываться с родственниками на территории российской федерации или на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.
Матвиенко напомнил, что "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из РФ безопасно сдаться в плен ВСУ. "Он создан специально для военнослужащих России, не желающих выполнять преступные приказы Путина, а также участвовать в этой войне", - подчеркнул спикер проекта.
Чтобы получить информацию о том, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует обратиться на круглосуточную телефонную линию по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Информация о сдаче в плен на русском также есть на телеграмм-канале "Хочу жить".
Виталий Матвиенко выразил убеждение, что "чем меньше военных РФ находятся на поле боя, тем лучше для Украины".
Как сообщалось, 18 сентября в рамках работы Координационного штаба запущен Единый центр и круглосуточная горячая линия для приема обращений от российских военных.
Пожалуйста, подождите...
це жах ,нехай в себе здаються в полон : відмовляються від служби та сидять за ґратами в Підарашкє!!
А якщо полонений вірить в макаронного монстра, тобто є пастафаріанином то до нього теж будуть пускати?
А якщо полонений є віруючим Місіонерської Церкви Копімізму, то йому теж нададуть все чого він потребує щоб могти дотримуватись правил?
Включите ирониометр.
Лично я за то, чтобы приспешников царебожия держали подальше от военнопленных.
мені ближче те як роблять страни Балтії,нещодавно один що намагався уникнути Могилізаціі кацап переплив річку в Єстонію або в іншу країну так його депортували. Я не знаю ,якщо їх будуть використовувати на будівництві після війни то гаразд Алеж якби не вийшло так що їм дадуть медаль за заслуги та Украінске громодянство
Цитата з третього тому «Лексикографічного бюлетня» 1952 року (джерело 1, джерело 2):
На відміну від попередніх словників, російський термін электрическая цепь в "Словнику" 1948 р. перекладений як електричний ланцюг. В словниках двадцятих і тридцятих років цей термін перекладався як електричне коло. Настанова упорядників "Словника" 1948 р. ясна: російський термін цепь був правильно перекладений як ланцюг. З технічного погляду цей термін також правильніший, ніж коло, бо електричний ланцюг практично ніколи не буває схожим на коло, а наближається формою своїх вигинів, петель, розгалужень якраз до ланцюга."
А струм - рух.
тож по провіднику, що являє собою коло струму не буде. Бо не буде в ньому джерела напруги та якогось датчика (лампочки, амперметра) щоб переконатись, що струм таки є. А коли є провідники та вказані елементи, що з'єднані між собою в замкнутий ланцюг, то струм однозначно буде. Незважаючи на вигляд того ланцюга - коло чи трикутник.
прошу на ******** гендерній трактовці озвучити кваліфікацію "випускниці"
Повбивав би..))
🧐😲
потім та бидлота ще й у нас залишиться...у нас люди так не живуть - як оті полонени, все нашару..
Тут фсбешне лайно лазить й закидує "нужниє вводниє" що "У ПОЛОН НЕ БРАТИ, ВСІХ ВБИВАТИ Й МУЧИТИ" але Українці розумнійш за кацапів й не "ведуться". Полон треба для обміну й збереження життя Захисників України, тому з полоненими треба поводитись як люди а не як орки рашискіє.
Ну, то таке - кельти, гали, Галич...
Слова запрісчьонныє в савєцкам саюзє.
Не-не-не. Дешевле наверное купить по черным схемам оружие или украсть, и шваркнуть по местам скопления, а потом не пускать туда вышеупомянутых импотентлв и пожимать плечами «это не мы». А кормить и содержать своих надо - треть страны без работы, жилья.
Головне побільше болючих Стимулів поза межами полону та по частіше, щоб в росіян було більше бажання здатись в полон.
вам краще, щоби 100 000 росіян сиділи в нашіх таборах, ніж в окопах перед нашими хлопцями?