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Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - министр обороны Стоянов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

болгарія

Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.

Об этом заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БНТ.

"Посол Украины Виталий Москаленко запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента о предоставлении военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Мы не можем его нарушать", - заявил Стоянов.

По его словам, Болгария не сможет снабжать вооружением Украину, пока не изменится позиция парламента. Но страна не отказывается от своих обязательств по ремонту украинской военной техники.

Смотрите: В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки. ФОТО
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Топ комментарии
+22
"Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки."

Теж непогано.
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29.09.2022 19:19
+21
Там нема що думати: і президент, і міністер оборони -- червона прокацапська мерзота.
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29.09.2022 19:29
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не газуй там де не треба
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29.09.2022 19:27 Ответить
Там нема що думати: і президент, і міністер оборони -- червона прокацапська мерзота.
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29.09.2022 19:29 Ответить
ZEлене, якби не твій Боневтік, то накойхєр ті болгари та німці нам були б потрібні??? Бо у нас була б власна, українська, високотехнолгічна зброя, яка з 2019 закатувалась в асфальт ZEленими "оманськими" віслюками... котрі систематично, планомірно та самовіддано роззброювали Україну всі 3.5 роки перед широкомасштабним вторгненням... Це вже історичний факт, за який ZEленим виродкам доведеться відповідати перед Україною та українським народом.
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29.09.2022 20:23 Ответить
Зеленое говно много горя принесло, но без помощи союзников, мы бы не вытянули, даже с нептунами, громами и т.д.
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29.09.2022 20:44 Ответить
Якщо б були Громи, війни взагалі б не було. Але програму зупинили ще в 2016 році.
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29.09.2022 21:27 Ответить
у 2014 році призупинив роботу над ракетним комплексом «Нептун», відновивши її у 2019 році.
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29.09.2022 21:40 Ответить
Чего??? Ты сама ты поняла, что написала? В 2019 их уже испытывали на полигонах вовсю. Или у тебя инфа с рашистских сайтов?
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30.09.2022 00:14 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/
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30.09.2022 00:18 Ответить
"По словам Олега Коростелева, разработка всего комплекса РК-360МЦ «Нептун» включительно с крылатой ракетой и всеми машинами стоила Украине всего около $ 40 млн. Именно столько потребовалось ДККБ «Луч» до доведения комплекса береговой обороны до государственных испытаний, успешно завершившихся принятием на вооружение в августе 2020 года"

Но кто такой Генеральный конструктор - Генеральный директор ДККБ "Луч" по сравнению с греческим алфавитом и желтой прессой.
И на какие там испытания Порох ездил, все было снято в Голливуде.
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30.09.2022 00:34 Ответить
"1 декабря 2016 года было опубликовано сообщение об успешных запусках тактических ракет «Гром» и зенитных ракет «Днепр» на полигоне на юге Украины
"12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев сообщил, что комплекс «Гром» находится на стадии окончательного доведения ракеты
"6 декабря 2017 директор НПО «Павлоградский химический завод» Леонид Шиман сообщил, что «Гром» находится на завершающей стадии разработки и в течение года перейдет на этап испытаний на полигоне.
"19 октября 2018 стало известно о том, что завершено испытание головок самонаведения для ракеты комплекса. Всего разработано 4 типа головок
"В апреле 2019 года стало известно, что уже изготовлено 2 опытных образца комплекса. Один в рамках иностранного заказа от Саудовской Аравии , а второй для Вооруженных Сил Украины.

