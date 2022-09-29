РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6142 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
11 607 30
война (46661) Николаев (2008) обстрел (20119) жертвы (1542)

В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаїв

В результате обстрела кассетными снарядами остановки общественного транспорта в Николаеве - трое погибли, 12 получили ранения.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Как раз в час пик... Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой... Это не что иное, как целенаправленный террористический акт по уничтожению мирного населения! В настоящее время 2 погибших, 12 раненых", - написала Замазеева.

Позже стало известно о третьем погибшем.

"По состоянию на 19:20, трое погибших и двенадцать раненых. Также есть повреждение жилых домов и электросетей", - сообщил мэр Николаева Сенкевич.

Читайте: Рашисты ударили по остановке общественного транспорта в центре Николаева, есть жертвы, - мэр Сенкевич

В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 01
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 02
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 03
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 04
В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых 05

Фото с сайта "Новини N".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Їхня "високоточна" зброя, плюс масовий ідіотизм роблять свою справу - Роіся-країна агресор і ЖИРНА крапка.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:17
+25
показать весь комментарий
29.09.2022 19:11
+16
Треба карати.

Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.

Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.09.2022 19:11 Ответить
Їхня "високоточна" зброя, плюс масовий ідіотизм роблять свою справу - Роіся-країна агресор і ЖИРНА крапка.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:17 Ответить
а я не вірю що це тому що у них зброя гівняна і вони самі ідіоти. русскіє спеціально вбивають цивільних, чи може їх треба пробачити, це ж не спеціально, це у них "нечаянно"?
https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=325s
показать весь комментарий
29.09.2022 19:43 Ответить
Яка високоточна зброя з касетного Смерчу? Це зброя массового ураження.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:10 Ответить
якщо не буде відповіді по їх території вбивства продовжаться а влада буде говорить що їм відплатять .
показать весь комментарий
29.09.2022 20:12 Ответить
В нашому випадку треба гасити орків, технику на окупованих територіях; від Луганська до Керчі. Жорстко насипати, особливо тут, поруч. Бо Миколаєву тільки і насипають з лівого берега. Скільки наші не гасять, їх не меншиться. Бо готувались до цього падли.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:17 Ответить
Знищувати кацапських військових недостатньо для повноцінного опору.
Якщо не проводити акцій відплати, тобто знищувати російські населені пункти та населення кацапстану, то порушується принцип рівноваги.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:26 Ответить
а ось зараз їх чмобіків будуть знищувати, це і є населення кацапстану.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:44 Ответить
Чмобики та мобіки - це не населення, населення має перебувати у населених пунктах.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:52 Ответить
так вони і перебували, поки їх не мобілізували, а як денацифікують, то кількість населення в населенних пунктах рф почне падати.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:57 Ответить
З одного боку так. але кацапи і в себе вдома повинні відчувати всі "прєлєсти" нападу на Україну. Чим українці гірші за кацапов?
показать весь комментарий
29.09.2022 20:00 Ответить
ну так і відчули, раз валять з країни так, ніби це їх ******** в домах і на уліцах. Але чомусь не чутно щоб разом з ними з рф виїжджали громадяни України яких кацапи силою депортували з України на територію рашки. Може русскіє їх не випускають?
показать весь комментарий
29.09.2022 20:03 Ответить
хто з українців хотів виїхати з раші - той поїхав, а ватники у раші сидять - плювати на них.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:08 Ответить
а цього ми не знаємо, не в кожного була можливість навіть з Київської області виїхати не тільки з рашки. Писали може й тут на Цензорі, що багато людей до Сибіру угнали. Звідтам тільки до Китаю можна виїхати.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:10 Ответить
а один мій знайомий після "цих" подій опинився у рашкі, і там досі живе з сім'єю. але він конкретний ватник.👈
показать весь комментарий
29.09.2022 20:17 Ответить
на стільки конкретний, що не буде намогатися використати своє громадянство України і втікати від могілізації?
показать весь комментарий
29.09.2022 20:19 Ответить
хто знає? він вже не молодий і товстий (був) .
показать весь комментарий
29.09.2022 20:31 Ответить
крім того як раз ватніки в першу чергу згадають що у них таке зручне тепер громадянство України. Бо ватники завжди переймаються тільки своїм пердаком і більше ні чим іншім.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:11 Ответить
у сусідки син із рашки виїхав до Прибалтики
показать весь комментарий
29.09.2022 20:13 Ответить
Але інфи в новинах про це в словацьких ЗМІ . Треба постійно інформувати европейців
показать весь комментарий
29.09.2022 19:32 Ответить
Треба карати.

Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.

Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:34 Ответить
УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД

https://youtu.be/Ie74IS3ZMIY
показать весь комментарий
29.09.2022 19:55 Ответить
Те що творят рашисти це геноцид вони знищують наш народ ,тому жодного жалю до рашиської мерзоти не повино бути і викорінювати всю колоборанську заразу.
показать весь комментарий
29.09.2022 19:58 Ответить
видимо есть у русни еще боеприпасов на правом берегу в достатке, чтобы стрелять по мирным жителям. А хаймарсики как то совсем притихли в последнее время
показать весь комментарий
29.09.2022 20:03 Ответить
Для Смерча не нужно быть перетащенным на правый берег, что бы его ракета долетела до Нико. Увы.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:13 Ответить
так і завжди казали, що у русскіх ще всього до дідька, і хоч це й застаріле гівно, але воно вбиває. То тільки арестович та інші воєнно-політичні екстрасенси казали, що у рашки ракеткі скоро закінчаться.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:13 Ответить
Зараз русня переправляє поповнення за допомоги паромів та барж.
показать весь комментарий
30.09.2022 01:23 Ответить
Поки ми не будемо їбаш###ити у відповідь по кацапії,діла не буде.
показать весь комментарий
29.09.2022 20:52 Ответить
А ви ці фото покажіть Эрдогану який закликае Путину дати ще один шанс !!!!******** турок де ти взявся на нашу голову старий маразматік!!
показать весь комментарий
29.09.2022 21:46 Ответить
 
 