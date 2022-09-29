США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд: будут доставлять через Чехию, - СМИ
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США заплатят за вооружение 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд. В Южной Корее будут закуплены ракетные установки и боеприпасы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники.
"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых завершающихся поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - говорится в публикации.
По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.
Прежде всего речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например, вертолетов.
Пожалуйста, подождите...
маю надію,що йдеться про тижні (дні?!).
В любому випадку, подяка всім учасникам!
Тобто відначається роль Чехії як транзитера.
Ще Тайвань, Сингапур.
Навіщо світити наші транспортні хаби і все інше ?
нехай здобувають кожну крихту інформації ніжками - топ-топ.
У кацапської розвідки в Чехії кубло... от їм замануха.
А поставка звичайно ж буде через Польшу...
"Фантом набирает высоту"..))
а МакДоннел-Дуглас F-4 «Фантом» II - набагато грізніший хижий звір
як я розумію, корейці поміняли для нього електроніку)
Попробуй,видери у них з рук..))
Вчитися особливо не треба, французи давали ПЗРК майже аналогічні.
ПЗРК має зовнішню подібність до системи Mistral. Загалом виріб, включаючи системи наведення та управління, бойову частину та двигун було розроблено у Південній Кореї.
Ракету обладнано інтегрованою системою розпізнавання "свій-чужий", вона має можливість нічного застосування та за несприятливих погодних умов. Під част тестів досягнуто показник ураження 90%.
За інформацією Agency for Defense Development , ПЗРК має вищу вирогідність ураження ніж американський FIM-92 Stinger або французьський Mistral, нижчу ціну та більшу портативність за захначені вироби. [2]
Джерелами зазначається ураження низьколетячих цілей на висоті 3,5 км зі швидкістю 697,5 м/с (більш ніж 2,36 маха)[3] та на дистанції 7 км
Що мені сюди постити, я вже якось сам розберусь, ок?
(но то что огромное спасибо - это даже не сомневайтесь!!! огромнейшее дякуємо!!!
пардон...
завтра этим займусь
сейчас Днепру достается "спокойной ночи" от русни тварючей...
(сидим в калидоре...))) слушаем...
Абрамс на 4-м.
Южная Корея на 5-м
Ты сруцькие новости там смотришь?
У них тазик с трубой за танк считается
Но Польша заказала:
Polen hat über 980 Kampfpanzer K2 Black Panther bestellt. 180 K2 sollen bereits ab Ende 2022 aus Südkorea geliefert werden. 2026 soll es eine polnische Version K2PL, geben. Davon will Polen 800 Stück selbst herstellen.
Значит не такой уж и плохой
Аналог стінгерів. Взагалі у Південої Кореї техніка по якості не поступається західній.
Ну, невідомо коли поставлять. Наприклад 18 хаймарсів - тільки заплатили гроші виробникам.
Але новина явно хороша
А то некоторые на них бы сразу скамеечек в скверики закупили и плитку(собственного производства)
положили бы.