Что произошло дальше попробуй угадать со своей подругой с ником из греческого алфавита, на пост ниже.
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30.09.2022 00:25 Ответить
Спробуй прочитати це, якщо у тебе звивин хватить у мозку. Це петиція до президента, вгадай якого? №22/023097-еп Как в Украине запороли производство высокоточного оружия Автор (ініціатор): Чернета Володимир Андрійович Дата оприлюднення: 14 квітня 2016
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30.09.2022 06:39 Ответить
Так может ты претензии к ГКАУ предъявишь? Так с ними и без петиции разобрались, без всех этих 46 голосов.
А петиции твоего Чернеты, хоть их и много но больше 200 голосов не набирают. Ты не Чернета, случайно?
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30.09.2022 09:38 Ответить
А тобі яка різниця, хто я такий? Головне, що поховали Грім у 2016 році, так що стули пельку, кацап.
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30.09.2022 09:51 Ответить
До речі, про петиції - люди у більшості не знають про існування яких-небуть петицій, а якщо знають, то мають проблеми з їх підписом, бо треба мати цифровий ключ, який треба отримувати за певною процедурою.
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30.09.2022 09:55 Ответить
Кто ты такой я по твоим постам вижу . Хорошо, Гром поховали в 2016. Но у Саудитов он есть, видимо они сами доработали. Возможно даже у них уже и нет а есть теперь у нас.. Ну а про проблемы с петициями - это вообще песня. Так, что очень хорошо вижу, кто ты такой и к сожалению таких много. Все, держи курс за флагманом, и петиции свои не забудь.
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30.09.2022 15:15 Ответить
Кацапчику, навчись мові спочатку, потім щось стукати будеш, мені важко розуміти твоє псяче скигління.
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30.09.2022 15:21 Ответить
Я то научусь а ты так и останешься.............. и ...............
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30.09.2022 15:28 Ответить
З рузькегаваряще щелепою, ти як був лайном, так і будеш, поки не здохнеш.
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30.09.2022 15:33 Ответить
Так, західна зброя це добре! Це, в наших умовах, просто рятувальний плот... Але чому ми опинилися в 2022 без власноїзброї, яка в нас вже була наприкинці 2018-початку 2019??? Відсутність власної новітньої зброї: ПКРК Нептун, САУ Богдана, ОТРК Гром-Сапсан, ПТРК Стугна (в потрібній кількості), модернізованих танків (харківський танковий завод Малишева зробили банкрутом вже наприкінці 2020), модернізованих літаків, нових систем ППО, розроблених КБ Луч... Все це дало сигнал ху@лу та його москальській орді, що можна широкомасштабно наступати... Саме через відсутність властних озброєнь, поставлених у ЗСУ та через низку стратегічних зрад (бо помилкою це не назвеш - розмінований Чонгар, замкнені воєнкомати та обеззброєне ТРО на півдні, неприкрита північна частина з Білорусі, оголена столиця Київ... ), починаючи з 24.02.22., Україна вже втратила десятки тисяч своїх громадян (і цивільних і військових), тимчасово втратила свої території, котрі ще прийдеться відвойовувати у москалоти страшною ціною...
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29.09.2022 21:33 Ответить
не в нашій ситуації якісь претензії комусь виставляти , а могли б як мадяри всратись
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29.09.2022 19:53 Ответить
Саме так. Вони ремонтують? Ремонтують. От, скажімо на ремонт завезли два танчики, а вияезли в Україну три. 😊 Звідки третій? Зі зеконолених матеріалів! А чому піару нема? Бо не всі як Єрмак. 😊
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29.09.2022 19:42 Ответить
Может быть интересней. Выехало 10 танчиков из Болгарии в Чехию. И куда-то дальше.
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29.09.2022 20:15 Ответить
он не газует..вся болгария заполнена кацапами....так что кто тут газует ещё непонятно
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29.09.2022 20:07 Ответить
що тут не зрозумілого ? там завжди було кацапів дофіга, всю нерухомість скупили, але це не аргумент нам виставляти якісь претензіїї в той час як самі асвальт катали
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29.09.2022 20:19 Ответить
імбіцил не хами незнайомим людям ! загубись - з випердишами не веду діалоги !
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29.09.2022 21:20 Ответить
так і цей бот тобі говорить іди нухуй *****
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29.09.2022 21:23 Ответить
А те що вони техніку ремонтують це як для вас зеро? Вам би дякувати
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29.09.2022 19:30 Ответить
Подоляк зарахує комент. Сам чого не на фронті, якщо такий бойовий
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29.09.2022 21:39 Ответить
Шел бы ты за короблем, кацапская харя
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29.09.2022 20:39 Ответить
Какое же ты ущербное, Украина за любую помощь благодарна, а кацапская тварь тут типа патриот, иди к Пиантковскому, он тебя поймет
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29.09.2022 21:14 Ответить
"Але країна не відмовляється від своїх зобов'язань щодо ремонту української військової техніки."

