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США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд: будут доставлять через Чехию, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

США заплатят за вооружение 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд. В Южной Корее будут закуплены ракетные установки и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники.

"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых завершающихся поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - говорится в публикации.

По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.

Прежде всего речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например, вертолетов.

Читайте: Для поставки Украине новых 18 HIMARs понадобится несколько лет, - Пентагон
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Топ комментарии
+48
Корейцы удивили весь мир. Северные строят соСи.ализм и голодают, а южные заполонили весь мир высококачественной электроникой, автомобилями, суперкораблями и прочими промышленными изделиями высочайшего качества. И оружие продают. Северные - *****, срущему в чемодан, а Южная Корея очень многим странам, в их числе Польша и теперь штатам, а те дарят Украине.
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29.09.2022 19:01
+39
Це вже ленд ліз починається походу
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29.09.2022 18:45
+31
Казав знайомий (сам підполковник а син - "у штабі" - теж підполковник) : "У Залужного ВСЕ знає тільки він сам! Решту - знають тільки ті що мають стосунок до операції" Я за ЦЕ - радий!!!
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29.09.2022 19:45
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Правила форума Совет форумчан
Це вже ленд ліз починається походу
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29.09.2022 18:45 Ответить
все добре але навіщо палить Чехію і шляхи постачвня зброї.
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29.09.2022 20:00 Ответить
ATACMS ось що нам потрібно
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29.09.2022 18:46 Ответить
томагавк и ф-16-и пушной зверек появится раньше.
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29.09.2022 19:06 Ответить
, США заплатят за вооружение - это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млр
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29.09.2022 19:21 Ответить
Блін ... Північні корейці це теж можуть прочитати.
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29.09.2022 18:49 Ответить
Ні)
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29.09.2022 19:14 Ответить
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29.09.2022 21:21 Ответить
В одній з найбільших поставок, що зараз завершується Джерело: https://censor.net/ua/n3370489

маю надію,що йдеться про тижні (дні?!).
В любому випадку, подяка всім учасникам!
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29.09.2022 18:51 Ответить
Там ідеться про те, що вже нам поставляється.

Тобто відначається роль Чехії як транзитера.
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29.09.2022 19:46 Ответить
Тут ще треба відзначити виробника, тобто Південну Корею
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29.09.2022 22:22 Ответить
Корейцы удивили весь мир. Северные строят соСи.ализм и голодают, а южные заполонили весь мир высококачественной электроникой, автомобилями, суперкораблями и прочими промышленными изделиями высочайшего качества. И оружие продают. Северные - *****, срущему в чемодан, а Южная Корея очень многим странам, в их числе Польша и теперь штатам, а те дарят Украине.
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29.09.2022 19:01 Ответить
Даже велико культурное влияние Кореи: компьютерные игры, фильмы и сериалы, даже поп музыка известны во всем мире
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29.09.2022 19:15 Ответить
Так, справжні азійські тигри.

Ще Тайвань, Сингапур.
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29.09.2022 19:23 Ответить
Юж. Корея производят самые современные, высокотехнологические и дорогие танки в мире. Это К-2 "Чёрная пантера" от Hyundai. Польша закупает их на-ура. Вроде есть уже контракт на 800 штук.
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30.09.2022 04:06 Ответить
Это Америка и Запад, вложил туда деньги и технологии.
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30.09.2022 05:55 Ответить
они сами финансировали свои бизнесы. медленно но сами.
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30.09.2022 06:42 Ответить
Краще спершу все зробити, а потім повідомити.
Навіщо світити наші транспортні хаби і все інше ?
нехай здобувають кожну крихту інформації ніжками - топ-топ.
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29.09.2022 19:01 Ответить
Значить уже в дорозі
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29.09.2022 19:46 Ответить
Думаю, це спеціально.
У кацапської розвідки в Чехії кубло... от їм замануха.
А поставка звичайно ж буде через Польшу...
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29.09.2022 19:58 Ответить
От Ви серйозно думаєте що в Держдепартаменту і Пентагоні ідіоти сидять ?! Вони кожну заяву виважують і прораховують . І кожна заява має купу сенсів , явних і прихованих
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29.09.2022 20:34 Ответить
через скільки років прибуде?
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29.09.2022 19:05 Ответить
Корея ще (начебто) має модернізовані F-4 - вірна робоча конячка...
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29.09.2022 19:09 Ответить
Якщо не помиляюсь,самий масовий винищувач...нам би й таких,для полювання на дронів.
"Фантом набирает высоту"..))
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29.09.2022 19:55 Ответить
та ні, на дрони та кацапські крилаті ракети вистачило б і P-51 чи Supermarine Spitfire

