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Николаев (2008) обстрел (20119) Сенкевич (181)

Рашисты ударили по остановке общественного транспорта в центре Николаева, есть жертвы, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, попали в район остановки общественного транспорта, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере мэр города Александр Сенкевич.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич. ФОТО
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Топ комментарии
+22
Суки рашисткие
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29.09.2022 18:34
+21
нелюди...прОклятые твари
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29.09.2022 18:35
+11
я вже в сотий раз напишу, знаю, що зараз будуть на мене перти, що ніби не на часі, але я вважаю що на часі і ще на якому часі. Миколаївці в тім числі винні, що в нас немає ракет, якими можна було вдарити по Цапії, бо замість армії, мови, віри, ЄС і НАТО у 2019 році вибрали "какая разница". Замість миру вибрали війну, бо якби в нас були ракети, проекти яких залишили "бариги" у 2019 році, і гроші на ракети в казні, то ця потвора московія можливо і не наважилася напасти 24 лютого 2022 року. Нарід оббрехав Порошенко і вибрав по..ріста, який по..рив всі їх гроші і замість оборони зайнявся "великим крадівництвом". А сьогодні то вже наслідки вибору 2019 року. Я написав все, можете нападати, але від цього легче не стане. Можете собі уявити, якби США, Англія та інші країни нам не дали зброю, хоча Президент все для цього робив, нападаючи на них із своїх відосів, що мов вони брехуни. Молодці лідери великих країн, що не звернули на ці образи уваги, а допомогли не Зеленському, а українському народу.
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29.09.2022 19:06
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Суки рашисткие
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29.09.2022 18:34 Ответить
фото ілюстративне...це наслідки ракетної атаки позаминулої ночі....самісінькій центр міста. Вхід в підвал на куті дома-приватна броварня...
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29.09.2022 18:35 Ответить
нелюди...прОклятые твари
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29.09.2022 18:35 Ответить
Да, это правда. Конченные мрази.
Людишечки просто стояли на остановке и никого не трогали.
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29.09.2022 18:42 Ответить
Людишечки що з тобою не так...? Звідки така зневага?
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29.09.2022 18:49 Ответить
Тобi здалося, друже. Видихай повiльнiше.
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29.09.2022 18:50 Ответить
Мені не здалося, "друже".

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29.09.2022 18:57 Ответить
Держи меня в курсе.
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29.09.2022 19:10 Ответить
йди за кораблем "людишечка",я до речі з Миколаїва
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29.09.2022 21:05 Ответить
Ось ти справний кацап! Сереш на всіх не знімая штанців!
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29.09.2022 21:17 Ответить
ну то він правий..то є зневажливе, по відношенню до людей..

якщо кацапською - то уничижительное - Вам так зрозуміло?
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29.09.2022 19:03 Ответить
Фото з іншого прильоту, дня три як поза. Зараз ******* по промці, по трамвайеій зупинці. Купа народу там в цей час.
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29.09.2022 18:44 Ответить
Та уже и видео есть. Шила в жопе не утаишь.