Теж непогано.
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29.09.2022 19:19 Ответить
СтефанчукА в Болгарію ‼️‼️‼️Он задавит їх вагомим авторитетом
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29.09.2022 19:22 Ответить
Зʼїсть весь болгарський перець
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29.09.2022 19:27 Ответить
🤣🤣🤣
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29.09.2022 19:30 Ответить
Вирішує Парламент такі питання, дякуємо за допомогу.
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29.09.2022 19:22 Ответить
Там в парламенте свое ОПЗЖ сидит
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29.09.2022 19:23 Ответить
Не думаю, що у Болгарії взагалі є щось цікаве для нас, з точки зору озброєння
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29.09.2022 19:23 Ответить
Да як сказати. БТРи в них точно є, танчиків радянських трохи є, калібри 122 і 152 точно є, арта під них є...
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29.09.2022 19:29 Ответить
Все верно. Причем боеприпасы советских калибров даже важнее. У нас все еще много артиллерии совдеповских образцов. Впрочем ремонтные комплекты для техники тоже пригодились бы. Но болгарам сыкотно...
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29.09.2022 19:32 Ответить
Як раз ********** радянських зразків для артилерії та Градів Болгарія нам доставила 5000 тонн з травня по Липень. Кожної ночі вилітали транспортні літаки з Болгарії до Польщі, а потім в Україну. Але це було при попередньому уряді. Зараз там тимчасово технічний уряд, який не хоче брати відповідальність. 2 жовтня будуть парламентські вибори
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29.09.2022 20:44 Ответить
Мы не злопамятные, но злые и память у нас хорошая
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29.09.2022 19:23 Ответить
Братушки, такие братушки....
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29.09.2022 19:25 Ответить
Их братушки на Волге, их туда привёл Котраг, брат Аспаруха.
Длительное время нас убеждали, что балканские булгары ассимилировались среди славян союза 7-ми племён и таким образом ославянились. Но, оказывается, "братушки" славян переселили на юго-восток, на границы с Византией, и на север-против авар. До 1911 г. на севере Болгарии существовала славянская автономия. То есть, никак не ассимилировались. Так и остались похожими на Бисера Кирова и Лили Иванову. А их ближайшие родственники теперь татары на Волге, хотя до 1918 года назывались булгарами. Но, большевики переименовали.
Первоисточники самые разные, давно читанные, названия забытые, просто осталось в памяти.
Интересовался по причине непонимания, как славяне могут иметь тюркскую внешность.
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29.09.2022 21:49 Ответить
Козли ви,а не братушки!
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29.09.2022 19:26 Ответить
Ги-гт, не постачайте. Тоді українська ППО не збиватиме рашистські ракети, що зійдуть з курсу і підуть в напрямку Болгарії. Або Україна не виступатиме проти створення Пловдівської народної республіки під керівництвом кремлівських маріонеток. Вибирайте, българи
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29.09.2022 19:26 Ответить
Болгарія - єдина країна, яка починала обидві світові війни на одному боці (в коаліції проти рашки/срср), а закінчувала на іншому (за рашку/срср).

Гнилуваті чувачки...
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29.09.2022 19:26 Ответить
А чо гнилуваті? Починали з лузерами, закінчили з переможцями
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29.09.2022 19:29 Ответить
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29.09.2022 19:36 Ответить
Першу світову Болгарія не могла закінчувати на боці рашки - бо рашка тоді вже розпалася, а радянський союз ще не виник. Перед розпадом рашка в Бересті ще і підписала капітуляцію перед Болгарією. До речі, Болгарія тоді одна з перших визнала Українську державу.
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29.09.2022 20:48 Ответить
Гнилуваті чувачки... 100 процентов, работал с ними. Они и сербы - стукачи изумительные, Павлик Морозов отдыхает.
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29.09.2022 19:29 Ответить
Официально.
За неделю из россии выехало больше граждан рф, чем вторглось на территорию Украины в феврале.

Добрая-добрая заграница... Когда она сообразит, что под видом эмиграции недовольных властью путин насыщает Европу и приграничные страны "спящей" агентурой, может быть поздно. (с) Шарп
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29.09.2022 19:29 Ответить
там тієї Болгарії трохи більше Київа, до того країна повністю економічно залежна від ЄС. що реально вони можуть поставити? нічого. допомагають з ремонтом і транспортуванням важкої техніки, то ж і за це їм треба подякувати.
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29.09.2022 19:30 Ответить
То може відмовити Болгарії в поставках Пшениці?

