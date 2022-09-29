Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - министр обороны Стоянов

Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.

Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БНТ.

"Посол Украины Виталий Москаленко запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента о предоставлении военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем его нарушать", - заявил Стоянов.

По его словам, Болгария не сможет снабжать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.

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