Среди бела дня. Конченные.
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29.09.2022 18:46 Ответить
Моє однн з найулюбленіших міст у всьому сввті , суки діти сатани ви не переможете попри все !
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29.09.2022 18:48 Ответить
Жах!!! У цих нелюдей хоч щось святе залишилось? Хоча про що це я?
Співчуття рідним.
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29.09.2022 18:50 Ответить
На таке обов'язково потрібно відповідати адекватно - тобто бомбардувати міста росії, і знищувати рашіське населення.
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29.09.2022 18:51 Ответить
Своего оружия нет, а натовским оружием нельзя бить по территории рашки, потому что это якобы будет воспринято как нападение НАТО.
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29.09.2022 18:57 Ответить
я вже в сотий раз напишу, знаю, що зараз будуть на мене перти, що ніби не на часі, але я вважаю що на часі і ще на якому часі. Миколаївці в тім числі винні, що в нас немає ракет, якими можна було вдарити по Цапії, бо замість армії, мови, віри, ЄС і НАТО у 2019 році вибрали "какая разница". Замість миру вибрали війну, бо якби в нас були ракети, проекти яких залишили "бариги" у 2019 році, і гроші на ракети в казні, то ця потвора московія можливо і не наважилася напасти 24 лютого 2022 року. Нарід оббрехав Порошенко і вибрав по..ріста, який по..рив всі їх гроші і замість оборони зайнявся "великим крадівництвом". А сьогодні то вже наслідки вибору 2019 року. Я написав все, можете нападати, але від цього легче не стане. Можете собі уявити, якби США, Англія та інші країни нам не дали зброю, хоча Президент все для цього робив, нападаючи на них із своїх відосів, що мов вони брехуни. Молодці лідери великих країн, що не звернули на ці образи уваги, а допомогли не Зеленському, а українському народу.
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29.09.2022 19:06 Ответить
як то не віриться, що українськими ракетами, мінометами, артою не можна діставати з якоїсь (будь-якої точки на кордоні) російські міста та села. Та й те, що дістають російські міста вже давно пишуть і розповідають в інтернеті та ютубі).
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29.09.2022 19:12 Ответить
Навіщо витрачати боєзапаси на "російські міста та села", коли їх невистачає на звільнення своїх територій? Курей-гусей побити?
Чи може ти хоча б один завод з виготовлення снарядів десь в Україні побудував? Чи може президента, який запустив завод з виробництва снарядів для захисту власної держави, обрав?
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29.09.2022 20:00 Ответить
В Україні не було таких президентів, а по гусках я не пропоную стріляти
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29.09.2022 20:04 Ответить
В Україні був такий Президент, але нарід у 2019 році оббрехав його, а всі проекти викинули коту під хвіст, точніше зарили в асфальт.
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29.09.2022 22:02 Ответить
"який запустив завод з виробництва снарядів"- це Порошенко?
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29.09.2022 22:05 Ответить
Який довершив розробку ракетних комплексів "Нептун", звичайно зі своїми ракетами, "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Верба", "Буревій" та інші. Крім цього розроблена своя САУ "Богдана" НАТОвського стандарту 155 мм.. а ще виробництво снаряду 152/155 "квітник". Якщо Зеленський розробив чи довершив більше, тоді він кращий, але ні, він навіть ті всі проекти заморозив. А самий кращий снаряд чи навіть ракета проекту "слуг-Бені" кіно про Голобородько. Воно било і добряче вдарило по голові аж 73%. Зброя ефективна і дуже дешева. Ось Вам і завод для виробництва снарядів.
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29.09.2022 22:59 Ответить
Та чого на тебе перти,ти сто разів правий..
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29.09.2022 19:43 Ответить
Это все иллюзия.

1. Оружия нам уже передали на миллиарды;
2. Рашку это оружие + советское что у нас уже было - как-то не останавливает;
3. Не факт что Украина бы могла позволить себе тратить миллиарды долларов на безделушки;
4. Мы уже жили в стране которая не умела в туалетную бумагу, зато "мы делали ракеты" - как-то не понравилось;
5. Нельзя обвинять народ за желание ездить по нормальным дорогам и жить без войны как было обещано. Мы потомки казаков, а не нострадамуса.
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29.09.2022 20:08 Ответить
Да как же не останавливает, если ушли в глухую оборону?
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29.09.2022 20:18 Ответить
Друг, это тебе не редалерт. Тысячи украинцев гибнут от этих петухов, а петухи останавливаться и не собираются. Вся эта тактическая возня на тему кто какой деревенский туалет отбил - не более чем возня.

Ты собственно что защищаешь (хотя бы в уме) - украинцев ?

Потому что если да, то как я написал выше - даже уйма НАТОвского оружия, РФию не очень останавливает как от убийства украинцев, так и от самого желания нас убивать.

А ведь оно стоит много денег, очень много. Украина себе столько позволить не могла. Ну было бы +5 РСЗОшек, +10 ракет (даже Рашка не может себе позволить их быстро производить), + 5 танков - и че дальше ? Вся страна жила бы в говне, зато на войне мы бы продержались на неделю дольше без западного оружия.
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30.09.2022 17:02 Ответить
Как сказать. 100-200 ракет к Грому с дальностью 500 км могли очень сильно помочь на начальном этапе. А их стоимость не превышала бы и 10% списанных Бене долгов.
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06.10.2022 14:31 Ответить
В Миколаєві я провів майже 10 років і воно мені також стало ніби рідне. Тут моя робота, мої колеги і нові друзі. Багато в місті було вати, але с перших днів вторгнення втекли в Європу, деякі залишилися і чекають пуйла. Миколаїв вистоїть, але для них Цапія залишиться назавжди ворогом номер один. Ті, що б'ють по місту, добре знають куди б'ють і після цього вони гірше різних там військових злочинців, проти них піонери нацисти, фашисти і терористи всіх віків разом. Сама велика потвора на світі - це московія, тартарська орда, яка вкравши нашу історію к 1721 році назвала себе росією. Це всеодно, що жаба назвала себе конем.
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29.09.2022 18:59 Ответить
100%
Друзьями после этого они уже не будут никогда.

Но таки да, еще есть живые уникалы, у которых даже стекла повылетали от русского мира, а у них до сих пор РФия воюет с НАТОй.
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29.09.2022 19:09 Ответить
Vitaliy Sidorov путін-хто?........
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29.09.2022 19:25 Ответить
Хйуло, кто ж еще.
Хотя там пол РФии такие.

Путин как и Адик - продукты своей нации.
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29.09.2022 19:36 Ответить
 
 