Хай купують у Угорщини!
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29.09.2022 19:31 Ответить
Так прийміть таке рішення. Які проблеми?
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29.09.2022 19:34 Ответить
Потрібно спочатку прийняти рішення щоб прийнять рішення.
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29.09.2022 19:38 Ответить
В таких випадках, краще казати що ви даєте, або чим допомагаєте…
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29.09.2022 19:41 Ответить
Бояться,можна зрозуміти. Тай кому то треба,можна подумати, Україна все кинула б і постачала зброю аж бігом комусь там воюючому. Не виправдовую Болгарію,але можна уявити себе на їх місці.
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29.09.2022 19:41 Ответить
О чём говорить, когда не о чем говорить ?
И техника говно, и болгары не герои нашего романа.
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29.09.2022 19:42 Ответить
Вот Украине повезло, большинство соседей говнюки)
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29.09.2022 19:42 Ответить
болгари не сусіди.. географію вчи=))
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29.09.2022 19:43 Ответить
Соседи. До Болгарии ближе, чем до Германии, например
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29.09.2022 19:54 Ответить
Зброю треба купувати в Південній Кореї (начебто вже збираються). А Болгарія це таке - пігмей, чого на них ображатися? Нехай балдеють.
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29.09.2022 19:47 Ответить
Танки там чудові. Перші в світі серійні танки четвертого покоління. Абрамси відпочивають.
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29.09.2022 22:00 Ответить
Та ваш Киркоров - и тот румын. Вотъ
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29.09.2022 20:04 Ответить
Просрати підготовку до війни, а тепер болгари погані.
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29.09.2022 20:09 Ответить
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29.09.2022 20:17 Ответить
Начальник русо резать нада,
Савсем нет совесть, скака не двай.
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29.09.2022 20:32 Ответить
ничего удивительного ***** любитель *****
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29.09.2022 20:32 Ответить
Наскільки пам"ятаю у Болгарії є заводи на яких до цих пір виготовляють лінійку *********** до зброї радянського зразка. Цікаво, як там з цим у плані допомоги.
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29.09.2022 20:42 Ответить
Вони і допомогли - з травня по липень передали України через Польщу 5000 тонн *********** снарядів для артилерії та Градів. При попередньому уряді. А цей технічний уряд не хоче брати відповідальність
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29.09.2022 20:51 Ответить
Болгария НЕ ремонтирует украинскую технику,не могут между собой договоротся, позавчера по бг тв сказали
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29.09.2022 20:46 Ответить
Готовим сашлыки на 9 мая...Зеля всегда прав,войны не будет..
Занавес ..
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29.09.2022 20:52 Ответить
Президент Украины Порошенко 10 июня 2014 года обратился к властям Литвы,Латвии, Эстонии, Болгарии,Чехии и Словаки с просьбой помочь поставить аккумуляторы советского производства для танков самолётов БТРов и вертолетов...
Что думаете...кто первым подал руку помощи.., Украине ?
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29.09.2022 20:59 Ответить
Болгария иди на х.... Когда прилетит ядерный гриб тогда может быть дойдёт.
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29.09.2022 21:16 Ответить
Какое там оружие, кроме Болгарского перца ни куя нет, ******..
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29.09.2022 21:32 Ответить
Болгарія знаходячись від росії аж за Україною і Румунією івсеодно їх боїться... а ми даємо кацабні піздюююююлєй... Ось і відповідь в кого нація воїнів а в кого рабів....
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29.09.2022 21:44 Ответить
Болгари, на жаль, ніколи не підуть проти рашки, бо вона, як вони вважають, звільнила Болгарію від турків. Це понад усе! Болгари навіть німцям не допомогали як союзники на Східному фронті. Помідорами - так, а зброєю та солдатами - ні. І німці це проковтнули.
Те, що болгари зараз нам не вороги - то добре. А ворогами рашки вони не будуть, не треба й чекати.
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30.09.2022 01:16 Ответить
В България в момента има служебно правителство назначено от президентът Радев. Този преZидент е проруски боклук. Добрата новина, е, че след 2 дни тук w България ще има избори и всички прогнози дават преднина на ГЕРБ - проевропейска и проукраинска партия.
ГЕРБ отдавна заявиха, че ще дадат всичко което поиска Украйна, без изключение.

Наразі в Болгарії діє тимчасовий уряд, призначений президентом Радевим. Цей президент проросійське сміття. Хороша новина полягає в тому, що через 2 дні тут, у Болгарії, будуть вибори, і всі прогнози дають лідерство ГЕРБ - проєвропейській і проукраїнській партії.
У ГЕРБ давно заявляють, що дадуть усе, що просить Україна, без винятку.
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30.09.2022 08:58 Ответить
 
 