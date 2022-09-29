ВСУ в течение 29 сентября отразили штурмы россиян вблизи 11 населенных пунктов. За сутки уничтожены 6 зенитно-ракетных комплекса противника, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 29 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются двести восемнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
За текущие сутки противник нанес 4 ракетных и 4 авиационных удара, совершил более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное. Также, в результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более 10 гражданских лиц.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
на Северском направлении – в районе Сеньковки Черниговской области;
на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Сосновка, Стрелеча, Красное, Глубокое, Колодезное, Двухлетняя, Грушевка, Сеньково и Оскол;
на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закотное и Верхнекаменное;
на Бахмутском направлении – Раздольевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Торецк;
на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опросное, Пески и Марьинка;
на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Нескучное и Новоукраинка;
на Запорожском направлении – Темировка, Яблоковое, Успеновка, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное.
На Южнобугском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Пруд, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино и Мирное.
Руководство российских оккупационных войск всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемые "местные власти" проводят призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.
Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.
По уточненной информации, в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.
Кроме того, в медицинские учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 4 командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами".
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