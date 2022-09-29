Рашисты ударили по остановке общественного транспорта в центре Николаева, есть жертвы, - мэр Сенкевич

Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, попали в район остановки общественного транспорта, есть жертвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере мэр города Александр Сенкевич.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ночью атаковали Николаев, повреждены гражданские объекты, - Сенкевич. ФОТО