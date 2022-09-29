В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 3 погибших и 12 раненых. ФОТО
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В результате обстрела кассетными снарядами остановки общественного транспорта в Николаеве - трое погибли, 12 получили ранения.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.
"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Как раз в час пик... Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой... Это не что иное, как целенаправленный террористический акт по уничтожению мирного населения! В настоящее время 2 погибших, 12 раненых", - написала Замазеева.
Позже стало известно о третьем погибшем.
"По состоянию на 19:20, трое погибших и двенадцать раненых. Также есть повреждение жилых домов и электросетей", - сообщил мэр Николаева Сенкевич.
Фото с сайта "Новини N".
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Якщо не проводити акцій відплати, тобто знищувати російські населені пункти та населення кацапстану, то порушується принцип рівноваги.
Інакше вони і далі продовжуватимуть так діяти.
Якщо нам не можна бити аналогічно то принаймні по заводах рф ми маємо право бити.
https://youtu.be/Ie74IS3ZMIY