а МакДоннел-Дуглас F-4 «Фантом» II - набагато грізніший хижий звір

як я розумію, корейці поміняли для нього електроніку)
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29.09.2022 22:27 Ответить
Так Мустанги залишились, мабуть,тільки у колекціонерів ..
Попробуй,видери у них з рук..))
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29.09.2022 23:10 Ответить
Дякуємо.
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29.09.2022 19:13 Ответить
Щоб свого не давати купують в інших? А чому?Цією технікою теж треба вчитися користуватися.
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29.09.2022 19:15 Ответить
Це ПЗРК, розроблялась підрозділом компанії LG на базі ПЗРК "Игла" разом з кацапами. Потім локалізували виробництво комплектуючих в Південній Кореї. Коштує десь 200 000 доларів, плюс мають купити кілька тренажерів. Британські Starstreak на рівень краще, зброя нового покоління.
Вчитися особливо не треба, французи давали ПЗРК майже аналогічні.
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29.09.2022 19:26 Ответить
KP-SAM (укр. 신궁 "Shingung", hanja: 新弓) - південонокорейський ПЗРК, що виробляється компанією LIG Nex1. Міжнародне маркування виробу - Chiron.[1]

ПЗРК має зовнішню подібність до системи Mistral. Загалом виріб, включаючи системи наведення та управління, бойову частину та двигун було розроблено у Південній Кореї.

Ракету обладнано інтегрованою системою розпізнавання "свій-чужий", вона має можливість нічного застосування та за несприятливих погодних умов. Під част тестів досягнуто показник ураження 90%.

За інформацією Agency for Defense Development , ПЗРК має вищу вирогідність ураження ніж американський FIM-92 Stinger або французьський Mistral, нижчу ціну та більшу портативність за захначені вироби. [2]

Джерелами зазначається ураження низьколетячих цілей на висоті 3,5 км зі швидкістю 697,5 м/с (більш ніж 2,36 маха)[3] та на дистанції 7 км
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29.09.2022 19:49 Ответить
LIG Next1 це і є підрозділ LG. Бойова частина та двигун розробляли в Кореї, щоб відразу свої заводи завантажити, потім і інші елементи стали теж виробляти у Кореї. Є більш ефективні ПЗРК, але там політика чи ціна не дозволяють закупити. І для 100 відсоткового збиття літака треба в середньому два пострілу, що є нормальний показник. Starstreak надзвуковий, 4-ре швидкості звуку, тому радар літака якщо і встигає зреагувати, то теплові пастки випускати пізно і маневр літак теж не встигає виконати, а по ціні трохи дорожче за корейський Chiron. Одна країна закупала ПЗРК, виробники, які погодились на участь в конкурсі, надали свої ПЗРК і все це тестувалося. А взагалі, то копіпаст Вікіпедії не варто робити, усі це можуть прочитати і не все, що там є абсолютна істина.
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29.09.2022 21:52 Ответить
Проти Starstreak випускати теплові пастки марно, бо там немає ані інфрачервоної головки самонаведення, ані локатора. Боєць наводить ракету по лазерному променю, утримуючи літаку візірі до його ураження. Саме цим Starstreak і відрізняються від переважної більшості інжих ПЗРК, хоча і не виключно цим.

Що мені сюди постити, я вже якось сам розберусь, ок?
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29.09.2022 22:06 Ответить
Копіпастите саме ви, та ще Вікіпедію і не зрозуміло навіщо. Я від себе здатний по пом'яти написати, тому можу і помилитись. Так, там навіть радар не бачить ракету, бо нема ІК наведення. Маневром по теорії можна втекти, але пілот перевантаження не витримає і то за 1-3 секунди не кожен пілот встигне відреагувати навіть якщо і побачить пуск.
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29.09.2022 22:48 Ответить
от зачем палить контору!!!! ну не надо разглашать пути поставки нам оружия как и количество и...качество оружия - пусть сюрпризом пойдет по рашкины шкурки продажные !!!
(но то что огромное спасибо - это даже не сомневайтесь!!! огромнейшее дякуємо!!!
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29.09.2022 19:16 Ответить
Вася! Подаю ідею! Зроби "фотошоп" з єнотом, який тримає в руках запалений сірник і коробку сірників! Буде "бомба"!
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29.09.2022 19:19 Ответить
а чого саме з сірниками??? можно ж і без)))) отак)))

