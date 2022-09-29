Рашисты ударили по остановке общественного транспорта в центре Николаева, есть жертвы, - мэр Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, попали в район остановки общественного транспорта, есть жертвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере мэр города Александр Сенкевич.
"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - написал он.
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Людишечки просто стояли на остановке и никого не трогали.
якщо кацапською - то уничижительное - Вам так зрозуміло?
Среди бела дня. Конченные.
Співчуття рідним.
Чи може ти хоча б один завод з виготовлення снарядів десь в Україні побудував? Чи може президента, який запустив завод з виробництва снарядів для захисту власної держави, обрав?
1. Оружия нам уже передали на миллиарды;
2. Рашку это оружие + советское что у нас уже было - как-то не останавливает;
3. Не факт что Украина бы могла позволить себе тратить миллиарды долларов на безделушки;
4. Мы уже жили в стране которая не умела в туалетную бумагу, зато "мы делали ракеты" - как-то не понравилось;
5. Нельзя обвинять народ за желание ездить по нормальным дорогам и жить без войны как было обещано. Мы потомки казаков, а не нострадамуса.
Ты собственно что защищаешь (хотя бы в уме) - украинцев ?
Потому что если да, то как я написал выше - даже уйма НАТОвского оружия, РФию не очень останавливает как от убийства украинцев, так и от самого желания нас убивать.
А ведь оно стоит много денег, очень много. Украина себе столько позволить не могла. Ну было бы +5 РСЗОшек, +10 ракет (даже Рашка не может себе позволить их быстро производить), + 5 танков - и че дальше ? Вся страна жила бы в говне, зато на войне мы бы продержались на неделю дольше без западного оружия.
Друзьями после этого они уже не будут никогда.
Но таки да, еще есть живые уникалы, у которых даже стекла повылетали от русского мира, а у них до сих пор РФия воюет с НАТОй.
Хотя там пол РФии такие.
Путин как и Адик - продукты своей нации.