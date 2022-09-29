Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - министр обороны Стоянов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.
Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БНТ.
"Посол Украины Виталий Москаленко запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента о предоставлении военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем его нарушать", - заявил Стоянов.
По его словам, Болгария не сможет снабжать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.
Топ комментарии
+22 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий29.09.2022 19:19
+21 Tommy Lee
показать весь комментарий29.09.2022 19:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Но кто такой Генеральный конструктор - Генеральный директор ДККБ "Луч" по сравнению с греческим алфавитом и желтой прессой.
И на какие там испытания Порох ездил, все было снято в Голливуде.
"12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев сообщил, что комплекс «Гром» находится на стадии окончательного доведения ракеты
"6 декабря 2017 директор НПО «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман сообщил, что «Гром» находится на завершающей стадии разработки и в течение года перейдет на этап испытаний на полигоне.
"19 октября 2018 стало известно о том, что завершено испытание головок самонаведения для ракеты комплекса. Всего разработано 4 типа головок
"В апреле 2019 года стало известно, что уже изготовлено 2 опытных образца комплекса. Один в рамках иностранного заказа от Саудовской Аравии , а второй для Вооруженных Сил Украины.
Что произошло дальше попробуй угадать со своей подругой с ником из греческого алфавита, на пост ниже.
А петиции твоего Чернеты, хоть их и много но больше 200 голосов не набирают. Ты не Чернета, случайно?
Теж непогано.
Длительное время нас убеждали, что балканские булгары ассимилировались среди славян союза 7-ми племён и таким образом ославянились. Но, оказывается, "братушки" славян переселили на юго-восток, на границы с Византией, и на север-против авар. До 1911 г. на севере Болгарии существовала славянская автономия. То есть, никак не ассимилировались. Так и остались похожими на Бисера Кирова и Лили Иванову. А их ближайшие родственники теперь татары на Волге, хотя до 1918 года назывались булгарами. Но, большевики переименовали.
Первоисточники самые разные, давно читанные, названия забытые, просто осталось в памяти.
Интересовался по причине непонимания, как славяне могут иметь тюркскую внешность.
Гнилуваті чувачки...
За неделю из россии выехало больше граждан рф, чем вторглось на территорию Украины в феврале.
Добрая-добрая заграница... Когда она сообразит, что под видом эмиграции недовольных властью путин насыщает Европу и приграничные страны "спящей" агентурой, может быть поздно. (с) Шарп
Хай купують у Угорщини!
И техника говно, и болгары не герои нашего романа.
Савсем нет совесть, скака не двай.
Занавес ..
Что думаете...кто первым подал руку помощи.., Украине ?
Те, що болгари зараз нам не вороги - то добре. А ворогами рашки вони не будуть, не треба й чекати.
ГЕРБ отдавна заявиха, че ще дадат всичко което поиска Украйна, без изключение.
Наразі в Болгарії діє тимчасовий уряд, призначений президентом Радевим. Цей президент проросійське сміття. Хороша новина полягає в тому, що через 2 дні тут, у Болгарії, будуть вибори, і всі прогнози дають лідерство ГЕРБ - проєвропейській і проукраїнській партії.
У ГЕРБ давно заявляють, що дадуть усе, що просить Україна, без винятку.