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29.09.2022 19:33 Ответить
Ні! "Не фуричить"! Треба справжнього з сірниками!
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29.09.2022 19:39 Ответить
прозевал...
пардон...
завтра этим займусь
сейчас Днепру достается "спокойной ночи" от русни тварючей...
(сидим в калидоре...))) слушаем...
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29.09.2022 23:26 Ответить
Це прямо: "Портрет работы Пабло Пикассо!"
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29.09.2022 19:59 Ответить
Польша приобретет в Южной Корее 48 истребителей FA-50
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29.09.2022 19:22 Ответить
Маловато будет надо штук 300 )
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29.09.2022 19:53 Ответить
Южнокорейские самолеты придут на смену постсоветским истребителям МИГ-29. По словам главы Минобороны Польши
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29.09.2022 19:56 Ответить
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29.09.2022 20:01 Ответить
Радар ELM-2032
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29.09.2022 20:03 Ответить
Согласно контракту Польша приобретет в Южной Корее 48 истребителей FA-50, из которых первые 12 должны передать польским пилотам в середине 2023 года. Самолет будет настроен в соответствии с требованиями ВВС Польши и оснащен системой идентификации НАТО "свой-чужой".
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29.09.2022 20:16 Ответить
Не "фантазуй" Цей літак - "літаюча парта" Просто готують людей до роботи у "китайському регіоні" Учтить курсантів літать Не більше! А поляки купують тому що так вигідніше Чеські Л-ки не випускаються!
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29.09.2022 20:11 Ответить
Локхид с корейцами «творили» T-50 как учебно-боевой аналог Ф16. Таким образом, поляки переходят на аналог Ф16. При этом поставка возможно быстрее, дешевле, с потенциально продолжительной поддержкой от производителя и меньшими издержками последующего перехода пилотов на F-35. При этом всё, включая вооружение, по стандартам НАТО.
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29.09.2022 20:25 Ответить
JAS.39E/F Gripen
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29.09.2022 20:44 Ответить
Со скоростью 1,3-1,5 mach и ракетками AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder этот Т-50 способен «поприветствовать» и некоторых незванных гостей.
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29.09.2022 20:32 Ответить
Які там у чеських журналістів джерела в Вашингтоні чи Кореї? Сестра замужем за генералом? Поки не вірю
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29.09.2022 19:26 Ответить
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29.09.2022 19:28 Ответить
Казав знайомий (сам підполковник а син - "у штабі" - теж підполковник) : "У Залужного ВСЕ знає тільки він сам! Решту - знають тільки ті що мають стосунок до операції" Я за ЦЕ - радий!!!
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29.09.2022 19:45 Ответить
Чехі знають за що помститися -
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29.09.2022 19:36 Ответить
Mnogo sto interesnogo jest Koreji.Te samyje MLRS na 80 kilometrov,*******,tanki .Pust i eti prodast
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29.09.2022 19:37 Ответить
Так,Кореї з таким сусідом треба все мати, і напоготові...
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29.09.2022 20:02 Ответить
А вони на це претендували? Німці правдиво сказали,що їм самим потрібно озброєння, бо у них пустота.
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29.09.2022 19:48 Ответить
мутять двіж це точно, що з того вийде побачимо на фронті
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29.09.2022 19:45 Ответить
Треба буде, після перемоги, закатати всю Півд.Корею асфальтом...
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29.09.2022 19:46 Ответить
У тебе з головою - порядок?
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29.09.2022 19:53 Ответить
Можу припустити, що пан мав на увазі "віддячити", але трохи додав сарказму з урахуванням вподомань української влади
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29.09.2022 20:25 Ответить
Якщо це відповідає дійсності та не є жовтою пресою, то супер і дуже вдячні.
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29.09.2022 20:13 Ответить
Про вооружение Южной Кореи... Танк последнего 4-го поколения разработан и состоит на вооружении только у 2-х стран: у Японии и у Кореи. Все остальные страны, включая США, имеют пока только 3-е поколение.
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29.09.2022 20:46 Ответить
1 Место Leopard 2A7
Абрамс на 4-м.
Южная Корея на 5-м
Ты сруцькие новости там смотришь?
У них тазик с трубой за танк считается
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29.09.2022 21:49 Ответить
Alex, я был тоже удивлен, такие громкие имена Леопард, Абрамс... но это не имеет отношения к местам в соревновании, речь идет о поколениях. Российские новости могу смотреть только под пытками. Информация из открытого англоязычного источника: Wikipedia. Не путай с русскоязычной википедией, там ложь и пропаганда. Южная Корея это один из технологических глобальных лидеров. Причем свой танк (он самый дорогой из всех танков в мире) до послелнего болта и чипа они создали из своих корейских комплектующих.
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29.09.2022 23:34 Ответить
Не на одном ресурсе он не занял 1 или второе место,хотя иногда израильский на 3 место выходит.
Но Польша заказала:
Polen hat über 980 Kampfpanzer K2 Black Panther bestellt. 180 K2 sollen bereits ab Ende 2022 aus Südkorea geliefert werden. 2026 soll es eine polnische Version K2PL, geben. Davon will Polen 800 Stück selbst herstellen.
Значит не такой уж и плохой
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30.09.2022 00:29 Ответить
лишнее...более убедительно колы наши бойцы у дохлых кацапив пытають чей крым...
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29.09.2022 21:03 Ответить
Chiron - відео туту https://www.youtube.com/watch?v=JkHT6y4DKbE
Аналог стінгерів. Взагалі у Південої Кореї техніка по якості не поступається західній.

Ну, невідомо коли поставлять. Наприклад 18 хаймарсів - тільки заплатили гроші виробникам.
Але новина явно хороша
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29.09.2022 21:41 Ответить
Слава богу хоть деньги не дают.
А то некоторые на них бы сразу скамеечек в скверики закупили и плитку(собственного производства)
положили бы.
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29.09.2022 21:42 Ответить
Эти долбанные журналисты могут когда-нибудь позакрывать пызд...кы и перестать рассказывать то, о чём рассказывать не нужно?!
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29.09.2022 21:59 Ответить
Завтра виявиться що це программа на декілька років...
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29.09.2022 23:06 Ответить
Одне питання - танки?!?
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30.09.2022 08:03 Ответить
Поляки купили, а українці?
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30.09.2022 13:38 Ответить
 
 